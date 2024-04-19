История спасения: упасть с высоты 5 километров и выжить

Когда спавшая в своем кресле Лариса проснулась от оглушающего удара и резких криков, первое, что она увидела – сидящего рядом мертвого мужа. 19-летний студент медвуза, несколько месяцев назад ставший ее супругом, погиб мгновенно. Еще час назад молодожены строили планы и радовались, как удачно сдали сессию и съездили навестить родственников во Владивостоке и в Комсомольске-на-Амуре. Волшебный медовый месяц получился. Позже в интервью газете «Труд» Лариса скажет, что взглянув на окровавленное лицо мужа, сразу поняла – любимого Володи больше нет. И мгновенно на смену страху и панике пришло равнодушие. Умереть она не боялась, хотела лишь, чтобы всё закончилось быстро.

Подсказки интуиции

На обратном пути молодые долго не могли достать билеты на самолет, но все-таки купили места на рейс 811 пассажирского Ан-24. Почти сутки ждали вылета – полет несколько раз откладывали из-за плохих погодных условий. Когда же 24 августа 1981 года они взошли на борт, оказалось, что салон почти пустой. Как стало известно позже, при столкновении с военным бомбардировщиком Ту-16 погибли 11 членов экипажей, 25 взрослых и один ребенок. Бортпроводница предложила занять места в носовой части справа, которая при катастрофе была полностью уничтожена. Но Ларисе по непонятной причине захотелось пересесть, и они с мужем заняли места в хвосте. Муж сел справа, а Лариса слева у иллюминатора – той части, которая меньше всего пострадала при столкновении.

Чудеса еще случаются

После пробуждения и осознания, что самолет падает, Лариса почему-то вспомнила фильм «Чудеса еще случаются», который они на днях смотрели с Володей. Там тоже девушка падала в джунгли, а спаслась – оставаясь в кресле. При падении обломков Ларису выбросило из кресла в проход, но ей удалось добраться до ближайшего кресла, сесть в него, вцепиться в подлокотники, вжаться в спину и что есть силы упереться в пол. Как позже выяснила Лариса, вела она себя абсолютно правильно. Когда в иллюминаторе увидела «зеленую вспышку», поняла, что падает в тайгу. Напряглась и от удара обломков о землю потеряла сознание.

На руке девушки были часы «Чайка» с позолоченным браслетом, поэтому, когда очнулась, она точно знала – прошло 5 часов. Позже узнала, что обломок падал долгие 8 минут. Чтобы выжить в тайге, она укрывалась от холода обрывками чехлов с кресел, а спасением от комаров стали чудом уцелевшие полиэтиленовые пакеты. Пила из ближайшей лужи, а вот есть собранные ягоды не смогла – при падении выбило все зубы. Лариса видела поисковые вертолеты, махала им обрывком красной материи, но спасатели пролетали мимо в полной уверенности: в таком крушении живых не осталось, а машущая «приветливая фигура» — скорее всего, повар местных геологов.

Лариса нашла сигареты и спички, пыталась развести костер, чтобы привлечь внимание, но все попытки оказывались безуспешными. Только на третий день, 26 августа, к ней вышли солдаты, прочесывающие лес. Последнее, что помнит Лариса, – их ошарашенные лица. Осознав, что помощь прибыла и она спасена, ее организм сдался и отключился.

Спасительные березки

Лариса была уверена, что одним из факторов ее спасения стала небольшая березовая рощица с молодняком, на которую упали обломки. Позднее, в военной прокуратуре Хабаровска ей показывали снимки самолетных обломков, которые собирали с нескольких километров. Шокирующими оказались кадры, на которых тела погибших висели на острых и жестких пихтах. Так что падение ее кресла на «мягкие березки» оказалось еще одной счастливой случайностью.

По словам зампреда авиационного комитета Р. Теймуразова, который руководил расследованием катастрофы пассажирской «аннушки» в 1981 году, березовая роща действительно «смягчила удар», но был и другой фактор. Хвост самолета падал не как камень, а словно лист с дерева. Он подобно парашюту лавировал, что замедляло скорость падения. При этом вследствие траектории падения Ларису сильно прижимало поочередно к спинке кресла и боковинам, и это не позволило ей выпасть, несмотря на отсутствие ремня безопасности.

Злой рок или провидение?

Иначе как чудом невозможно назвать то, что при падении с 5-километровой высоты Лариса осталась жива, хотя ее тело и было серьезно покалечено. Позвоночник переломан в нескольких местах, сломаны ребра и рука, выбиты почти все зубы и повреждена челюсть. Кажется невероятным, что со сломанным позвоночником она смогла передвигаться. Но по словам врачей-травматологов Института скорой помощи Склифософского, если сломаны тела позвонков, но не поврежден спинной мозг, двигательные функции сохраняются, хотя пострадавший при движении испытывает мучительные боли.

Выжившая Лариса получила от страховой мизерную компенсацию в 75 рублей, а в оформлении инвалидности ей и вовсе отказали. Но после того как данные о катастрофе в 90-е годы рассекретили, нашлось немало добрых людей, стремившихся поддержать выжившую женщину – как на Родине, так и за границей. Жизнь Ларисы после крушения оказалась несладкой, и в беседах с журналистами она, как человек, неоднократно оказывавшийся в безвыходной ситуации, нередко упоминала про злой рок, который собрал всех «грешников» на борту Ан-24, но ее по непонятной причине оставил в живых.

После катастрофы Лариса начала верить в мистику и астрологию, поэтому часто говорила про «планетарный сгусток энергии четырех планет», которые «раскачивают ее на качелях судьбы»: крушение было черной полосой, ее удивительное спасение – белой. Ну, а «спасибо» Лариса говорит и провидению, и собственной интуиции, и многочисленным, казалось бы незначительным обстоятельствам, которые помогли ей выжить.