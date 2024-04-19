Приметы и поверья на 19 апреля: что нельзя делать в день Евтихия и Еремы

19 апреля по народному календарю отмечается день Евтихия Тихого и Еремы Пролетного. Православные чтут память преподобного Евтихия, патриарха Константинопольского. Он обладал даром целительства, поэтому к нему обращались с просьбой избавить от недугов. Кроме того, вспоминают священномученика Иеремию Римского.

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В День Евтихия и Еремы хозяйки должны были печь пироги с яблоками и горохом. Считалось, что именно 19 апреля зацветают яблони. В этот день запрещалось рубить деревья, ломать и гнуть ветки, чтобы не навлечь на себя несчастье.

По погоде на Евтихия и Ерему определяли урожай гороха. Согласно поверьям, если день выдастся тихим и теплым, то горох хорошо уродится, при этом дожди и ветер говорят о неурожае.

Незамужним девушкам 19 апреля запрещалось срывать яблоневый цвет, иначе не видать скорой свадьбы. Вместе с тем, если цветок сам падал перед девушкой на землю, это воспринималось как хорошая примета. Женщины выносили к яблоням рушники из приданого дочерей и вытрясали их, прося дать девушке доброго и заботливого супруга. Беременным женщинам рекомендовалось подержаться за ствол яблони, чтобы ребенок родился здоровым.

Согласно приметам, тихий безветренный день 19 апреля предвещает хороший урожай яровых. Если утром стоит туман, сухая погода простоит до конца месяца. Дикие утки селятся близко к воде – к засушливому лету.

Накануне по народному календарю отмечался Федул Ветреник. Считалось, что именно в это время начинает дуть теплый весенний ветер, просыпаются после зимы сверчки и появляются божьи коровки.