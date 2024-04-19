«Семь чудес света»: сколько их было на самом деле

Семь чудес света, хоть и сохранились до наших дней только пирамиды в Гизе, до сих пор будоражат умы людей. В своей книге историк и документалист Беттани Хьюз выразил сомнения относительно того, что все Семь Чудес Света существовали в действительности.

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Великие пирамиды в Гизе

Первое и старейшее чудо. Впрочем, многие относят непосредственно к «чудесам» только главную пирамиду, построенную как усыпальница фараона Хуфу. Ее возведение заняло 24 года. При этом, судя по расчетам, как минимум один известняковый блок укладывали каждые 2-3 минуты.

Висячие сады Вавилона

А вот существование этих садов остается под вопросом. Упоминаний о них нет ни у Геродота, ни у Ксенофонта, посещавших Вавилон. Возможно, это поста легенда, передававшаяся из уст в уста и никогда не фиксировавшаяся документально. Некоторые ученые склоняются к тому, что если Висячие сады и существовали, то могли находиться в Ниневии.

Храм Артемиды в Эфесе

Что касается остальных «чудес», то они, по-видимому, все же были реальными. По слухам, Храм Артемиды в Эфесе был самым большим зданием в древнем мире — в два раза больше Парфенона. Правда, на протяжении истории его разрушали и восстанавливали несколько раз. Так что однозначно говорить о его первоначальном облике сложно.

Статуя Зевса в Олимпии

Это единственное чудо природы на материковой части Греции. По дошедшим до нас свидетельствам, она была размером с трехэтажный дом. Предание гласит, что после того, как ее создатель Фидий закончил статую, сам Зевс в знак одобрения «ответил» ему молнией.

Гробница Мавсола

Впечатляющая гробница правителя Карии (на территории нынешней юго-западной части Турции) была выстроена в середине IV века до н.э. Правда, после смерти Мавсола она вскоре была вскрыта и разграблена. Название этого Чуда Света со временем стало нарицательным.

Колосс Родосский

Скульптура более 30 метров высотой — с железным каркасом и бронзовой «обшивкой» — стало легендарным почти сразу после строительства. Правда, на страже острова она простояла всего 60 лет, после чего было разрушено землетрясением.

Фаросский маяк в Александрии

Аналогичная судьба постигла и маяк Фаросский. Долгое время он считался вторым по высоте сооружением в мире, и простоял полтора тысячелетия, окончательно рухнув в 1303 году н.э., когда о его строителях уже давно забыли.