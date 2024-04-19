В плен не брать, или Новые приключения румын в России

На русской земле снова звучит речь румынских головорезов, пока что только наёмников. Что ж, истории свойственно повторяться, вот только забывать Бухаресту о том, чем закончилась предыдущая авантюра, всё-таки не стоит

© Колонна пленных румынских солдат под Сталинградом, декабрь 1942 г.

Румын в плен не брать

Может быть, никто и не заметил бы, но румынская боевая группа «Джетика» (Romanian Battlegroup Getica) сама объявила на весь белый свет, что вместе с кадровыми частями ВСУ, новыми власовцами, а также прочими наёмниками в недавней атаке на русское приграничье принимали участие и наёмники из Румынии. Тогда ударам подверглись населённые пункты Белгородской и Курской областей. Но только ничего из затеи захватить плацдарм на российской территории у них не вышло.

Как сообщили в Минобороны России, порядка 580 боевиков, пытавшихся прорваться через границу, сложили головы. Огнём Пограничной службы ФСБ, Росгвардии и частей российских Вооружённых сил было уничтожено 19 танков и 21 боевая бронированная машина. Но такая информация уже не вызывает удивления. А вот появление на стороне ВСУ румын вызвало определённую реакцию в информационном пространстве.

Тут же появились вопросы: «При чём здесь румыны?», «Что им неймётся?», «Они что, Сталинград забыли?». А следом появились и «полезные советы» для тех, кто сегодня сражается на линии боевого соприкосновения: «Румын в плен не брать!».

По большому счёту, такое отношение справедливо ко всем наёмникам, с кем приходится сталкиваться на поле боя, - эта публика априори вне закона. Но румыны и другие страны, которые были особенно близки к истинным арийцам, это всё-таки особый случай. Напомним, что 22 июня 1941 года, когда гитлеровская Германия напала на Советский Союз, вместе с ней в первых рядах выступили Италия, Финляндия и Румыния. Позднее к ним присоединились Венгрия и Словакия. В результате численность войск, выступивших против СССР, увеличилась до 11 миллионов человек.

Слабое звено

Румыния обладала второй по численности группировкой войск на советско-германском фронте после своего главного союзника. Для ведения военных действий против Советского Союза была создана группа армий «Генерал Антонеску», которая в оперативном отношении подчинялась немецкой группе армий «Юг». Уже в начале июля 1941 года румынские войска начали наступление в Причерноморье, затем участвовали в осаде Одессы, где понесли большие потери.

© Румынские солдаты в захваченной Одессе, октябрь 1941 г.

Летом 1942 года произошло наращивание румынских сил на советско-германском фронте. Горный корпус был привлечён к наступлению на Севастополь, в августе с боями форсировал Керченский пролив. Основная же часть румынских подразделений занимала оборонительные позиции или привлекалась к охранным функциям и к антипартизанской борьбе в Крымских горах.

В августе 1942 года 3-я румынская армия была реорганизована, подчинена 17-й армии Вермахта и заняла участок к северу от Сталинграда. В это же время в район Котельниковского прибыла 4-я румынская армия, которая заняла оборону южнее Сталинграда. Интересный факт: 19 ноября 1942 года войска советского Юго-Западного фронта в ходе начавшегося контрнаступления (операция «Уран») нанесли удар по позициям 3-й румынской армии - самому слабому звену в германских боевых порядках. Румыны продержались только один день, а потом начался отход, превратившийся в бегство.

В ходе Сталинградской битвы большинство румынских дивизий были разгромлены, а две оказались в окружении. Остатки румынских частей собрали в поспешно организованные армейские группы «Гот» и «Холлидт». Однако румынские части понесли такие потери, что к февралю 1943 года их отвели на переформирование. В ходе Сталинградской битвы румынские войска потеряли около 159 тысяч солдат и офицеров. Ещё 3 тысячи румынских солдат попали в плен.

В начале 1943 года шесть румынских дивизий в составе 17-й немецкой армии воевали на Кубани, в сентябре отступили в Крым. В ходе освобождения советскими войсками Крыма в мае 1944 года эти соединения потеряли более трети личного состава и были морем эвакуированы в Румынию.

После поражения в Сталинградской битве Румыния резко сократила своё присутствие на советско-германском фронте. Однако летом 1944 года, желая сохранить за собой захваченные Бессарабию, Буковину и Одессу, румынское командование вернуло на фронт восстановленные и значительно усиленные 3-ю армию (в составе армейской группы «Думитреску») и 4-ю армию (в составе армейской группы «Веллер»). Кроме того, на Чёрном море действовали румынские ВМС, которые поддерживали немецкая авиация и флот.

Но в ходе начавшегося в августе 1944 года очередного крупномасштабного наступления Красной Армии на Яссы и Кишинёв румынские войска упорного сопротивления уже не оказали. В результате Ясско-Кишинёвской наступательной операции были уничтожены все румынские дивизии и был открыт путь на Венгрию, Югославию и Чехословакию.

© Бойцы Красной Армии водружают красное знамя над зданием горсовета в освобождённом Кишинёве, август 1944 г.

Данные о потерях румынской армии на Восточном фронте противоречивы. Некоторые источники утверждают, что потери Румынии в качестве союзницы Германии составили более 245 тысяч человек убитыми, около 230 тысяч пленными и 366 тысяч ранеными. Другие источники говорят о том, что на Восточном фронте в период с июня 1941 года по август 1944 года Румыния потеряла около 72 тысяч человек убитыми, более 243 тысяч ранеными и более 309 тысяч пропавшими без вести.

Лубянка, все окна полные огня...

Румыны должны помнить судьбу Йона Антонеску, маршала, премьер-министра и кондукэтора - фюрера местного розлива. Его карьера складывалась довольно успешно до той поры, пока он не позарился на российские просторы.

Фашистские наклонности Антонеску проявил ещё в молодые годы, и за непомерную жестокость, а также за рыжий цвет волос получил прозвище «Красная собака». В 1919 году Йон Антонеску стал участником военной интервенции против Венгерской советской республики. С 1933 года он начальник генштаба румынской армии, с 1938-го - министр обороны. При поддержке фашистской партии был назначен премьер-министром, что позволило ему вскоре установить в стране диктаторский режим. А в июне 1941 года Антонеску вверг страну в войну против СССР на стороне Германии, за что ему была обещана территория вплоть до Днепра.

Однако поражения и крупные потери румынской армии на советско-германском фронте, особенно в районе Сталинграда, в Крыму и в ходе Ясско-Кишинёвской операции, привели режим Антонеску практически к полной политической изоляции, от него отвернулся даже королевский двор. 23 августа 1944 года правительство во главе с Антонеску было арестовано.

Король Румынии Михай I вызвал Антонеску во дворец и потребовал от него немедленно заключить перемирие с СССР. Однако практически низложенный диктатор отказался и предложил закрепиться на линии Фокшаны - Нэмолоаэ - Галац, заявив, что о перемирии необходимо было за 15 дней предупредить Берлин. После чего он был взят под стражу. И 24 августа 1944 года перемирие с СССР было заключено, а Румыния объявила войну Германии.

В результате Михай I стал одним из четырёх иностранцев, награждённых высшим советским полководческим орденом «Победа» - «за мужественный акт решительного поворота политики Румынии в сторону разрыва с гитлеровской Германией и союза с Объединёнными Нациями в момент, когда ещё не определилось ясно поражение Германии». США и Великобритания согласились на включение Румынии в советскую зону влияния, и в Румынию в качестве эмиссара СССР прибыл Андрей Вышинский.

Что касается Антонеску, то в ночь после ареста он был передан представителям румынской компартии, которые держали его и несколько приближённых на конспиративной квартире. 31 августа его передали представителям советского командования. Вскоре Антонеску отправили в Москву, где он содержался в Лубянской тюрьме в камере №118.

© Румынский диктатор Йон Антонеску и рейхсмаршал Герман Геринг во время встречи в Бельведерском дворце в Вене, март 1941 г.

В апреле 1946 года Антонеску передали новому румынскому правительству. Румынский суд приговорил маршала и его приближённых к смертной казни. 1 июня 1946 года бывший диктатор был расстрелян в лесу недалеко от Жилавской тюрьмы, где содержался в ожидании исполнения приговора. И это хорошее напоминание современной румынской элите - той её части, которая снова ищет на российской земле то, чего не теряли.

Другие румыны

После победы антифашистского народного восстания в Румынии, страна вышла из фашистского блока и присоединилась к антигитлеровской коалиции. Советское правительство предоставило гарантию, что румынская армия не будет разоружена, если она направит оружие против рейха.

Ранее, в заявлении правительства СССР от 2 апреля 1944 года, в связи с выходом Красной Армии на советско-румынскую границу, было сказано:

«Советское правительство заявляет, что оно не преследует цели приобретения какой-либо части румынской территории или изменения существующего общественного строя Румынии. Вступление советских войск в пределы Румынии диктуется исключительно военной необходимостью и продолжающимся сопротивлением войск противника».

В постановлении Государственного Комитета Обороны, принятом 10 апреля 1944 года, после вступления советских войск в Румынию военному командованию предписывалось: «В занятых Красной Армией районах румынских порядков не ломать и советских порядков не вводить. Сохранить всю существующую систему экономического и политического устройства».

По условиям перемирия Румыния обязалась выставить против фашистской Германии не менее 12 пехотных дивизий. Войска, предназначенные к отправке на борьбу с гитлеровцами (20 дивизий, авиакорпус, ряд отдельных частей, всего 138 тысяч человек), были очищены от профашистских элементов. Советский Союз передал румынской армии 12 175 винтовок и карабинов, 5248 автоматов, 1556 ручных и станковых пулемётов, 397 противотанковых ружей, 402 миномёта, 184 орудия.

В оборонительных боях в Трансильвании и Банате, в Дебреценской, Будапештской, Венской и Пражской операциях в оперативном подчинении командующего 2-м Украинским фронтом рядом с советскими армиями сражались 1-я (командующий - корпусной генерал Б. Атанасиу) и 4-я (командующий - корпусной генерал Н. Дэскэлеску) румынские армии. Их успешные боевые действия четырежды отмечались в приказах советского Верховного Главнокомандующего.

© Солдаты-румыны советской дивизии имени Тудора Владимиреску приветствуют соотечественников на улице освобождённого Бухареста, август 1944 г.

На 2-м Украинском фронте действовала 1-я румынская добровольческая пехотная дивизия имени Т. Владимиреску, сформированная из военнопленных румын в Селецких лагерях под Рязанью. В состав фронта дивизия была включена в конце мая 1944 года и участвовала в освобождении Румынии, Венгрии и Чехословакии. За отличия в боях она получила почётное наименование «Дебреценская» и была награждена орденом Красного Знамени.

Весной 1945 года в районе Балты и Котовска из патриотов-эмигрантов была сформирована 2-я румынская добровольческая пехотная дивизия, однако принять участие в боевых действиях не успела. В войне с фашистской Германией Румыния потеряла более 37 тысяч человек погибшими, умершими от ран и пропавшими без вести. При освобождении Румынии пали в боях 69 тысяч советских воинов.

...История преподала румынам очень хорошие уроки, которые не следовало бы забывать, в противном случае - утилизация. Ничем другим новые приключения румын на российской земле не закончатся.