На Сахалине бездомный кот третий год навещает ветеринаров

Бездомный кот третий год подряд весной приходит на ветеринарную станцию на юге Сахалина к спасшим его ветеринарам, пишет РИА «Новости».

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Врач станции в городе Аниве Максим Шулико рассказал, что ветеринары подобрали кота три года назад на улице. Его накормили, отмыли, подстригли, обработали от блох и глистов, провели полный курс вакцинации. Черныш, как назвали кота, прожил на станции месяц, потом исчез.

«Конечно, мы переживали за кота. Но каково же было наше удивление, когда на следующий год, и опять в апреле, Черныш вернулся к нам», – поделился врач.

Кота опять откормили, отмыли, подлечили, после чего он, как и в первый раз, неожиданно исчез.

«Но и в этом году, в начале апреля, наш старый знакомый пришел в свой «санаторий». Он будто знал, что ему, как постоянному клиенту, обеспечено бесплатное питание, проживание и лечение. У нас он пробудет по традиции до конца месяца», – рассказал ветеринар.

По словам врача, как Черныш выживает в остальное время года, никому не известно.