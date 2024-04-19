«Каннибал Саша»: история новокузнецкого людоеда
Харизматичные, эрудированные и одетые с иголочки людоеды и потрошители — это плод воображения писателей и режиссеров Голливуда. Серийные убийцы и насильники — не слишком приятные в жизни люди, ведь их психическое расстройство, даже спрятанное очень глубоко, все же накладывает отпечаток на внешность, стиль общения и отношение к окружающим. Но даже среди маньяков есть персонажи, внушающие особое чувство омерзения, например новокузнецкий людоед Александр Спесивцев. (Осторожно! Материал может показаться неприятным или пугающим)
«Каннибал Саша», а именно так ласково называют в родном Новокузнецке Александра Спесивцева — далеко не самый «продуктивный» убийца в криминальной истории России. Но это вовсе не мешает ему быть одним из самых жутких нелюдей, родившихся на сибирской земле за последнее столетие. Появился на свет Александр в 1970 году в самой обычной семье, каких в советское время было множество. Отец будущего маньяка сильно пил, и супруга выгнала его из дома, поэтому воспитанием мальчика занимались мать и сестра. Постоянно находясь в окружении женщин, ребенок рос капризным и своевольным, а уже в начальных классах стал практически полностью неуправляемым. Наибольшее удовольствие юный Шурик находил во всевозможных мелких пакостях. Исписать стены подъезда ругательствами, затолкать спички в замок соседям, поджечь кнопку вызова лифта или дверной звонок — дел у Саши было невпроворот. Почему-то особенную любовь Спесивцев испытывал к нацистам и Адольфу Гитлеру — весь подъезд, вплоть до девятого этажа, где жил наш герой, был разрисован свастиками, крестами и именем фюрера.
Не имеющая рычагов воздействия на сына-хулигана Людмила Яковлевна тем не менее в беседах с соседями и учителями всегда занимала сторону сына. Что такое наказание Александр никогда не знал и всегда был уверен в том, что мать не даст его в обиду никому. Когда Александр учился в старших классах, его мать устроилась в суд помощником адвоката. Там же работала и старшая сестра парня. Чтобы развлечь сына, с которым не хотели общаться сверстники, Людмила Яковлевна приносила домой папки со снимками трупов из уголовных дел. Вечерами мать и сын часами рассматривали страшные фотографии, живо обсуждая кровавые преступления.
Спесивцев вырос худым сутулым парнем, физически плохо развитым, неопрятным и нелюдимым. Девушки его сторонились, и первую любовь он встретил лишь в 21 год. Избранницей Саши стала Евгения Гусельникова, которой на момент знакомства с Александром едва исполнилось 17. Мать и сестра надеялись, что молодой человек нашел свою судьбу и наконец остепенится, поэтому, чтобы не мешать молодым людям, съехали с квартиры на Пионерском проспекте. Начало отношений пары было очень романтичным, с цветами, стихами и клятвами вечной любви. Все надеялись, что высокое чувство изменит Сашу, и он возьмется за ум.
Но после того, как однажды звериная сущность Спесивцева вырвалась наружу, и из-за незначительной ссоры он избил Гусельникову, девушка решила разорвать отношения. Александр, узнав об этом, пришел в ярость и запер ее в своей квартире на 9 этаже. Целый месяц садист издевался над Евгенией, избивая ее и пытая всеми известными ему способами. Родители девушки, привыкшие к тому, что та проводит много времени с любимым, начали беспокоиться далеко не сразу, а когда узнали, что Катю никто не видел уже целый месяц, пошли в милицию. Спесивцев не открывал двери по требованию правоохранителей и те были вынуждены взломать дверь. Женя Гусельникова лежала на диване без одежды, прикрытая старым халатом, а на ее теле не было живого места от синяков, ссадин, язв и ожогов.
Пострадавшую отправили в больницу, а Спесивцев отправился под арест. Когда молодого человека выводили из квартиры, он вел себя не вполне адекватно, обвиняя в случившемся соседей по подъезду. В то время, как Александра допрашивали следователи, Евгения Гусельникова умерла от сепсиса — врачи не смогли помочь девушке, на теле которой были десятки гнойных ран, а организм находился в крайней степени истощения. Привлечь Спесивцева к уголовной ответственности не удалось — Сашу признали психически больным и отправили в специальную клинику в Орловскую область. Принудительное лечение было не слишком долгим, и спустя всего три года парень вернулся в свою квартиру на Пионерском проспекте. Столкнувшийся в больнице тюремного типа с физическим и моральным унижением, Спесивцев затаил обиду на всех вокруг. Больное воображение Александра строило жуткие планы мести, объектом которой он готов был сделать любого человека, живущего иной жизнью чем он.
Маньяк начал регулярно ходить на железнодорожный вокзал Новокузнецка, где он искал общества бомжей и алкоголиков. Случайным знакомым Саша рассказывал про обиды, которые ему пришлось перенести, и их пьяное участие приносило временное облегчение. Со своей второй по счету жертвой — 21-летней Еленой, Александр познакомился именно здесь в феврале 1996 года. Приглашая женщину к себе домой, Спесивцев уже знал, что будет делать. В своей «трешке» на Пионерском проспекте изверг долго издевался над жертвой, после чего убил. Третья жертва, тоже Елена, нашла свою смерть в жилище маньяка всего спустя месяц, в марте.
Чтобы скрыть следы преступления, маньяк расчленил тело в ванной, а его мать, Людмила Спесивцева, закопала останки на пустыре. С этого момента женщина стала постоянным помощником маньяка во всех его страшных делах. Почувствовав вкус крови, Спесивцев уже не мог отказаться от убийств. Весной 1996 года он знакомится на стройке с 6 мальчишками 10-13 лет и предлагает им ограбить квартиру. Разумеется, это оказалось его собственное жилище. Двое из них, 13-летние Константин и Павел, согласились помочь совершить преступление, за что поплатились своими жизнями. Возможно, именно тогда Спесивцев впервые приготовил человеческое мясо и попробовал его на вкус. Людмила Яковлевна снова помогла избавиться от улик, вынося части тел поздним вечером в мусорном ведре и закапывая в укромных местах. Часть человеческого мяса съедала собака Спесивцева — огромный угольно-черный водолаз.
Всего спустя месяц, в июне 1996 года, в квартире маньяка нашли смерть 4 человека — две малолетние девочки, сорокалетняя женщина и мужчина 35 лет. О последних двух кроме возраста ничего не известно — их останки опознать не удалось. Рейсы Людмилы Спесивцевой с ведром на пустырь стали регулярными, а маньяк и его собака полностью перешли на мясной рацион. В июле Спесивцев познакомился с 19-летней девушкой по имени Наталья, которую привел домой и убил. Через месяц, в августе, в квартиру на 9 этаже вошли, чтобы никогда больше оттуда не выйти, две 12-летние девочки. У своих жертв Александр вырезал лишь филейные части — остальное выносила за пределы квартиры любимая мама.
Трех последних жертв Александру привела мать. Пожилая женщина подошла на улице к трем девочкам и попросила помочь открыть заевший дверной замок. 13-летние Настя и Женя и их 15-летняя подруга Оля, не могли представить себе чем все закончится, поднимаясь на верхний этаж обычной новокузнецкой «панельки». Войдя в пропахшую мертвечиной квартиру и увидев вооруженного кухонным ножом Спесивцева, частично утратившего человеческий облик, девочки попытались спастись. Настя сделала попытку ударить маньяка бутылкой, лежавшей в коридоре, за что была сразу же заколота. Над Женей и Олей «каннибал Саша» издевался долго и со вкусом. Спесивцев приковал детей к батарее наручниками и целый месяц избивал и насиловал. Еще нелюдь заставил девочек принять участие в расчленении трупа их подруги и кормил человеческим мясом.
Через несколько дней настал черед Жени, которую маньяк спокойно зарезал на глазах другой девочки. Последней из подруг, Ольге, снова пришлось принять участие в разделке трупа и приготовлении супа из ее мяса и внутренностей. Все это время в квартире находилась мать убийцы — постоянная помощница в сокрытии следов жестоких убийств. Также иногда заходила и сестра маньяка, которая проживала отдельно. Очевидно, происходящее в адской квартире она считала вполне нормальным, так как не отказывалась заходить в гости к маме и брату. Несмотря на регулярный вынос останков, такое количество убийств не могло остаться без последствий. Летом 1996 года жителей подъезда постоянно мучал тяжелый трупный запах, источником которого была квартира № 357.
Соседка Спесивцевых, Лидия В. Неоднократно обращалась в милицию, требуя проверить квартиру, откуда разносился невыносимый смрад, и где круглосуточно играла музыка. Правоохранители никак не отреагировали на многочисленные звонки женщины, ссылаясь на то, что ничего не могут поделать с психически больным. Неизвестно, сколько еще жертв оказалось на счету людоеда, если бы не случайность. Перед началом отопительного сезона выяснилось, что система многоэтажного дома нуждается в профилактическом ремонте. Чтобы выполнить эту работу, сантехникам ЖЭКа нужно было попасть в квартиру Спесивцевых. Александр категорически отказывался открывать дверь, ссылаясь на свой психический недуг и утверждая, что заперт матерью снаружи. В итоге работникам коммунальной службы пришлось вызвать милицию, которая в присутствии понятых вскрыла входные двери.
В квартире стоял жуткий запах разложения — на кухонной плите маньяка была обнаружена кастрюля с недоеденной человечиной, а в ванной лежал детский торс без рук и без ног. Грудная клетка и ноги ребенка находились тут же, в стальном баке. Очевидно, приход милиции застал Спесивцева за работой — тот был занят разделкой трупа и изъятием съедобных частей. В одной из комнат у батареи правоохранители обнаружили Ольгу, которая находилась в крайне тяжелом состоянии. Девочку отвезли в больнице, но она спустя три дня умерла, успев дать показания против Спесивцева.
Рассказ ребенка леденит кровь даже самых суровых оперативников: «Когда Андрей (под таким именем Спесивцев знакомился с жертвами) убил Настю, ночью он велел нам разрезать труп на части, чтобы легче было прятать. Он дал нам ножовку по металлу, ею мы и разрезали труп, отрезали мясо от костей ножом. Сам он этого не делал, только командовал. Мясом и костями кормил собаку. Отрезанные части мы с Женей носили в ванную, там складывали в ванну и бачок. И бабка, и женщина все это видели, присутствовали в квартире. Это точно. Все остальные дни он бил нас с Женей. Сломал руку Жене, разбил ей голову, несколько раз зашивал ей голову сам простой иголкой с ниткой».
Кстати, самого «каннибала Саши» дома не оказалось — пока милиция взламывала дверь, маньяк через балкон вылез на крышу дома и сбежал. Наслаждался свободой Спесивцев недолго — всего через пару дней недалекий убийца пришел к своему дому и околачивался у подъезда, где его и арестовали. Александр Спесивцев в день ареста Еще за полгода до поимки Спесивцева было обнаружено массовое захоронение детских останков возле педагогического института. Под слоем земли и мусора находились 70 фрагментов тел, которые по заключению экспертов принадлежали 15 детям в возрасте от 3 до 14 лет.
Очная ставка людоеда с родной матерью шокирует: «Я убил, не отрицаю. Но куда ты трупы спрятала? — Не знаю никаких трупов. Я четыре ведра в ванной видела. Но ничего не прятала. — Как я могу показать, если ты их выносила? — Не надо, Саша, не при на мать. Я не пьяная была, хорошо все помню. Ведра были, видела. Больше ничего не знаю… — Ты разделывала труп. — Не путай, Саша. Девочки твои разделывали. И не ела я ничего, только кастрюли мыла. — Вспомни, куда закопала, с меня же требуют. — Ничего не знаю. Я же тебя спрашивала, куда ты головы денешь? — Неправда, я тебе всегда целиковые давал, ты разделывала».
Всего маньяку приписывали 19 убийств, но доказать смогли только 3 последних. Всего в квартире Спесивцевых было найдено 82 комплекта испачканной в крови детской и взрослой одежды, 40 ювелирных украшений и множество фотографий детей. Несмотря на то, что в Новокузнецк была доставлена целая генетическая лаборатория, занимавшая вагон поезда, точное количество жертв определить так и не удалось.
В 1997 году Александр Спесивцев был приговорен… к 10 годам заключения за три доказанных убийства. Спустя год была назначена новая психиатрическая экспертиза и маньяка признали душевнобольным. Сегодня «каннибал Саша» находится на лечении в больнице закрытого типа в Волгоградской области и имеет очень неплохие шансы в ближайшее время выйти на свободу с заключением психиатров «не опасен». В этом случае Александр сможет вернуться в свою квартиру на Пионерском проспекте и жить там под наблюдением участкового.
Мать маньяка, 60-летняя Людмила Спесивцева, охотно рассказывала следствию о своем участии в преступлении, но в итоге вину не признала. Как ни странно, женщина получила срок больше чем убийца и людоед. Суд приговорил мать маньяка к 13 годам заключения. Сестра Саши была признана свидетелем и не понесла никакого наказания. В данный момент освободившаяся в 2008 году Людмила Яковлевна живет со старшей дочерью в сельской местности, там, где их никто не знает.
Да, если вы захотите приобрести квартиру в Новокузнецке, то можете быстро и недорого купить жилье в 53 доме по Пионерскому проспекту. В этой 10-подъездной «девятиэтажке» продаются десятки квартир. Проживать в жутком месте, где, скорее всего, погибли более 80 человек, желающих совсем немного.