В Великобритании супруги во время ремонта нашли крупный клад

В сельском доме в графстве Дорсет, Великобритания, супруги Бетти и Роберт Фукс обнаружили под полом своей кухни клад с монетами четырехвековой давности. Оценка стоимости находки составляет 35 тысяч фунтов стерлингов (4 миллиона рублей), сообщает издание The Guardian.

Приобретенный ими в 2019 году дом, построенный в XVII веке, привлек внимание супругов необычно низким потолком на кухне. Решив провести ремонт и опустить пол, они наткнулись на фарфоровую миску, наполненную монетами из золота и серебра.

Супруги Фукс сообщили о своем открытии государственным органам, которые направили их к специалистам Британского музея. Выяснилось, что под полом кроется настоящий клад: золотые монеты, серебряные полукроны, шиллинги и шестипенсовики времен королей Якова I и Карла I, а также серебряные монеты времен королев Елизаветы I и Марии I.

Через четыре года после находки супруги Фукс решили выставить свой клад на аукцион. Торги запланированы на 23 апреля, и эксперты предполагают, что лот сможет принести около 35 тысяч фунтов стерлингов (4 миллиона рублей).