Народный календарь. Как укрепить здоровье на Вадима Ключника, 22 апреля

Православная церковь 22 апреля чтит память святого Вадима. Он был архимандритом в Персии в IV веке. Однако по приказу правителя святого с семью его учениками бросили в темницу, где подвергли жестоким истязаниям, которые длились четыре месяца.

На Руси 22 апреля называли Вадим Ключник. В народе верили, что у святого есть связка ключей, которыми он отмыкает родники, запертые на зиму. Поэтому люди в этот день ходили к источникам, чистили их и приговаривали: «Подземная водица, отмыкаем тебе пути вешние». После этого из родников брали воду, умывались ею и пили ее — считалось, что это укрепит здоровье.

Также в этот день наши предки гадали о жизни и смерти больных людей. Для этого они ходили к источникам за водой, ни с кем не разговаривая по дороге. Когда люди приходили к ключу, то молились на все четыре стороны и спрашивали про человека. Если ему предстояла долгая жизнь — вода должна была стоять светлая, как стеклышко. Если же больного ожидала кончина — ключи могли сильно забурлить.

Приметы погоды:

Одуванчик зацвел — наступила настоящая весна, земля прогрелась.

Ветер и туман — к урожайному году.

Много сока у березы — к прохладному и дождливому лету.

Петухи рано запели — к резкой смене погоды.

Именины отмечают: Вадим, Гавриил, Марфа.