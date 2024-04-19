«Жаждала заполучить гения». Русская жена свела с ума Сальвадора Дали

Дали, Пикассо, Модильяни, Матисс, Леже — всех этих художников объединяет любовь к удивительным русским женщинам. Они были для них всем. Они меняли их мир, давали силу и энергию. Их страстные отношения описывает книга «Русские музы. Истории любви великих художников и их русских муз». «Лента.ру» с разрешения издательства «Бомбора» публикует отрывок про полные страсти отношения Сальвадора Дали и Елены Дьяконовой, без которой, возможно, мир вообще никогда не узнал бы о гениальном сюрреалисте.

© Lenta.ru

Елена Дьяконова, или, как мы все ее знаем, Гала, стала для Дали всем — музой, женой, менеджером, матерью, дочерью. После случайной встречи с юным Сальвадором она оставит мужа и проведет всю свою жизнь рядом с новым возлюбленным. Они зарегистрируют свой брак в каждой новой стране, в которой побывают. Дали не только посвятит ей свои полотна, но и будет подписывать их обоими именами: Gala Dali.

А после смерти своей любимой жены Дали быстро потеряет рассудок, больше не сможет писать и угаснет, так и не научившись жить без нее.

Кто же эта женщина, создавшая Дали и остававшаяся в тени своего гения?

Всю жизнь она творила мифы о себе, и биография Галы также полна загадок. По версии самой Елены Дьяконовой, она родилась в Казани в 1894 году в семье Ивана Дьяконова, чиновника Министерства сельского хозяйства. В 1905 году отец умер, и оставшаяся с четырьмя детьми мать вышла замуж за московского адвоката еврейского происхождения Дмитрия Гомберга.

Однако, во-первых, такого министерства в Казани в то время не существовало вовсе. А во-вторых, сложно поверить, что вдова из провинциального города с четырьмя детьми вдруг удачно выходит замуж за преуспевающего адвоката. Существует альтернативная версия о том, что все четверо детей были рождены от Гомберга вне брака, а затем он женился на возлюбленной, как только это стало возможным.

Так или иначе официальным отчимом будущей Галы стал московский адвокат Дмитрий Гомберг. Семья переехала в Москву. С отчимом у молодой Елены сложились теплые отношения, она даже взяла его отчество.

Дмитрий Гомберг тоже хорошо относился к Елене и оплачивал ее обучение в частной женской гимназии. Именно здесь девочка подружилась с одноклассницей Анастасией Цветаевой и ее старшей сестрой Мариной. Будущая поэтесса посвятит своей подруге детства стихотворение «Мама в саду», вышедшее в ее первом сборнике. Анастасия же оставит воспоминания о будущей Гале в своих мемуарах:

«В полупустой классной комнате на парте сидит тоненькая длинноногая девочка в коротком платье. Это Елена Дьяконова. Узкое лицо, русая коса с завитком на конце. Необычные глаза: карие, узкие, чуть по-китайски поставленные. Темные густые ресницы такой длины, что на них, как утверждали потом подруги, можно рядом положить две спички. В лице упрямство и та степень застенчивости, которая делает движения резкими»

Сестры вспоминали острый ум Елены, с ней всегда было о чем поговорить.

После окончания гимназии Елена отучилась на курсах гувернанток и начала было уже приискивать место, но не тут-то было. Стоя на пороге новой жизни, она ожидала чего-то особенного, ей грезились путешествия, на- ряды, мужчины... Однако в 18 лет девушка заболела чахоткой (туберкулезом). Врачи давали неутешительные прогнозы.

Елена стала циничной, нелюдимой и резкой, она была уверена, что умрет, так и не начав жить. Родители же не собирались так быстро сдаваться. Отчим собрал деньги на лечение падчерицы и подыскал место в швейцарском санатории.

Смертельную в то время чахотку чудом удалось победить. Возможно, тогда Елена решила больше никогда не терять драгоценного времени и наслаждаться каждой минутой жизни. (...)

(...) Стоит отметить, что в письмах к друзьям Гала признавалась, что мечтает стать не только музой, но и единственной женщиной в голове и сердце своего мужчины. Она жаждала заполучить гения, который стал бы инструментом для ее реализации. Она должна быть чем-то большим, чем просто возлюбленной.

Встреча с гением вскоре состоялась благодаря самому Элюару. Регулярно встречаясь в Париже с участниками сюрреалистической группы, он познакомился с молодым каталонцем — 25-летним Сальвадором Дали. Увлекательный диалог закончился приглашением посетить мастерскую художника в Кадакесе. Элюар приглашение принял и взял с собой жену.

Когда Дали впервые увидел Галу, он опешил. В детстве ему подарили авторучку с маленьким снежным шаром, в котором была заключена черноволосая красавица. Если шар встряхнуть как следует, то вокруг этой загадочной женщины кружили снежинки. Маленький Сальвадор влюбился в эту фигурку и пообещал себе во что бы то ни стало спасти незнакомку. Узнав, что новая знакомая родилась в далекой России, где достаточно снега, Дали понял, что перед ним та самая женщина из детских грез.

Для Галы эта встреча тоже была судьбоносной. Несмотря на его нелепое поведение (он постоянно крутился вокруг нее, то замолкал, то тараторил без умолку, а то и вовсе хихикал как ребенок), она позже вспоминала, что сразу поняла, что перед ней настоящий гений.

Выглядел Дали тоже весьма своеобразно: бусы и браслет из искусственного жемчуга, шелковая блузка, расписанная собственноручно. В следующие их встречи одевался он не менее странно: изрезанная рубаха, цветы в волосах, брюки, надетые наизнанку, бусы... Даже сегодня такой образ кажется более чем эксцентричным, а в то время и подавно

А чего стоит знаменитый рецепт собственноручно сваренного парфюма Дали: костяной клей, сушеные змеи, козий помет... Позже Дали признавался, что своим образом пытался показаться цельной личностью, которая ни в ком не нуждается, отразить, что в нем есть все — и мужское, и женское. Судя по фото, Гала же, напротив, выглядела безукоризненно стильно и строго. Она не отказывала себе в дорогих нарядах и точно знала, что ей подходит. В конце первой встречи

Дали хотел приобнять Галу, но не решался. Тогда она сама крепко сжала ладонь художника

Гала и Дали стали много времени проводить вместе, но как именно это происходило, тяжело сказать точно. Эти двое всегда стремились приукрасить или преувеличить реально происходившие события. Существует легенда о том, что, отправившись на прогулку, Дали внезапно напал на Галу и, крепко держа ее за шею, спросил, чего она от него хочет. Она якобы ответила, что он должен взорвать ее (возможно, она имела в виду овладеть ей). В любом случае уже в этой поездке между ними начался роман.

Элюар не верил, что это что-то серьезное, поэтому спокойно воспринял их роман и даже описывал в письмах свои фантазии на тему любви втроем. Однако в этот раз существование любовного треугольника было невозможно. Гала выбрала себя, а значит — молодого Дали, которым могла полностью завладеть. Гала и Дали въезжают в парижскую квартиру, купленную и обставленную на деньги Элюара. Дочь Сесиль отправляют на воспитание к бабушке и дедушке. А еще через три года Гала и Элюар оформляют развод. Впрочем, Поль Элюар и дальше будет считать Галу женщиной всей своей жизни. Он женится на бездомной девушке из провинции по имени Нюш, которую случайно встретит на улице, когда она под дождем будет искать ночлег или хотя бы ужин. До конца жизни Поль и Гала будут писать друг другу письма и помогать советом и делом.

Кроме любезно оставленной квартиры, Гале было не на что опереться. Дали был молодым художником без средств к существованию. Он и сам позже вспоминал, что его жизнь была словно дырявым мешком. Он воспринимал себя мягким желе. Сложные отношения с семьей закончились скандалом, когда отец узнал о связи с замужней женщиной на 10 лет старше. В результате Дали перестал получать всякую поддержку семьи. Он был невероятно талантлив, но, кроме написания картин, не был способен на что-либо еще.

Гала энергично взяла на себя все заботы. Она организовала распорядок дня Дали так, чтобы он мог продуктивно работать.

Брала c собой папку с работами любовника и отправлялась в галереи, чтобы показать экспертам рисунки и доказать гениальность молодого художника

Гала находила меценатов и заключала контракты от его имени. Она перепроверяла все документы, подписанные Дали, и разрывала невыгодные соглашения. Вместе пара посещала необходимые приемы, чтобы Дали был все более узнаваем, а значит, все более востребован.

Привыкшей к роскоши Гале было поначалу непросто, но ей удалось достаточно быстро заработать. Она нашла 12 меценатов и придумала интересную схему. Каждый из меценатов платил две с половиной тысячи франков в год за возможность выбрать одно большое полотно, две маленькие картины и два рисунка Дали. Это позволяло Дали свободно творить и не страдать от нужды.

В 1934 году Гала принимает решение поехать в Америку. В этой стране были открыты всему новому, а также готовы были хорошо платить. Затея удалась. Гала и Дали получили не только приглашения на все важные светские мероприятия, но и повышенный интерес публики, а значит, и новые контракты. Дали без устали работал над всем, что могло принести деньги. В моменты творческого застоя он разрабатывал дизайн мебели, украшений, одежды. Сотрудничал со студией Уолта Диснея и Голливудом.

Гала строит целую корпорацию вокруг любимого художника. Многие упрекают ее в меркантильности. Но Дали это идет только на пользу. Когда-то он был тихим юношей, робко беседовавшим с людьми, но с ней он поверил в себя и стал вещать как мэтр. Показательна в этом плане его ссора с кружком сюрреалистов. После разлада с единомышленниками он заявил:

«Сюрреализм — это я». Сальвадор Дали

Может быть, это звучит слишком самонадеянно, но если сегодня спросить случайных прохожих о сюрреализме, вы обязательно услышите именно фамилию Дали.

Журналисты The Sunday Times справедливо писали про Галу: «Она просто взяла беззащитного и, несомненно, одаренного Дали и превратила его в мультимиллионера и звезду мировой величины».

Гала стала не просто менеджером Дали, но и главной музой. До поздней старости она позировала своему гению. Дали без устали рисовал ее лицо, красивую шею, грудь, спину

Отношения между ними оставались открытыми. Гала всю жизнь не отказывала себе в молодых любовниках и никогда не ревновала Дали к его поклонницам.

Многие спекулируют на тему асексуальности Дали, однако в своей автобиографии он опровергает это, а Гала в воспоминаниях однозначно указывает на половые отношения с художником. Есть свидетельства о том, что до встречи с Галой Дали был девственником. Художник вырос в строгой католической семье, где секс воспринимался как что-то греховное. Отец заставлял юного Сальвадора изучать книгу с подробными фотографиями гениталий людей, страдающих от болезней, передающихся половым путем. До конца жизни секс будет ассоциироваться у художника с гниением и насекомыми. В картинах «Великий мастурбатор» и «Признак сексуальной привлекательности» части обнаженного тела выглядят болезненными или даже гниющими. Для Дали мастурбация была единственным способом снять сексуальное напряжение.

Мир фантазий заменил ему отношения с женщинами, однако обилие фантазий привело к разрыву с реальным миром и сексуальным девиациям

Например, он признавался, что любит подглядывать за женой в душе (вуайеризм), любил быть нежно униженным женой (мазохизм). Скорее всего с годами его сексуальный интерес так же угасал. Возможно, он все чаще удачно сублимировал свою сексуальную энергию в творчество.

Интересный факт: Дали был увлечен идеями Зигмунда Фрейда. Работы психоаналитика позволили молодому художнику начать анализировать свои страхи и фантазии и помогли сформировать свой стиль в искусстве.

Дали даже посетил знаменитого психиатра в Лондоне в 1938 году, куда тот бежал от нацистов. К сожалению, диалога не получилось — Фрейд страдал от последней стадии рака ротовой полости и преимущественно молчал

На момент встречи с художником Гала была сексуально раскрепощена. Ее одержимость молодыми любовниками в конце жизни приводила к большим тратам. Она маниакально боялась лишиться богатства и постареть. Вероятно, этот страх сопровождал Галу со времен раннего бедного детства. И этот страх не ушел до самого конца жизни — после смерти под матрасом более чем состоятельной старушки нашли банковские чеки и доллары.

Несмотря на разницу темпераментов, с годами любовь этой пары только росла.

В 1969 году Дали подарил своей музе средневековый замок, который отреставрировал и расписал внутри. Посещать этот замок он мог только после получения разрешения. Обожающий мазохизм Дали трепетал.