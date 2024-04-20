Женщины в мужских трусах: почему в СССР это было нормой

Нижнее белье, в своем современном виде появилось в Европе только к началу XX века. В дореволюционной России мужчины носили льняные или хлопковые кальсоны на пуговицах, а женщины с началом позапрошлого столетия впервые надели под юбки панталоны. «Старорежимное» белье оставалось в ходу и в новом советском государстве, пока тяжелые условия Гражданской войны вынуждали отечественную промышленность всецело работать на нужды фронта. Некоторые, в их числе был и «вождь всех народов» И.В. Сталин, продолжали носить старорежимные фасоны аж до 1950-х годов.

© Русская семёрка

Хорошее начало

В 1920-е годы нижнее белье объявляется советским государством обязательной составляющей «режима гигиены». На каждого советского гражданина полагалось не меньше двух комплектов белья, менять которое следовало не реже раза в 7-10 дней. Ставка делалась не на сексуальность, а на удобство и свободу движений, так что мужские и женские трусы были просторными и по крою имели минимум различий. На широкий пошив нижнего белья в 1920-е годы были поставлены две фабрики – «Мосбелье» и «Ленбелье», очень быстро ставшие абсолютными лидерами продаж. Несмотря на спортивный стиль, в тот период производители следили за мировой модой, каждый квартал обновляя ассортимент и уделяя немало внимания тканям, разнообразию цветов и вышивке. К сотрудничеству привлекались советские художники – Мухина, Степанова, Родченко, Татлин. Нарядное бельё из натурального шёлка в эпоху НЭПа производили и частники. Однако с 1929 года тенденции резко поменялись.

Кальсоны и «трусы семейные»

С наступлением сталинской эпохи, стремившейся максимально уравнять женщину с мужчиной, в истории советского белья наступил период строгого унисекса и аскетизма как в цветах, так и в моделях. В 1929 году решением правительства и Центрального комитета партии было создано предприятие «Главодежда», которая поглотила «Мосбельё», «Ленбельё» и почти все частные бельевые мастерские. Главная задача – подготовка к войне, здесь уж не до дизайна и разнообразия. Ассортимент сокращен до минимума: четыре вида кальсон, хлопковые сорочки и трусы в белом, черном, изредка синем цветах. Если кальсоны в первую очередь предназначались для военных, то среди «гражданских» широкое распространение получают именно «трусы упрощенные гладкие», впоследствии прозванные семейными. Название родилось из того, что мужчины в кругу семьи не считали зазорным носить их наподобие шорт, в комплекте с майкой. Изначально такая модель нижнего белья предназначалась для занятий спортом и физкультурой: трусы держались на резинке, были свободными и имели универсальный размер: длина от талии 48-50 см, ширина штанины в нижней части − 65 см. Такая особенность модели также способствовала возникновению прозвища «семейники», поскольку их могли носить все члены семьи. Женские трусы фактически не отличались от мужских, а бюстгальтеры выпускались только одной модели без вытачек, вплоть до 1950-х годов ограничиваясь только тремя размерами. Модельное белье в тот период было доступно исключительно женам высокопоставленных чиновников и делалось на заказ в ателье «Мосшвея» или у «подпольных» белошвеек, а обычные советские женщины нередко сами шили себе нестандартное белье по выкройкам из женских журналов.

Мода меняется

В послевоенные годы ситуация потихоньку начала меняться: советские женщины познакомились с трофейным западным бельем, доселе недоступные кружевные комплекты изредка, но все же начали поступать из ГДР и Чехословакии, а в 1970-х годах, благодаря министру культуры Е.А. Фурцевой, отечественное женское белье стало более качественным, хоть и по-прежнему не слишком разнообразным. Что же до мужчин, то среди них колоссальная популярность семейных трусов сохранялась еще несколько десятилетий. В период хрущевской «оттепели» семейные трусы стали шить из различных тканей: бязи, шёлка, штапеля и трикотажного полотна. Мода на семейные трусы начала сходить на нет только с появлением в 1970-х зауженных брюк и джинсов. С такими облегающими штанами семейные трусы носить стало неудобно, и им на смену пришла мода на плавки и трусы-боксеры. Тем не менее и сейчас у «трусов семейных» по-прежнему есть немало поклонников. Причиной тому служит не только комфортность этой модели, но и мнение о том, что такой свободный крой мужского нижнего белья способствует сохранению здоровья и репродуктивных способностей.