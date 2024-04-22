Нынешние, довольно высокие уровни безопасности полетов в мире "выросли" не на пустом месте. Это результат уроков, извлеченных из анализа авиакатастроф прошлого, говорят эксперты Международного консультативно-аналитического агентства "Безопасность полетов". Расскажем сейчас лишь о нескольких.

"Комета", погибшая в грозе

…В апреле 1954 года были приостановлены все полеты на самолетах de Havilland Comet: за короткое время с ними произошли четыре катастрофы. Две из них - на лайнерах авиакомпании British Overseas Airways Corporation (BOAC).

Так, в мае 1953 года реактивный лайнер de Havilland Comet, эксплуатируемый BOAC, вылетел из Калькутты в Дели, выполняя рейс по маршруту Сингапур - Лондон. На борту находилось 37 пассажиров и шесть членов экипажа. Через шесть минут радиосвязь с самолетом прекратилась. Самолет вошел, на языке специалистов, в грозовую деятельность и упал. Все погибли.

Расследование установило: ЧП было вызвано структурным разрушением планера самолета во время полета через грозу. Суд, который устанавливал причину катастрофы, указал, что "разрушение планера могло быть вызвано порывами воздушных масс исключительно большой силы при полете через грозу либо избыточным воздействием пилота на органы управления самолетом или потерей управления".

УРОК: после этой трагедии все самолеты Comet, а затем и другие типы, стали оборудоваться метеолокаторами.

Еще одна "Комета" разрушилась над морем

70 лет назад произошла еще одна резонансная трагедия. В начале1954 года самолет de Havilland DH.106 Comet 1 с 29 пассажирами и шестью членами экипажа вылетел из римского аэропорта Чампино рейсом BOAC 781 в Лондон. Это был последний участок рейса из Сингапура. Через считанные минуты после влета связь с экипажем оборвалась на полуслове.

Рыбаки увидели горевшие обломки самолета, падавшие с неба. Самолет упал в Средиземное море неподалеку от острова Эльба. Исследование поднятых из воды тел выявило переломы и ушибы, полученные после смерти. Никаких свидетельств того, что смерть наступила в результате взрыва, обнаружено не было. Однако эксперты установили: практически у всех имелись повреждения черепа и внутренние разрывы легких.

- Такие травмы прямо указывали на то, что смерть пассажиров и экипажа наступила в результате мгновенной разгерметизации самолета на большой высоте, - говорит генеральный директор МКАА "Безопасность полетов" Сергей Мельниченко.

Для подтверждения этой версии в английском городе Фарнборо была построена модель фюзеляжа, где в пассажирских креслах разместили манекены. В фюзеляж начали закачивать воздух, поднимая давление. После того как структура не выдержала внутреннего давления и разорвалась, манекены выбросило с кресел, и установленные кинокамеры зафиксировали множественные удары "головами" о потолок и выступающие детали интерьера.

Однако разгерметизация не подтверждалась, поэтому : расследователи продолжили докапываться до причин катастрофы.

Сергей Мельниченко рассказывает об интересных деталях. В частности, авиакомпания даже выделила самолет Comet 1, чтобы подвергнуть его многочисленным герметизациям и разгерметизациям. В Фарнборо был построен большой бассейн, в который погрузили "опытную" машину. Герметизация достигалась накачиванием в корпус воды до достижения определенных значений давления, после чего вода выкачивалась. И так без перерывов десятки, сотни, тысячи раз. Через пять месяцев корпус не выдержал и разорвался.

Было установлено, что наибольшее напряжение корпуса находилось в углах вырезанных в фюзеляже отверстий для окон, дверей и люков. Именно в этих местах появлялись усталостные трещины, которые приводили к разрыву корпуса.

УРОК: на всех реактивных самолетах двери, окна и люки стали делать закругленными, без острых углов.

Конструкторы поняли, что самолеты должны быть оборудованы устройствами, фиксирующими работу двигателей, систем и приборов, а также переговоров членов экипажа между собой и с диспетчерами.

У турецкого лайнера разорвало фюзеляж

Этой весной авиационный мир вспоминает и еще об одной трагедии: 50 лет назад, в марте 1974 года, разбился DC-10-10 турецкой авиакомпании Türk Hava Yollari - THY . Погибли 335 пассажиров и 11 членов экипажа. Эта авиакатастрофа и по сей день остается одной из крупнейших в мире в целом и крупнейшей, в которой не было выживших. А также она по-прежнему крупнейшая в истории Европы и турецкой авиации.

Самолет вылетел из Парижа в Лондон. За полтора часа до этого он привез пассажиров из Стамбула. Через 10 минут после взлета, когда лайнер набирал эшелон, раздался громкий звук, который обычно сопровождает мгновенную разгерметизацию самолета. Черный ящик зафиксировал слова второго пилота: "Фюзеляж разорвало". Одновременно сработала звуковая сигнализация предупреждения о разгерметизации.

- Как позднее установили расследователи, в полете открылась и оторвалась задняя левая дверь грузового отсека. Из-за того, что образовалась значительная разница в давлении в разгерметизировавшемся грузовом отсеке и в пассажирском салоне, пол под креслами в районе грузового отсека частично провалился, - говорит эксперт.

Два ряда кресел сорвало и вышвырнуло в образовавшееся в фюзеляже отверстие за борт. При этом расположенные под полом кабели управления горизонтальным стабилизатором и рулем высоты были серьезно повреждены, а мощность двигателя №2 упала до минимальных значений.

Нос DC-10-10 потянуло вниз… С левым креном самолет столкнулся с поверхностью леса в 37 км северо-западнее Парижа. Все погибли. Катастрофа стала самой крупной в истории авиации на тот момент.

- Расследование установило, что первопричиной стало неправильное срабатывание механизма запирания задней левой двери грузового отсека перед вылетом, - пояснил "РГ" Сергей Мельниченко. - Из-за недостатков в конструкции замки грузовой двери оказались не полностью защелкнутыми. Справедливости ради необходимо отметить, что правильное положение ручек и шпилек на закрытой двери было приведено на размещенной рядом табличке. Но, очевидно, их реальное положение с указанным на табличке никто не сверил.

Расследователи отметили, что аналогичный инцидент произошел за 19 месяцев до этого с однотипным самолетом авиакомпании American Airlines.

УРОК: была изменена конструкция замков и запоров не только грузовых дверей, но и тех, которыми пользуются пассажиры. Новый принцип конструкции распространился на все самолеты, выпускаемые в различных странах мира. Между пассажирским салоном и грузовым отсеком были установлены специальные клапаны.