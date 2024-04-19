Почему первой женщиной, казненной в России в ХХ веке, стала сельская учительница

В Российской империи женщин приговаривали к смертной казни нечасто. Обычно обвиненных в серьезных преступлениях дам отправляли на бессрочную каторгу. Но бывали и особые случаи. Зинаида Коноплянникова, простая сельская учительница, стала первой казненной в 20 веке в России женщиной. Чем же она заслужила такой суровый приговор?

Зинаида Коноплянникова родилась в 1878 году в Санкт-Петербурге, в семье отставного унтер-офицера и крестьянки. О том, как проходило ее детство, ничего не известно. Есть лишь сведения, что в подростковом возрасте она разочаровалась в религии и действующем государственном строе. К счастью, ее резкие высказывания, сделанные в кругу одноклассников и друзей, не имели последствий.

В 1896 году Коноплянникова закончила гимназию и поступила в учительскую семинарию. Получив профессию педагога начального народного училища, она уехала по распределению в Лифляндскую губернию. Молодая учительница работала в небольшой сельской школе в поселке, где было невыносимо скучно.

Работа в глуши

Единственными развлечениями молодой женщины были чтение и ведение дневника. Вот одна из записей, сделанная вскоре после приезда:

«Местность, где мне пришлось учительствовать, была невзрачная: с трех сторон лес, с четвертой — озеро Пеинус… Нищета среди местных жителей была поразительная… Выросшая сама в нищете, я не удивлялась их бедности, меня поразило одно: как можно жить так, жить без борьбы за лучшее будущее; как можно жить без единственного светлого луча в будущем, без единого проблеска на темном горизонте?»

Быстро разочаровала учительницу и работа. В местности, где находилась школа, все разговаривали на эстонском языке. Его Коноплянникова не знала. При этом ее обязали вести уроки русском языке, который, в свою очередь, не знали ученики. Зинаида не понимала, в чем смысл ее труда, ведь эстонские дети не понимали ее речи. Учительница постоянно задавала себе вопрос — зачем она ведет уроки и почему эстонцам нельзя учиться на родном языке.

Так было до 1900 года, когда женщину перевели в училище села Гостилицы Петергофского уезда, что совсем рядом с Санкт-Петербургом. Там обстановка была живее, и Коноплянникова могла общаться с коллегами и друзьями. Но вскоре ее начали сторониться. Учительница критиковала государственную систему, образование и церковь. Вскоре на нее начали писать доносы.

«Перед школой жил жандарм, позади школы урядник, на соседней горе поп, рядом с ним псаломщик, и все четверо писали на меня доносы. Заведу ли беседы и чтения для народа невинного характера, псаломщик доносит инспектору, что „учительница занимается сторонними школьными занятиями, беседами и толкованиями“, поп пишет по своему ведомству, что учительница секты насаждает, толстовщину распространяет, юношество развращает».

© Эсерка Зинаида Коноплянникова. 1905 год

Служение народу

Вскоре давление оказалось настолько сильным, что Коноплянниковой пришлось уволиться и уехать из Гостилиц. Она даже рассталась со своим женихом Эрнестом Каппелем, сообщив ему, что посвящает себя служению народу. Ей было всего 22 года. Позднее Каппель давал следователю показания и сказал следующее:

«Коноплянникова производила на меня сильное впечатление тем, что она живо, с любовью и энергией относилась к делу школьного обучения, и я после нескольких встреч и разговоров с нею стал к ней неравнодушен, почти что влюбился. Коноплянникова отвечала мне так же — симпатией, ввиду чего я и решил жениться на Зинаиде. Когда я ей об этом сказал — это было летом 1901 года, она отказала мне, так как цель ее жизни — служение народу, в жертву коему она готова принести себя».

В 1902 году девушка уже плотно сидела «на крючке» у жандармов. В одном из доносов на нее говорилось, что Коноплянникова хранит антирелигиозную литературу. Эти книги ставят под сомнение существование Бога и легитимность государя Николая II. В 1903 году Зинаиду впервые арестовали, но вскоре отпустили. Второй арест произошел через год, и тоже был недолгим. К этому моменту от задумчивой сельской учительницы не осталось и следа. Зинаида Коноплянникова превратилась в пламенную революционерку-эсерку.

В 1906 году она решила перейти к радикальным мерам и начала готовить покушение. Своей целью женщина выбрала генерал-майора Георгия Александровича Мина. Это был властный и жестокий человек, не раз руководивший подавлениями восстаний.

Убийство генерала Мина

Мин считал, что мятежников не нужно арестовывать и лучше убивать их на месте. Призывал он расправляться и с пропагандистами, сеявшими в народе смуту. В народе генерала ненавидели и именно поэтому он и стал мишенью для Зинаиды. 13 августа 1906 года Мин ехал в открытом экипаже с женой и дочерью. Революционерка хорошо изучила его маршрут и поджидала на одном из поворотов.

© Генерал-майор Г.А. Мин

Когда коляска с семьей генерала притормозила, Зинаида подошла вплотную и четыре раза выстрелила в Мина. Угнетатель простого народа был убит на месте. Коноплянникову задержали с поличным. Суд над революционеркой состоялся всего через две недели, 26 августа 1906 года. Свой поступок она объяснила просто:

«Сотнями считали убитых в Москве. За что, спрашивается, убивали московский народ? Я убила Мина как убийцу тех невинных, кровью которых орошены улицы Москвы».

Конечно же, это не признали оправданием и Коноплянникой вынесли смертный приговор. Его привели в исполнение через три дня после суда. Женщину повесили во дворе Шлиссельбургской крепости утром 29 августа 1906 года. Очевидцы рассказывали, что до самого конца Зинаида вела себя с достоинством. От услуг священника женщина отказалась и было ощущение, что она идет на смерть как на праздник.