На Сахалине бездомный кот ежегодно сам приходит на осмотр в ветклинику

Животное посещает специалистов, которые три года назад спасли ему жизнь.

Сотрудники «Станции по борьбе с болезнями животных № 2» города Анива нашли на обочине худого и беспризорного кота. На ветеринарной станции его накормили и осмотрели. Лечение продлилось две недели — за это время кота обработали от блох, глистов, провакцинировали, а также постригли и помыли. Когда он окреп, ветеринары разрешили выйти на прогулку, однако животное ушло и не вернулось.

Кот появился на ветеринарной станции спустя год, чтобы его «подлечили и накормили». Врачи снова привели животное в порядок, однако их подопечный опять убежал. Этой весной кот вновь самостоятельно пришёл на «диспансеризацию».