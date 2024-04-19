«Воскресный невроз»: почему нас не радуют выходные

В выходной день можно отдохнуть от рабочих будней, заняться любимым делом или просто хорошо провести время с семьей и друзьями. Чем не повод для позитива? Но у многих в воскресенье почему-то, совершенно необъяснимо, плохое настроение. Психологи давно уже изучили этот вопрос и знают в чем дело. Они даже придумали для этого явления название — «воскресный невроз».

Ученые из Гарварда определили, что наиболее склонны к «воскресному неврозу» умные люди. Исследования показали, что чем выше уровень образования, тем выше риск испорченных выходных. Их выводы подтвердили немецкие психологи. Они подошли к вопросу с немецкой педантичностью и изучали его 16 лет. Работа получила название «Немецкая социально-экономическая группа».

Профессор Гамбургского университета Вольфганг Менниг изучил информацию, собранную более чем за полтора десятилетия при опросе 34 тысяч людей рабочих специальностей, инженеров, офисных работников и врачей. Все эти люди рассказали, насколько они довольны своей жизнью. Их анкеты сортировали по возрасту, полу, семейному положению и образованию.

Менниг узнал, что мужчины и женщины с высоким уровнем образования менее удовлетворены своей жизнью именно в конце рабочей недели, в выходные дни. У мужчин, занимавшимся интеллектуальным трудом, настроение было на подъеме в понедельник и постепенно снижалось к субботе и воскресенью.

Высокообразованные женщины также были менее всего удовлетворены своей жизнью именно в воскресенье. У мужчин с невысоким уровнем образования разница в уровне счастья в разные дни недели сильно не ощущается. Ответ на эту загадку нашли и он совсем не сложный.

Причин несколько. Первая заключается в том, что высокообразованные люди оценивают свои выходные ниже, чем рабочие. Это происходит потому, что они привыкли к структурированным дням. Вторая причина «по Фрейду». У людей, серьезно относящихся к учебе, остались детские тревоги перед предстоящим понедельником. Третья похожа на вторую. Специалистов в воскресенье охватывает беспокойство по поводу предстоящей рабочей недели.

Что же делать?

Проблема «воскресного невроза» существует давно. Впервые этот вопрос подняли в начале 20 века ученые Шандер Ферензи из Венгрии и Виктор Франкл из Австрии. Кстати, оба были преданными сторонниками учения Фрейда. Они изучали, почему у людей с высоким интеллектом плохое настроение именно в нерабочие дни.

По их мнению, образованным людям по выходным не хватало содержательности жизни. Они считают, что их жизнь недостаточно наполнена смыслом и это заставляет их грустить. Другими словами, эти люди страдают от того, что не могут созидать в эти дни и тратят время напрасно.

Как бороться с проблемой? Что делать, если вы обнаружили у себя симптомы «воскресного невроза»? Переживать не нужно. В первую очередь, вас должно радовать то, что если это происходит, то ваш уровень IQ достаточно высокий. Умный человек не выносит праздности и постоянно старается чем-то себя занять. И это главная профилактика разных тревожных и панических расстройств, а также неврозов всех мастей.

Жизнь — это действие. Поэтому в выходной день займите себя важными делами, до которых не доходили руки на протяжении недели. Это может быть уборка, ремонт авто, тренировка или даже посещение обделенных вниманием родственников. Все эти занятия исключат появление «воскресного невроза» и принесут несомненную пользу.