«Каннибал Саша»: история новокузнецкого людоеда

Харизматичные, эрудированные и одетые с иголочки людоеды и потрошители — это плод воображения писателей и режиссеров Голливуда. Серийные убийцы и насильники — не слишком приятные в жизни люди, ведь их психическое расстройство, даже спрятанное очень глубоко, все же накладывает отпечаток на внешность, стиль общения и отношение к окружающим. Но даже среди маньяков есть персонажи, внушающие особое чувство омерзения, например новокузнецкий людоед Александр Спесивцев. (Осторожно! Материал может показаться неприятным или пугающим)

«Каннибал Саша», а именно так ласково называют в родном Новокузнецке Александра Спесивцева — далеко не самый «продуктивный» убийца в криминальной истории России. Но это вовсе не мешает ему быть одним из самых жутких нелюдей, родившихся на сибирской земле за последнее столетие. Появился на свет Александр в 1970 году в самой обычной семье, каких в советское время было множество. Отец будущего маньяка сильно пил, и супруга выгнала его из дома, поэтому воспитанием мальчика занимались мать и сестра. Постоянно находясь в окружении женщин, ребенок рос капризным и своевольным, а уже в начальных классах стал практически полностью неуправляемым. Наибольшее удовольствие юный Шурик находил во всевозможных мелких пакостях. Исписать стены подъезда ругательствами, затолкать спички в замок соседям, поджечь кнопку вызова лифта или дверной звонок — дел у Саши было невпроворот. Почему-то особенную любовь Спесивцев испытывал к нацистам и Адольфу Гитлеру — весь подъезд, вплоть до девятого этажа, где жил наш герой, был разрисован свастиками, крестами и именем фюрера.

Не имеющая рычагов воздействия на сына-хулигана Людмила Яковлевна тем не менее в беседах с соседями и учителями всегда занимала сторону сына. Что такое наказание Александр никогда не знал и всегда был уверен в том, что мать не даст его в обиду никому. Когда Александр учился в старших классах, его мать устроилась в суд помощником адвоката. Там же работала и старшая сестра парня. Чтобы развлечь сына, с которым не хотели общаться сверстники, Людмила Яковлевна приносила домой папки со снимками трупов из уголовных дел. Вечерами мать и сын часами рассматривали страшные фотографии, живо обсуждая кровавые преступления.

Спесивцев вырос худым сутулым парнем, физически плохо развитым, неопрятным и нелюдимым. Девушки его сторонились, и первую любовь он встретил лишь в 21 год. Избранницей Саши стала Евгения Гусельникова, которой на момент знакомства с Александром едва исполнилось 17. Мать и сестра надеялись, что молодой человек нашел свою судьбу и наконец остепенится, поэтому, чтобы не мешать молодым людям, съехали с квартиры на Пионерском проспекте. Начало отношений пары было очень романтичным, с цветами, стихами и клятвами вечной любви. Все надеялись, что высокое чувство изменит Сашу, и он возьмется за ум.

Но после того, как однажды звериная сущность Спесивцева вырвалась наружу, и из-за незначительной ссоры он избил Гусельникову, девушка решила разорвать отношения. Александр, узнав об этом, пришел в ярость и запер ее в своей квартире на 9 этаже. Целый месяц садист издевался над Евгенией, избивая ее и пытая всеми известными ему способами. Родители девушки, привыкшие к тому, что та проводит много времени с любимым, начали беспокоиться далеко не сразу, а когда узнали, что Катю никто не видел уже целый месяц, пошли в милицию. Спесивцев не открывал двери по требованию правоохранителей и те были вынуждены взломать дверь. Женя Гусельникова лежала на диване без одежды, прикрытая старым халатом, а на ее теле не было живого места от синяков, ссадин, язв и ожогов.

Пострадавшую отправили в больницу, а Спесивцев отправился под арест. Когда молодого человека выводили из квартиры, он вел себя не вполне адекватно, обвиняя в случившемся соседей по подъезду. В то время, как Александра допрашивали следователи, Евгения Гусельникова умерла от сепсиса — врачи не смогли помочь девушке, на теле которой были десятки гнойных ран, а организм находился в крайней степени истощения. Привлечь Спесивцева к уголовной ответственности не удалось — Сашу признали психически больным и отправили в специальную клинику в Орловскую область. Принудительное лечение было не слишком долгим, и спустя всего три года парень вернулся в свою квартиру на Пионерском проспекте. Столкнувшийся в больнице тюремного типа с физическим и моральным унижением, Спесивцев затаил обиду на всех вокруг. Больное воображение Александра строило жуткие планы мести, объектом которой он готов был сделать любого человека, живущего иной жизнью чем он.

© Мать и сын. 1996 год

Маньяк начал регулярно ходить на железнодорожный вокзал Новокузнецка, где он искал общества бомжей и алкоголиков. Случайным знакомым Саша рассказывал про обиды, которые ему пришлось перенести, и их пьяное участие приносило временное облегчение. Со своей второй по счету жертвой — 21-летней Еленой, Александр познакомился именно здесь в феврале 1996 года. Приглашая женщину к себе домой, Спесивцев уже знал, что будет делать. В своей «трешке» на Пионерском проспекте изверг долго издевался над жертвой, после чего убил. Третья жертва, тоже Елена, нашла свою смерть в жилище маньяка всего спустя месяц, в марте.

Чтобы скрыть следы преступления, маньяк расчленил тело в ванной, а его мать, Людмила Спесивцева, закопала останки на пустыре. С этого момента женщина стала постоянным помощником маньяка во всех его страшных делах. Почувствовав вкус крови, Спесивцев уже не мог отказаться от убийств. Весной 1996 года он знакомится на стройке с 6 мальчишками 10-13 лет и предлагает им ограбить квартиру. Разумеется, это оказалось его собственное жилище. Двое из них, 13-летние Константин и Павел, согласились помочь совершить преступление, за что поплатились своими жизнями. Возможно, именно тогда Спесивцев впервые приготовил человеческое мясо и попробовал его на вкус. Людмила Яковлевна снова помогла избавиться от улик, вынося части тел поздним вечером в мусорном ведре и закапывая в укромных местах. Часть человеческого мяса съедала собака Спесивцева — огромный угольно-черный водолаз.

Всего спустя месяц, в июне 1996 года, в квартире маньяка нашли смерть 4 человека — две малолетние девочки, сорокалетняя женщина и мужчина 35 лет. О последних двух кроме возраста ничего не известно — их останки опознать не удалось. Рейсы Людмилы Спесивцевой с ведром на пустырь стали регулярными, а маньяк и его собака полностью перешли на мясной рацион. В июле Спесивцев познакомился с 19-летней девушкой по имени Наталья, которую привел домой и убил. Через месяц, в августе, в квартиру на 9 этаже вошли, чтобы никогда больше оттуда не выйти, две 12-летние девочки. У своих жертв Александр вырезал лишь филейные части — остальное выносила за пределы квартиры любимая мама.

Трех последних жертв Александру привела мать. Пожилая женщина подошла на улице к трем девочкам и попросила помочь открыть заевший дверной замок. 13-летние Настя и Женя и их 15-летняя подруга Оля, не могли представить себе чем все закончится, поднимаясь на верхний этаж обычной новокузнецкой «панельки». Войдя в пропахшую мертвечиной квартиру и увидев вооруженного кухонным ножом Спесивцева, частично утратившего человеческий облик, девочки попытались спастись. Настя сделала попытку ударить маньяка бутылкой, лежавшей в коридоре, за что была сразу же заколота. Над Женей и Олей «каннибал Саша» издевался долго и со вкусом. Спесивцев приковал детей к батарее наручниками и целый месяц избивал и насиловал. Еще нелюдь заставил девочек принять участие в расчленении трупа их подруги и кормил человеческим мясом.

Через несколько дней настал черед Жени, которую маньяк спокойно зарезал на глазах другой девочки. Последней из подруг, Ольге, снова пришлось принять участие в разделке трупа и приготовлении супа из ее мяса и внутренностей. Все это время в квартире находилась мать убийцы — постоянная помощница в сокрытии следов жестоких убийств. Также иногда заходила и сестра маньяка, которая проживала отдельно. Очевидно, происходящее в адской квартире она считала вполне нормальным, так как не отказывалась заходить в гости к маме и брату. Несмотря на регулярный вынос останков, такое количество убийств не могло остаться без последствий. Летом 1996 года жителей подъезда постоянно мучал тяжелый трупный запах, источником которого была квартира № 357.

Соседка Спесивцевых, Лидия В. Неоднократно обращалась в милицию, требуя проверить квартиру, откуда разносился невыносимый смрад, и где круглосуточно играла музыка. Правоохранители никак не отреагировали на многочисленные звонки женщины, ссылаясь на то, что ничего не могут поделать с психически больным. Неизвестно, сколько еще жертв оказалось на счету людоеда, если бы не случайность. Перед началом отопительного сезона выяснилось, что система многоэтажного дома нуждается в профилактическом ремонте. Чтобы выполнить эту работу, сантехникам ЖЭКа нужно было попасть в квартиру Спесивцевых. Александр категорически отказывался открывать дверь, ссылаясь на свой психический недуг и утверждая, что заперт матерью снаружи. В итоге работникам коммунальной службы пришлось вызвать милицию, которая в присутствии понятых вскрыла входные двери.

© Ванная комната квартиры № 357. Кадр оперативной съемки

В квартире стоял жуткий запах разложения — на кухонной плите маньяка была обнаружена кастрюля с недоеденной человечиной, а в ванной лежал детский торс без рук и без ног. Грудная клетка и ноги ребенка находились тут же, в стальном баке. Очевидно, приход милиции застал Спесивцева за работой — тот был занят разделкой трупа и изъятием съедобных частей. В одной из комнат у батареи правоохранители обнаружили Ольгу, которая находилась в крайне тяжелом состоянии. Девочку отвезли в больнице, но она спустя три дня умерла, успев дать показания против Спесивцева.

Рассказ ребенка леденит кровь даже самых суровых оперативников: «Когда Андрей (под таким именем Спесивцев знакомился с жертвами) убил Настю, ночью он велел нам разрезать труп на части, чтобы легче было прятать. Он дал нам ножовку по металлу, ею мы и разрезали труп, отрезали мясо от костей ножом. Сам он этого не делал, только командовал. Мясом и костями кормил собаку. Отрезанные части мы с Женей носили в ванную, там складывали в ванну и бачок. И бабка, и женщина все это видели, присутствовали в квартире. Это точно. Все остальные дни он бил нас с Женей. Сломал руку Жене, разбил ей голову, несколько раз зашивал ей голову сам простой иголкой с ниткой».

© Последняя жертва Спесивцева — Ольга, за несколько часов до смерти

Кстати, самого «каннибала Саши» дома не оказалось — пока милиция взламывала дверь, маньяк через балкон вылез на крышу дома и сбежал. Наслаждался свободой Спесивцев недолго — всего через пару дней недалекий убийца пришел к своему дому и околачивался у подъезда, где его и арестовали. Александр Спесивцев в день ареста Еще за полгода до поимки Спесивцева было обнаружено массовое захоронение детских останков возле педагогического института. Под слоем земли и мусора находились 70 фрагментов тел, которые по заключению экспертов принадлежали 15 детям в возрасте от 3 до 14 лет.

Очная ставка людоеда с родной матерью шокирует: «Я убил, не отрицаю. Но куда ты трупы спрятала? — Не знаю никаких трупов. Я четыре ведра в ванной видела. Но ничего не прятала. — Как я могу показать, если ты их выносила? — Не надо, Саша, не при на мать. Я не пьяная была, хорошо все помню. Ведра были, видела. Больше ничего не знаю… — Ты разделывала труп. — Не путай, Саша. Девочки твои разделывали. И не ела я ничего, только кастрюли мыла. — Вспомни, куда закопала, с меня же требуют. — Ничего не знаю. Я же тебя спрашивала, куда ты головы денешь? — Неправда, я тебе всегда целиковые давал, ты разделывала».

Всего маньяку приписывали 19 убийств, но доказать смогли только 3 последних. Всего в квартире Спесивцевых было найдено 82 комплекта испачканной в крови детской и взрослой одежды, 40 ювелирных украшений и множество фотографий детей. Несмотря на то, что в Новокузнецк была доставлена целая генетическая лаборатория, занимавшая вагон поезда, точное количество жертв определить так и не удалось.

© На площадке Александра всегда много пожеланий от поклонников

В 1997 году Александр Спесивцев был приговорен… к 10 годам заключения за три доказанных убийства. Спустя год была назначена новая психиатрическая экспертиза и маньяка признали душевнобольным. Сегодня «каннибал Саша» находится на лечении в больнице закрытого типа в Волгоградской области и имеет очень неплохие шансы в ближайшее время выйти на свободу с заключением психиатров «не опасен». В этом случае Александр сможет вернуться в свою квартиру на Пионерском проспекте и жить там под наблюдением участкового.

© Так выглядят палаты в специальной психиатрической больнице

Мать маньяка, 60-летняя Людмила Спесивцева, охотно рассказывала следствию о своем участии в преступлении, но в итоге вину не признала. Как ни странно, женщина получила срок больше чем убийца и людоед. Суд приговорил мать маньяка к 13 годам заключения. Сестра Саши была признана свидетелем и не понесла никакого наказания. В данный момент освободившаяся в 2008 году Людмила Яковлевна живет со старшей дочерью в сельской местности, там, где их никто не знает.

Да, если вы захотите приобрести квартиру в Новокузнецке, то можете быстро и недорого купить жилье в 53 доме по Пионерскому проспекту. В этой 10-подъездной «девятиэтажке» продаются десятки квартир. Проживать в жутком месте, где, скорее всего, погибли более 80 человек, желающих совсем немного.