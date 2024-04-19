Как футболисты национальных сборных расплачивались за провалы на международной арене

Бывает, что проигрыш национальной команды приводит к самым печальным последствиям не только для болельщиков, но и для самих спортсменов. В этом посте — трагические последствия провалов национальных команд.

© Сборная СССР по футболу, 1952 г.

КНДР

Проигрыш сборной КНДР на мундиале в ЮАР в 2010 году стал поводом для ареста главного тренера национальной команды. По распоряжению властей Ким Чен Хуна отправили в концлагерь, где его заставляют заниматься тяжелым физическим трудом по 14 часов в сутки. Северокорейский лидер посчитал, что Ким Чен Хун совершил преступление, результатом которого стал разгром от сборной Португалии со счетом 0:7. Ким Чен Хун признал, что это была его личная ошибка, и тем самым спас жизни футболистов, которых хотели расстрелять.

После чемпионата мира 1966 года, когда северокорейская сборная дошла до четвертьфинала, за проигрыш в лагеря отправили всех игроков за исключением одного нападающего.

КНР

В 2013 году сборная КНР по футболу проиграла Таиланду со счетом 1:5. Болельщики, которые и так чувствовали себя униженными, заблокировали автобус с футболистами и долго поливали их оскорблениями. Когда автобус все-таки прорвался на дорогу, начались беспорядки. Все это случились в день рождения генсека коммунистической партии и председателя КНР Си Цзиньпина, ему исполнялось 60 лет. Праздник был безнадежно испорчен, зато глава государства окончательно убедился в том, что в футболе пора прибраться.

Вскоре два бывших президента Федерации футбола Китая и бывший капитан сборной отправились в тюрьму на 10 с половиной лет. Еще четыре игрока сборной получили до 6 лет лишения свободы и крупные штрафы. Арбитру Лю Юну, который дважды признавался лучшим в Азии и работал на ЧМ-2002, и вовсе грозила смертная казнь.

Нигерия

Президент Нигерии Гудлак Джонатан после провала своей сборной на чемпионате мира в ЮАР затеял серьезную реорганизацию футбола в стране. Он запретил национальной команде участвовать в соревнованиях в ближайшие два года.

Нигерийцы заняли на турнире последнее место в группе, проиграли Аргентине (0:1), Греции (1:2) и сыграли вничью с Южной Кореей (2:2). Также исполком федерации принес извинения болельщикам и правительству страны за неудачу на мундиале.

Сальвадор и Гондурас

Расплатой за проигранный матч сборной Гондураса ее извечному и принципиальному сопернику — национальной команде Сальвадора — стала реальная война. В течение месяца футбольные команды двух стран должны были провести два матча за выход в финальную часть чемпионата мира по футболу 1970 года. В Сальвадоре и Гондурасе матчи сопровождались массовыми беспорядками с человеческими жертвами. Эмоции накалились до предела, в прессе обеих стран поднялась настоящая истерия.

24 июня 1969 года Сальвадор начал мобилизацию вооруженных сил. Несмотря на скоротечность (война длилась всего шесть дней), конфликт дорого обошелся обеим сторонам; общие потери составили несколько тысяч человек.

СССР

Матч СССР — Югославия на Олимпиаде 1952 года был для Иосифа Сталина принципиальным: вождь хотел проучить зарвавшегося руководителя союзной страны Иосипа Броз Тито. Матч закончился ничьей со счетом 5:5, повторную игру устроили в городе Тампере. Эту игру советские спортсмены проиграли со счетом 1:3. Когда игроки вернулись домой, их ждали два постановления из Кремля: первое — о расформировании команды ЦДСА (из этой команды и был основной костяк сборной) и второе — о лишении некоторых игроков и тренера Бориса Аркадьева звания заслуженных мастеров спорта.