Заложил «нефтяную» бомбу под СССР: какая ошибка Сталина стала роковой

Сегодня Саудиты – верные союзники США, готовые идти даже на экономические жертвы ради политических интересов «Большого Брата». А ведь все могло бы быть совсем наоборот – ведь еще в 30-х гг. прошлого века Саудовская Аравия была другом СССР. Но из-за недальновидных поступков Иосифа Виссарионовича Сталина все обернулось не в нашу пользу.

Нефтяное королевство

Одно из крупнейших азиатских государств, обладающих грандиозными запасами нефти и двумя крупнейшими исламскими святынями – Меккой и Мединой – входит в число самых молодых на континенте. В современных границах оно возникло лишь в 1932 году – после объединения множества племен, шейхств и эмиратов Аравийского полуострова. Впрочем, еще до этого – в 1924 году, когда объединение было в разгаре (а точнее, по всему полуострову шла непонятная междоусобица) – СССР установил дипломатические отношения с Королевством Неджд и Хиджаз, которое стало центром объединения.

Как пишет историк Павел Густерин в книге «Советская разведка на Ближнем и Среднем Востоке в 1920—30-х годах», наладить отношения с арабами удалось благодаря стараниям молодого советского дипломата Карима Хакимова.

«Красный паша» — близкий друг короля

Башкирский мусульманин Хакимов был отправлен с дипломатической миссией в арабские регионы еще до того, как Абдель Азиз ибн Сауд – основатель ныне правящей династии Саудитов – пришел там к власти и стал постепенно объединять разрозненные эмираты. Тем не менее Карим быстро сориентировался в меняющейся ситуации и сумел стать не просто представителем молодой советской республики, а личным другом ибн Сауда.

Хорошо владеющий языком, знакомый с обычаями и чтящий мусульманские традиции Хакимов завоевал уважение арабского населения Аравии и принял непосредственное участие в становлении нового государства. Несмотря на разницу идеологий, советский дипломат удачно лавировал в отношениях, избегая острых углов и противоречий. Ведь в ту пору и зарождающаяся Саудовская Аравия, и находящийся в кольце врагов СССР остро нуждались хоть в каких-то союзниках.

Назир Тюрякулов и монарший визит

Еще более теплые отношения сложились между странами в начале 30-х годов, когда официальным представителем в Королевство прибыл еще один молодой талантливый дипломат Назир Тюрякулов. Сейчас в это сложно поверить, но тогда СССР активно помогал Саудитам энергоресурсами, поставляя в страну бензин и керосин. Потепление в отношениях дошло до того, что принц Фейсал – сын ибн Сауда – посетил Советский Союз и был горячо принят коммунистическим правительством. Хотя деньги в долг те давать отказались, напомнив, что отец Фейсала еще не расплатился по топливным поставкам.

Нефтяной крах

В 1938 году в Саудовской Аравии была обнаружена нефть и история страны круто поменялась. Казалось бы, в отношениях между Эр-Риядом и Москвой ничего не сулило беды. С «шальных» нефтяных денег Королевство наверняка рассчиталось бы с долгами и дружба продолжилась во благо обеим странам. Но все испортил страшный 37-й. Оба дипломата – Хакимов и Тюрякулов – были отозваны в Москву, где их ждал арест, обвинение в шпионаже и расстрел.

Абдель Азиз ибн Сауд пришел в ярость, потеряв двух близких друзей. Принимать других советских дипломатов в качестве послов он отказался. Правительство СССР, может, и радо бы было пойти на попятную, но воскресить расстрелянных не могло.

В 1938 году советско-саудовские дипломатические отношения по факту были обнулены. Зато началось сближение Аравии с американцами, нашедшими здесь нефть. Как пишет Егор Гайдар в книге «Гибель Империи», именно Саудовская Аравия, а точнее нефтяной демпинг с их стороны в 1985 году привел к резкому падению цен на нефть и краху Советского Союза. Конечно, Иосиф Сталин едва ли даже мог предполагать, к какой катастрофе приведут его решения, спустя полвека.