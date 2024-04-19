Как офицеры секретного бюро МВД побили рекорд полковника-миллиардера Захарченко

В России побит рекорд по размеру взяток среди сотрудников МВД: по данным СМИ, два офицера Бюро специальных технических мероприятий (БСТМ), одного из самых засекреченных подразделений российской полиции, сумели незаконно обогатиться на пять миллиардов рублей. Как считает следствие, эту огромную сумму полицейским выплатил администратор крупной криптобиржи. Если вину офицеров удастся доказать, то окажется, что по масштабам взяток они трижды превзошли прежнего рекордсмена, печально известного полковника Захарченко с его 1,4 миллиарда рублей. Суд уже арестовал обвиняемых, но заочно, поскольку они успели скрыться за границей. Подробности истории, которая грозит стать главным скандалом года для российской полиции, выясняла «Лента.ру».

По информации издания «Коммерсантъ», под следствием оказались бывшие сотрудники БСТМ МВД России Георгий Сатюков и Дмитрий Соколов. По данным следствия, они получали взятки в криптовалюте (биткоине и эфириуме) около 2,5 года — с марта 2019 по октябрь 2021 года. При этом они как-то узнали, что на них завели дело, и успели покинуть Россию.

Следователи считают, что офицеры могут скрываться в ОАЭ — один из них владеет апартаментами в 828-метровом дубайском небоскребе «Бурдж-Халифа», самом высоком здании мира. Теперь правоохранительным органам предстоит выяснить, кто дал коррупционерам-рекордсменам сигнал к побегу и во что они вложили свои криптомиллиарды.

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Бюро специальных технических мероприятий, где служили Сатюков и Соколов, входит в Управление «К» и считается одним из самых засекреченных подразделений российской полиции. Его сотрудники собирают и анализируют данные с помощью современных технологий и специального оборудования, чтобы получать доказательства при расследовании преступлений.

Специалисты БСТМ владеют методами и технологиями цифрового анализа, восстановления данных и проведения следствия: борьба с преступлениями в сфере компьютерных технологий является главным направлением работы подразделения.

Георгий Сатюков возглавлял 3-е отделение 4-го отдела БСТМ — по борьбе с преступлениями в кредитно-финансовой сфере, совершаемыми с использованием информационных технологий. Согласно картотеке Басманного суда, Сатюкову вменяют часть 6 статьи 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ.

Его подчиненного Дмитрия Соколова ищут по статье 291.1. («Посредничество во взяточничестве») УК РФ. Это может означать, что в схеме со взятками от криптобиржи Сатюков выполнял роль покровителя, а Соколов — посредника. По данным следствия, за обоими офицерами числится большое количество недвижимости и денег как на банковских, так и на брокерских счетах, открытых на доверенных лиц.

От «Москвича» до Шнурова

Данных о Георгии Сатюкове в открытых источниках немного: известно лишь, что он родился в Тюмени, а его отец работал старшим преподавателем в Тюменском институте повышения квалификации сотрудников МВД России и написал несколько научных работ об охране общественного порядка и территориальном распределении преступности.

Следователи уже выяснили, что Сатюков и его близкие являются владельцами шести крупных объектов недвижимости, в том числе квартиры площадью 200 квадратных метров в столичном ЖК «Нежинский ковчег», а также 13 счетов в разных банках.

Его экс-подчиненному Дмитрию Соколову приписывают владение апартаментами в дубайском небоскребе «Бурдж-Халифа»

Дмитрий Соколов попал в поле зрения СМИ еще в декабре 2022 года: «Фонтанка» Украине заинтересовал сотрудников ФСБ России.

Журналисты считали Соколова владельцем трехэтажной квартиры №12 в жилом комплексе «2-я Березовая аллея, 19» на Каменном острове — это место считается невероятно престижным среди жителей Санкт-Петербурга. При этом сам Соколов родом из обычной тюменской семьи и еще в 2006 году ездил на старом автомобиле «Москвич-2141».

ЖК «2-я Березовая аллея, 19» в Санкт-Петербурге

Но после окончания Тюменского университета МВД в жизни Соколова произошло настоящее экономическое чудо: всего за несколько лет он обзавелся элитной недвижимостью и дорогими иномарками.

В 2020 году он уже в Санкт-Петербурге. Соколов скупает три квартиры в доме на углу улицы Чайковского и Фонтанки. С видом на Летний сад, конечно. Кстати, в том самом, где живет Шнур [лидер рок-группы «Ленинград» Сергей Шнуров — прим. «Ленты.ру»] Из публикации издания «Фонтанка»

Криптобиржа по-русски

Человеком, который давал взятки офицерам Сатюкову и Соколову, следствие считает 44-летнего сооснователя криптобирж BTC-e и Wex Алексея Билюченко. Билюченко — обвиняемый по первому в России уголовному делу о присвоении средств криптобиржи.

Он родился в Новосибирской области, в семье директора муниципального учреждения и сотрудницы финансового управления Минобороны. Билюченко выучился на IT-специалиста и работал в информационном отделе торговой сети «Большая Медведица».

Все изменилось, когда в 2010 году на форуме в сети он познакомился с пользователем под ником WME

Предположительно, под этим ником Александр Винник. Год спустя после знакомства Билюченко и WME запустили собственную криптобиржу ВТС-е — свое название она получила от принятого в сети обозначения биткоина. Билюченко занимался техническими операциями на бирже, а WME отвечал за финансовую часть.

Александр Винник

Отличительной особенностью криптобиржи ВТС-е стало то, что на ней пользователи могли заключать анонимные сделки друг с другом, что в то время было большой редкостью.

Благодаря этой особенности ВТС-е вначале стала самой популярной среди русскоязычных аналогов, а затем вошла в мировой топ-5 криптобирж. Как нетрудно догадаться, анонимность ВТС-е быстро пришлась по душе криминалу, а вслед за ним детищем Билюченко и пользователя WME заинтересовались правоохранительные органы.

Под прицелом ФБР

Первыми внимание на BТC-e обратили американские спецслужбы. По их данным, через российский сервис было отмыто 530 тысяч биткоинов, украденных с японской криптобиржи Mt.Gox, — позже США обвинят в этом Винника и Билюченко.

Добиться задержания одного из основателей BТC-e сотрудники ФБР смогли лишь в 2017 году, когда Винник и Билюченко находились на отдыхе в Греции. По данным СМИ, оборот их криптобиржи на тот момент достигал 66 миллионов долларов в день. Оперативники задержали Винника 25 июля на пляже полуострова Халкидики, где он отдыхал вместе с детьми.

Вскоре он был заключен под стражу в Салониках. Между тем Билюченко на всякий случай решил отдыхать на острове Крит — в тысяче километров от своего партнера. Узнав о задержании Винника, он сразу разбил свой ноутбук о камни, а затем выбросил его части и внешние диски в море. После этого он ближайшим рейсом вылетел через Москву в Новосибирск.

Вскоре Александр Винник был обвинен в отмывании суммы от четырех до девяти миллиардов долларов: из Греции его экстрадировали вначале во Францию, а затем в США. В настоящее время он дожидается суда в Штатах.

Винник и его сообщники, предположительно, владели, управляли криптобиржей BTC-e и администрировали ее. Она позволяла своим пользователям торговать биткоинами с высоким уровнем анонимности и создавать клиентскую базу, в значительной степени зависящую от преступной деятельности Из обвинительного заключения Минюста США

По данным ФБР, криптобиржей BTC-e пользовались киберпреступники всего мира, а ее владельцы получали доходы от многочисленных хакерских атак, вымогательств, краж личных данных, коррумпированной деятельности должностных лиц, распространения наркотиков и других преступлений.

«Он искал крышу»

На момент ареста Винника на бирже BТC-e хранилось около 65 тысяч биткоинов и другой криптовалюты на общую сумму в миллиард долларов. Но воспользоваться ими было невозможно — ФБР арестовало серверы и изъяло домены биржи, из-за чего все криптоактивы оказались заморожены.

Пользователи, зачастую весьма опасные, требовали вернуть деньги и пытались достучаться до Билюченко, который скрывался под ником admin. Связаться с ним удалось одному из крупнейших клиентов BTC-e, уроженцу Беларуси Дмитрию Васильеву — именно он предложил Билюченко перезапустить биржу.

Алексей Билюченко

Уже через два месяца, в сентябре 2017 года, на крипторынок вышла преемница BТC-e — биржа Wex. Ее официальным оператором была указана сингапурская компания World Exchange Services, учредителем которой выступал Васильев. Криптобиржа Wex вернула пользователям BTC-е часть криптовалютных активов. Более того, пострадавшим пообещали возместить весь ущерб в течение года за счет прибыли от новой криптобиржи. В итоге клиентура BTC-е стала ядром Wex. Уже к концу 2017 года новый сервис превзошел показатели BТC-e по суточному обороту на торгах на 15 миллионов долларов и прочно закрепился в топ-20 крупнейших мировых криптобирж.

По данным СМИ, в это время Васильев стал искать поддержку для своего бизнеса — он понимал, что не сможет работать в России без влиятельных покровителей.

Он [Васильев] искал «крышу» для биржи — и нашел ее Источник издания РБК

«Тайных собственников больше не будет»

Кто именно стал покровительствовать Васильеву в России, достоверно неизвестно. Но уже в январе 2018 года отношения Васильева с его партнерами по криптобирже зашли в тупик, он перестал участвовать в управлении Wex.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщал, что Васильева и его команду задвинули другие люди, связанные как раз с новыми покровителями проекта. В итоге Васильев решил продать биржу: покупателем выступил бывший донбасский ополченец Дмитрий Хавченко.

Дмитрий Хавченко

По некоторым данным, Хавченко, более известный по позывному Морячок, интересовался криптовалютой во многом потому, что технология блокчейн позволяла обходить санкции и переводить деньги во все непризнанные республики, в том числе ЛНР и ДНР.

В апреле 2018 года Васильев и Хавченко заключили договор о намерениях и предварительно договорились о сделке, которая должна была обойтись в миллионы долларов. Хавченко заявил, что имеет «какое-то влияние» на текущую работу биржи, и пообещал решить вопросы собственности Wex с сооснователем BTC-e — «Алексеем, живущим на Дальнем Востоке».

Тайных собственников больше не будет. Я решил стать криптомиллионером Дмитрий Хавченко бывший ополченец

«Никто не понимает, что происходит»

«Алексеем с Дальнего Востока» был Алексей Билюченко, который в последний момент не захотел продавать свою долю в Wex. А в июле 2018 года вывод денег с криптобиржи вдруг оказался заблокирован «по техническим причинам». Дмитрий Васильев в соцсетях вначале возложил вину за это на новых владельцев, а затем заявил, что «биржу отжали».

У меня была личная договоренность с бывшими админами о выплате долгов BTC-e, и появилась третья сторона — новая команда, которая вначале оттеснила меня, потом админов, и в результате никто не понимает, что происходит. Поначалу все звучало очень красиво: расширение бизнеса во Владивосток и Крым, но в результате получилось, что биржу просто отжали Дмитрий Васильев экс-совладелец криптобиржи Wex

6 августа криптобиржа объявила о банкротстве, вскоре были заблокированы и ее домены. А в конце 2018 года стало известно, что Дмитрий Хавченко все-таки сумел приобрести Wex.

По моей задумке, Wex станет площадкой по финансовой поддержке непризнанных республик. Наша цель — борьба с засильем доллара Дмитрий Хавченко бывший ополченец

Владельцем официального оператора биржи Wex стала Дарья, дочь Хавченко. По словам бывшего ополченца, он хотел записать биржу на себя, но сотрудников сингапурского бизнес-реестра не устроило его прошлое.

Однако активы пользователей криптобиржи по-прежнему были заморожены — по некоторым данным, суммарный ущерб, нанесенный им, превышал 400 миллионов долларов. При этом Хавченко был уверен, что большая часть пропавших денег бирж Mt.Gox, BTC-e и Wex находилась у Билюченко.

Но все обращения экс-ополченца в полицию не приносили результата

Источник «Ленты.ру» предполагал, что рассмотрение заявлений Хавченко затягивали из-за того, что Билюченко тесно общался с сотрудниками правоохранительных органов. По данным источника, одним из покровителей программиста мог быть полковник ФСБ Кирилл Черкалин.

Последний возглавлял 2-й отдел управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ. Его арестовали весной 2019 года по обвинению в получении крупной взятки. При обысках у Черкалина нашли 50 миллионов долларов наличными. Позже его приговорили к семи годам лишения свободы.

Как бы то ни было, в конце 2018 года после обращения одного из пострадавших клиентов биржи Wex заявление о мошенничестве приняли в отделе полиции Новочебоксарска, а позже к работе подключились сотрудники управления «К» МВД России — того самого, в котором служили офицеры Георгий Сатюков и Дмитрий Соколов.

По всей мягкости закона

Алексей Билюченко был задержан лишь в 2022 году — оперативники пришли за ним, когда он находился в гостинице частного аэродрома в Подмосковье. При нем оказались два дорожных чемодана, а в них — более 190 миллионов рублей наличными. Нашли при нем и новый паспорт на фамилию Иванова.

Одновременно проведено 29 обысков в жилищах фигуранта и его предполагаемых сообщников в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Ялте. Изъято свыше 50 миллионов рублей, один миллион долларов США, 70 тысяч евро, дорогостоящее компьютерное оборудование, аппаратные криптокошельки и предметы роскоши Ирина Волк официальный представитель МВД России

В обвинительном заключении программиста назвали системным администратором биржи Wex, который исключил доступ к криптовалюте собственника и пользователей биржи, после чего присвоил себе активы более чем на три миллиарда рублей. Программист признал свою вину — и получил на удивление мягкий приговор.

21 сентября 2023 года его приговорили к 3,5 года колонии общего режима по части 4 статьи 160 («Присвоение или растрата в особо крупном размере») УК РФ. Впрочем, у столь мягкого вердикта было объяснение: Билюченко заключил досудебное соглашение со следствием и в рамках него рассказал все, что знал о коррупции в полиции.

В настоящее время делом экс-сотрудников БСТМ Сатюкова и Соколова занимается Управление по расследованию преступлений, совершенных должностными лицами правоохранительных органов, Главного следственного управления (ГСУ) СКР.

Поскольку офицеры скрылись за границей, обвинение им предъявили заочно

В настоящее время они заочно арестованы и объявлены в международный розыск. По данным источника «Ленты.ру» в правоохранительных органах, защита обвиняемых уже пыталась обжаловать их заочный арест, ссылаясь на нарушения подследственности в уголовном деле.

По данным следствия, взяткодатель находился в Новосибирске и передавал коды криптокошельков в Санкт-Петербург, а потому адвокаты сочли, что расследование должно вестись в этих регионах, а не в Москве. Впрочем, суд отклонил их жалобу.

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Между тем любопытная ситуация сложилась вокруг загранпаспортов офицеров Сатюкова и Соколова. Дело в том, что они владели сведениями, составляющими гостайну и связанными с кибербезопасностью страны, а на момент бегства из России являлись действующими сотрудниками БСТМ.

Поэтому поиск ответа на вопрос, каким образом полицейские, связанные с гостайной и оказавшиеся под уголовным преследованием, смогли сбежать из страны, судя по всему, станет еще одной задачей для следствия в этом и без того крайне запутанном уголовном деле.