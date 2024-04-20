Как по длине женского платья определяют богатство страны

Экономисты для анализа состояния рынка, помимо научных индикаторов, частенько прибегают к помощи альтернативных индексов. Самый старый из них используется с 1926 года и именуется «индексом длины подола женского платья», а к числу молодых относится «индекс длины женской причёски».

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Индекс длины подола женского платья (Hemline Index)

Первым учёным, предложившим отслеживать показатели роста или спада экономики по нестандартным параметрам, был американский экономист Джордж Тейлор, введший в оборот «индекс длины подола».

По его наблюдениям между рыночными коэффициентами и длиной юбок существует явная взаимосвязь и выражается она так: чем беспросветнее обстоят дела в экономике страны, тем длиннее становятся юбки дам, и наоборот, при росте благосостояния государства, представительницы прекрасного пола предпочитают носить платья минимальной длины.

Тейлор объяснял эту закономерность тем, что в период экономического кризиса женщины, чтобы оставаться привлекательными, вынуждены идти на ухищрения. Не имея возможности приобрести новые чулки и туфельки, они скрывают их несовершенства при помощи длинных юбок.

А при экономическом подъёме, когда они могут позволить себе излишества, скрывать одетые в дорогие чулочки и модную обувь ножки под макси-юбками просто нецелесообразно.

Поначалу мало кто рассматривал «индекс длины подола» всерьёз, полагая, что учёный просто шутит. Однако когда уже в XXI его коллеги соотнесли модные тенденции 1921–2009 годов с хронологией экономического цикла, разработанного американским национальным бюро экономических исследований (NBER), стало ясно, что альтернативный показатель анализа рынка работает.

Во времена Великой депрессии, экономических кризисов 1970-х и 1990-х годов юбки скрывали женские ножки, а в 1950-1960-х годах, когда наблюдался бурный экономический рост, девушки щеголяли в экстремальных мини.

Индекс губной помады (Lipstick Index)

В 2001 году Леонардо Лаудер - глава косметической корпорации «Estée Lauder» предложил сверять экономическую ситуацию в стране с продажами губной помады. Согласно его теории, женщины в кризисные периоды, не имея материальной возможности обновить гардероб, начинают уделять более пристальное внимание макияжу, чтобы отвлечь взгляд собеседника от старого платья.

Таким образом, динамичный рост рынка декоративной косметики может служить индикатором развития экономических проблем в обществе.

По наблюдениям культуролога Ольги Вайнштейн, «индекс губной помады» был прогрессивным как в застойном для всего мира 2008 году, так и в 20-х годах XX века, во времена Великой депрессии, когда своего расцвета достигла косметическая фирма «Helena Rubinstein».

По мнению маркетолога Анны Дычевой-Смирновой, именно по этой причине многие модные дома мира, помимо одежды начинают запускать линии косметики, чтобы с одинаковым успехом преодолевать кризисные и благополучные периоды экономики.

«Индекс губной помады» с успехом проявил себя и на российском рынке. В 2009 и 2014 годах, когда наблюдалось снижение экономических показателей практически по всем сегментам, косметические показатели ползли вверх, демонстрируя устойчивый рост.

Индекс длины прически (Lob index)

Стилист Стюарт Филлипс на основе своих наблюдений вывел ещё один альтернативный барометр экономического состояния страны – «индекс длины волос».

По его мнению, в периоды рыночного упадка женщины предпочитают отращивать волосы, чтобы сократить походы в парикмахерскую и сэкономить семейный бюджет.

Короткие стрижки, требующие постоянной корректировки и ежедневной укладки, становятся популярными тогда, когда экономическая обстановка улучшается и трата финансов на салон красоты существенно не отражается на кошельке.

Термин «lob», являющийся названием одной из самых популярных причёсок средней длины, который возник от скрещения слов «long» (длинный) и «bob» (каре), символизирует собой как бы отправную точку. Если в моде стрижки короче «lob», значит экономика на подъёме, если длиннее – на спаде.

Неудачи на фондовом рынке заставляют женщин прятаться в кокон и искать защиты у мужчин, для чего им требуется выглядеть более женственно, отсюда длинные волосы и пуританские подолы платьев. В то же время здоровый экономический климат вселяет в женщину уверенность, она вновь начинает жаждать равноправия с мужчинами, что отражается на её внешнем облике: в моду входят короткие стрижки, мини-юбки и подтянутые тела.

Колорист Джош Вуд, в дополнение к этой теории отмечает, что от благополучия экономики напрямую зависит частота окрашивания волос, причем в периоды расцвета рынка дамы не только чаще красят шевелюру, но и выбирают для этого более смелые оттенки краски.

Индекс мужского нижнего белья

В 2007 году британские экономисты заметили закономерность между состоянием дел в экономике и предпочтениями мужчин в вопросе выбора цвета нижнего белья. Оказалось, что негативные сводки с бирж способствовали росту продаж трусов бело-серо-чёрной гаммы, а положительная динамика на рынке вызывала всплеск интереса к белью ярких и фривольных цветовых оттенков.

Индекс невостребованных покойников

Совершенно жутким представляется ещё один необычный показатель экономической ситуации в стране, так называемый «индекс невостребованных покойников», которым оперируют работники ритуальных служб США. По их заявлению тяжёлое материальное положение граждан отражается и на похоронной сфере, поскольку родственники усопшего, не имея возможности покрыть затраты на погребение, просто не забирают его тело из морга.

В 2009 году тяжёлая ситуация сложилась в некогда процветавшем городе Детройт, а также 36 штатах США, где государство вынуждено было само покрыть затраты на кремацию невостребованных покойников.

Российские реалии

Отечественный экономист Константин Ордов, не отрицая взаимосвязи вышеперечисленных индексов с экономическими показателями, дополняет их наблюдениями российских реалий.

По его замечанию, в условиях материальной нестабильности местные дамы активно переходят на обувь без каблуков, поскольку в такие периоды приходится крутиться как белка в колесе.

В отличие от женщин, стремящихся в кризис не делать лишних трат, мужчины, наоборот, предпочитают «пускать пыль в глаза» и демонстрировать всем, что у них всё в порядке. Именно поэтому, они отдают последние деньги на покупку атрибутов, необходимых для создания презентабельного образа.

Ещё одним индикатором экономического настроения в обществе служат галстуки. Считается, если спросом пользуются узкие однотонные аксессуары темных расцветок, то в государстве не всё хорошо с благосостоянием, а когда на авансцену продаж выходят разноцветные галстуки, значит, дела в экономической сфере пошли в гору.