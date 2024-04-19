Мужчина потерял документы во время поездки и застрял в Африке на 15 лет

Мужчина приехал в Эфиопию из Великобритании ради лечения туберкулеза, потерял документы во время поездки и застрял в африканской стране на 15 лет. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, Салех Ахмед Хандуле Али переехал с семьей в Великобританию из Сомали. В 2008 году 18-летний Али стал страдать от туберкулеза и отправился на лечение в Эфиопию. Там он должен был провести два года, после чего планировал вернуться в Великобританию, согласно иммиграционному закону.

Осуществить планы мужчина не смог, поскольку в 2009 году потерял документ, который гарантирует бессрочное пребывание на территории Британии. С тех пор Али неоднократно подавал заявление в суд о восстановлении документа, однако Министерство внутренних дел потеряло его данные. Из-за этого мужчина застрял вдали от семьи на 15 лет.

Вскоре состоится очередное рассмотрение дела Али иммиграционным судом.

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