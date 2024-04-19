Почему Иран и Израиль ненавидят друг друга: пять главных причин

Ситуация на Ближнем Востоке продолжает накаляться. Израиль готовится ответить на массированный удар, который Иран нанес по его территории 14 апреля. Страны открыто называют друг друга врагами, обвиняя во всевозможных преступлениях. Но ирано-израильские отношения не всегда были настолько холодными — к обострению привели пять факторов. Что спровоцировало давний конфликт и какие причины мешают помириться Ирану и Израилю — читайте в материале NEWS.ru.

Отношения Ирана и Израиля до конфликта

На территории современного Ирана веками проживала еврейская община. В первой половине ХХ века, когда к власти в Персии пришла династия Пехлеви, отношение к нации было довольно благожелательным. Новое правительство тогда интегрировало еврейские школы в общую систему образования и отменило ряд дискриминационных законов.

Тем не менее Иран не поддерживал идею возрождения еврейского государства в Палестине. Когда в 1948 году Израиль объявил о независимости, Тегеран одним из первых выступил против этого решения и принятия страны в ООН. Впрочем, вскоре курс изменился. В 1949-м Турция первой из мусульманских стран признала Израиль, в 1950 году за ней последовал Иран.

Постепенно страны начали сотрудничать. Израильтяне работали на крупных строительных иранских проектах, а Тегеран отправлял своих специалистов получать образование в израильских вузах. Государства вместе поддержали курдских сепаратистов в Ираке. После Шестидневной войны 1967 года Иран оказался единственной страной региона, которая не ввела эмбарго на поставки нефти из Израиля.

Тем не менее правительство шаха Пехлеви старалось не афишировать контакты с израильтянами, боясь испортить и без того непростые отношения с арабским миром. Дипломаты Ирана посещали еврейское государство тайно, въезжая через Турцию. Такую же секретность соблюдали и чиновники Израиля.

Исламская революция 1979 года

Переломный момент в отношениях двух стран наступил в конце 1970-х. К тому моменту в Иране усилились позиции духовенства. Будущий лидер Исламской революции Рухолла Хомейни открыто заявлял, что Израиль превратил Иран в свою военную базу и проник во все сферы жизни страны, чтобы разрушить ее и завладеть ею. Его идеи находили поддержку у народа. В 1978 году израильские власти начали эвакуировать своих граждан из Ирана, было приостановлено подписание новых долгосрочных договоров.

В 1979-м в Иране произошел переворот. Правящий режим Пехлеви пал, шаха сменил аятолла Хомейни. Новый духовный лидер публично объявил Запад «большим сатаной», а Израиль — малым. Тегеран разорвал все формальные связи с еврейским государством и закрыл совместные проекты. В Исламской Республике начались гонения на еврейскую общину. Нескольких ее лидеров обвинили в связях с врагом и казнили. Кроме того, диаспору лишили единственного места в парламенте.

Казни и конфискации имущества привели к тому, что евреи начали массово эмигрировать из Ирана. Согласно данным Электронной еврейской энциклопедии, с 1979 по 1984 годы Исламскую Республику покинули около 55 тысяч человек — более половины от 80-тысячной общины.

© Тегеран. 9 октября 1978-го. Массовые акции против шаха Мохаммеда Резы Пехлеви

Прокси-война

Новое руководство Ирана пересмотрело позиции страны в регионе. Тегеран стал позиционировать себя как основного противника примирения мусульманских стран с Израилем. В государствах Ближнего Востока начали появляться лояльные Ирану группировки и организации — «Хезболла» в Ливане, «Ансар Аллах» в Йемене, ополчение «Хашд аш-Шааби» в Ираке, ХАМАС в секторе Газа и другие.

Тегеран отрицает связь с этими формированиями, однако они нередко действуют в его интересах и декларируют схожие принципы. Например, «Хезболла» считает коллективный Запад и Израиль главными врагами и регулярно обстреливает израильскую территорию. Так было и во время массированного удара Ирана по еврейскому государству 14 апреля.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) также бьет по позициям проиранских группировок. 13 апреля в ЦАХАЛ сообщили о поражении военных объектов и командных пунктов «Хезболлы» на ливанской территории.

Палестинский вопрос

После Исламской революции и разрыва отношений с Израилем Тегеран открыто поддержал Палестину, которая не получила официального признания как государство. Через несколько дней после смены власти в Иране толпа разгромила здание израильского посольства — его передали Организации освобождения Палестины. Кроме того, 17 августа 1979 года в республике объявили Днем Иерусалима в знак солидарности с правами мусульман на суверенитет.

Сегодня иранское руководство продолжает поддерживать палестинцев. Оно выступило на стороне ХАМАС в вооруженном конфликте с Израилем, который начался в октябре 2023 года. Заместитель спикера иранского парламента Моджтаба Зульнур заявил, что Тегеран будет рад победе палестинского движения и окажет ему «любую нематериальную помощь, какую только сможет».

По словам зампредседателя меджлиса, большинство мусульманских стран придерживаются мнения, что Израиль и Палестина должны быть двумя независимыми государствами. Однако в Тегеране не согласны с такой точкой зрения.

«У Ирана есть самое простое и демократическое предложение… Мы принимаем любой тип одного государства и правительства, основанного на демократических выборах», — заявил Зульнур.

Ядерная программа Ирана

Камнем преткновения в отношениях государств остаются ядерные разработки Ирана. В 1990-х Тегеран начал возрождать научно-исследовательскую инфраструктуру, необходимую для создания ядерного оружия. В начале нулевых Международное агентство по атомной энергии сообщило, что на объектах Ирана обнаружены следы высокообогащенного урана, пригодного для изготовления таких вооружений.

Израиль неоднократно выражал обеспокоенность тем, что в Иране могут работать над созданием ядерного оружия. В последние годы риторика израильских властей ужесточилась. Премьер страны Биньямин Нетаньяху ранее сказал: «Если вы хотите остановить Иран в становлении военной ядерной державой, то единственный способ — это реальная военная угроза. Это обязанность нас всех».

Политик отмечал, что Израиль предпринял «некоторые усилия оперативного плана», которые помешали республике получить ядерное оружие. О каких конкретно мерах шла речь, Нетаньяху не уточнил. В Иране с начала 2010-х произошла серия нападений на физиков-ядерщиков и объекты ядерной промышленности. В ноябре 2020 года из роботизированного пулемета был расстрелян иранский ученый Мохсен Фахризаде, руководивший центром исследований при Министерстве обороны Ирана. Издание NYT писало, что покушение организовала служба внешней разведки Израиля МОССАД, а его план одобрила администрация экс-президента США Дональда Трампа.

© Ракетные учения в Иране

Взаимные атаки

Хотя между Ираном и Израилем много лет сохраняются противоречия, до прямых ударов дело долго не доходило. Чаще всего страны противостояли друг другу на территории третьих государств. При этом в основном они не подтверждали свою причастность к атакам.

Время от времени военные Ирана нападают на суда, связанные с Израилем. Последний подобный инцидент произошел 13 апреля, когда Военно-морские силы Корпуса стражей Исламской революции захватили контейнеровоз MSC Aries. Он шел под флагом Португалии, но принадлежал концерну Zodiac Group израильского бизнесмена Эяля Офера. Иранское информационное агентство IRNA сообщило, что судно доставили в порт Исламской Республики.

Израиль подозревают в покушениях на высокопоставленных иранских военных. В 2022 году в Тегеране был убит полковник КСИР Хасан Сайад Ходаи. По информации NYT, за его ликвидацией стояли израильские спецслужбы. По данным источников газеты, организаторы атаки уведомляли США о покушении по закрытым каналам.

Первое крупное прямое столкновение Ирана и Израиля произошло в этом месяце. 1 апреля ЦАХАЛ нанесла удар по иранскому консульству в Дамаске. В результате обстрела были убиты два генерала КСИР и пять сопровождавших их офицеров. Президент Ирана Эбрахим Раиси отметил, что нападение не останется без ответа.

© Похороны членов КСИР

В ночь на 14 апреля Израиль подвергся иранской атаке. Иранские военные применили 170 беспилотников, более 30 крылатых ракет и свыше 120 баллистических. Представитель оборонного ведомства Израиля Дэниел Хагари заявил, что было перехвачено 99% воздушных целей. Командование ЦАХАЛ пообещало нанести ответный удар по Исламской Республике.