Лазарева суббота: дата, история, суть праздника и как его правильно провести

В преддверии Вербного воскресенья православные верующие отмечают Лазареву субботу, или день Входа Господня в Иерусалим. В эту дату Иисус вернул к жизни праведника Лазаря, благодаря чему огромное количество людей обрели веру в Господа. О дате, об истории праздника и о том, как правильно его провести, — в материале «Вечерней Москвы».

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Примечательно, что по календарю Лазареву субботу празднуют в дату, отличную от той, когда разворачивались события исторически. По факту Лазарь воскрес не за день до Входа Господня в Иерусалим, а за два месяца.

Лазарева суббота — 2024: дата

Лазаря, спасенного Христом, чествуют в шестой день Великого поста, дата — скользящая. В этом году праздник придется на 27 апреля. На следующий день наступит Вербное воскресенье, а спустя семь дней — Великая Пасха.

История

По преданию, в Вифании жил праведный мужчина по имени Лазарь, который был другом Иисуса. Но его одолел недуг, от которого тот скончался. Христос смог прибыть к месту погребения Лазаря только на пятый день после его смерти. Оказавшись перед склепом, Мессия воскликнул: «Лазарь, выйди вон!». После этого перед собравшейся толпой появился живой и здоровый Лазарь.

Рассказы о чудесном событии стремительно распространились. Когда Христос приехал в Иерусалим на осле, его встречали с ликованием как победителя смерти. Растущая любовь народа к Мессии спровоцировала страх первосвященников потерять власть. Именно тогда они решили его казнить.

Библия гласит, что Лазарь после воскрешения жил еще три десятка лет. Так как он подвергся гонениям, ему пришлось бежать на Кипр. На новом месте он стал епископом и проповедовал христианство.

Священнослужителя похоронили на Кипре у города Китион. На современной карте это Ларнака — имя города происходит от слова «ларнакс», что означает «саркофаг». В конце девятого столетия мощи Лазаря оказались в Константинополе (ныне — Стамбул). А на острове построили храм в честь воскрешенного Христом мужчины.

Как праздновать

Священники на службах в церкви облачаются в торжественные белые одеяния. Праздник всегда приходится на период поста, по этой причине бурные гулянья неуместны. Но постящимся в честь особого повода позволяется разнообразить меню, включив в него икру, растительное масло. Можно выпить немного красного вина.

Когда Иисус въезжал в Иерусалим, народ, узнавший о чудесном явлении, бросал ветви пальмы ему под ноги. На Руси ветви экзотического дерева заменили на вербу. Срезать их нужно как раз в Лазареву субботу, после — освятить в храме.

Традиционное угощение к праздничному столу — блины из гречневой муки и рыбные пироги, каша. В Греции распространен обычай приготовления особого вида печенья — «лазарчиков».

Приметы

Если на ветках набухло много почек — к добру: год ожидается изобильный и счастливый.

Холода в праздник — уродится яровая пшеница.

Какой в этот день будет ветер, таким он будет все лето.

Хорошая погода — уродятся фрукты.