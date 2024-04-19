Мужчина прожил без мозга до 44 лет и не замечал этого

Может ли человек жить без мозга? Каждый ответит на этот вопрос отрицательно, но окажется неправ. Во Франции обнаружили мужчину, который живет практически без мозга, отсутствующего на 90 процентов. Аномалию выявили случайно во время медицинского обследования. Как это ни странно, необычный пациент жаловался врачам вовсе не на головные боли. Отсутствие серого вещества в черепной коробке его не беспокоило совершенно.

Матье Р. был обычным госслужащим с несложными обязанностями и скромной зарплатой. Он был женат, воспитывал двоих детей и обожал смотреть футбол. В 2007 году в возрасте 44 лет мужчина начал страдать от болей в ногах. Матье побывал у нескольких врачей, но никто из них не смог обнаружить причину его мучений. В связи с этим медики решили полностью обследовать мужчину, и результаты повергли их в шок.

Больные ноги были сразу же забыты, так как неожиданно выяснилось, что у пациента буквально «пусто в голове». Снимок МРТ показал, что череп Матье почти полностью заполнен жидкостью. От мозга осталась лишь тонкая оболочка. По всем законам природы такой человек не мог жить, и уж тем более работать в государственном учреждении, растить детей и водить машину. У феноменального мужчины был IQ 75, что совсем немного, но в пределах нормы.

Больной никогда не жаловался на проблемы с головой. Вероятнее всего, что если бы не боли в ногах, Матье так бы и прожил всю жизнь не зная, каким уникумом является. Специалисты взялись изучать француза и нашли причину его недуга. Мозг его медленно разрушался в течение 30 лет, а его место занимала жидкость. Этот процесс называется гидроцефалией или водянкой головного мозга.

Матье заболел гидроцефалией в раннем детстве. До 14 лет он ходил со специальным шунтом в черепе, через который можно было сливать жидкость. Потом приспособление извлекли, так как посчитали, что парень перерос и выздоровел. И на самом деле болезнь начала проходить скрытно. Жидкость накапливалась в черепе, а мозг постепенно разрушался. Но 30 лет это никак не отражалось на самочувствии мужчины. Врачи разводят руками, так как не знают, как помочь Матье и нужно ли ему помогать вообще. Пока они просто продолжают избавлять его от скапливающейся в голове жидкости.