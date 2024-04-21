Десять мистификаций, изменивших мир

В XIX веке территория США увеличилась примерно в тридцать раз. Янки нападали и грабили всех – англичан, французов, испанцев и, само собой, индейцев. В 1895 году внимание Госдепартамента привлекла Куба, бывшая тогда испанской колонией.

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1. Самоубившийся «Мэн»

С 1895-1897 годов с территории США на Кубу было направлено свыше 60 бандформирований, пытавшихся спровоцировать гражданскую войну.

А беспорядки на Кубе дали повод США направить в Гавану броненосец «Мэн», чтобы «показать беспокойство США и защитить американских граждан». Испанцы не хотели пускать «Мэн» в Гавану, но наглые янки встали на рейде. И вот вечером 15 февраля 1898 года броненосец взорвался и лёг на дно. Погибло 266 матросов – примерно две трети экипажа.

Все американские газеты подняли собачий вой: «На нас напали!», приписывая взрыв испанской торпеде.

Далее Соединённые Штаты напали на Испанию. Силы были не равны. И США захватили Кубу, Пуэрто-Рико, Гуам и Филиппины. Кубу сделали полуколонией США и оттяпали от неё порт Гуантанамо.

Останки броненосца «Мэн» мешали судоходству. Его подняли, вывели на глубокое место и затопили ещё раз. Как говорится, «концы в воду». Замечу, что в ХХ веке все поднятые крупные морские суда обязательно сдавали на металлолом – корабельная сталь ценилась очень высоко. Выводили и топили на глубоком месте только несколько весьма «скандальных» кораблей. Как, например, у американцев – «Мэн», у нас – теплоход «Грузия» в Севастополе.

2. «Безжалостные» буры

В 1901 году на экраны Великобритании и ряда европейских государств вышел документальный фильм о нападении буров на британский госпиталь. Звероподобные буры убивали английских раненых и медперсонал. Британские СМИ публиковали ужасные подробности. Увы, фальшивка была снята не в Южной Африке, а в Шотландии.

А вот лорд Киттинер, командующий британскими войсками в Южной Африке, приказал уничтожать все посевы буров, убивать их скот, а деревни сжигать. А всех женщин и детей сгонять в концентрационные лагеря. Кстати, первые в мире! Изобретение «родины демократии».

Для белых буров создали 45 лагерей, а для чернокожих – ещё 64. В лагерях с 1900 по 1902 год погибло 47,9 тысяч человек, из них 27 027 буров.

3. Мертвых немцев – немецким свиньям

В 1916 году британские СМИ начали гневно клеймить немцев, которые якобы скармливают трупы своих убитых солдат свиньям. Якобы в Германии построены большие фабрики по переработке человеческих останков. Публиковались десятки поддельных фотографий.

С учётом китайских традиций почитания умерших 13 марта 1917 года Поднебесная объявила войну Германии.

А в 1920-х годах в Англии началось скандальное оспаривание авторства этого фейка между разведчиками и журналистами.

4. Убить императора

В конце 1916 года британское правительство приняло решение устранить императора Николая II. Английские дипломаты активно работали в этом плане как с думской оппозицией, так и с великими князьями, рвавшимися к власти. Один салон великой княгини Марии Павловны старшей чего стоил!

Параллельно в Петроград были посланы два опытных разведчика – лейтенант Освальд Рейнер и Стивен Элли. Рейнер ещё в 1907 году в Оксфордском университете завёл гражданскую жену в лице князя Феликса Юсупова. А отец Стивена Элли служил воспитателем детей князей Юсуповых. Сам же Стивен родился 14 февраля 1876 года в имении Архангельское.

Лишь в конце ХХ века в Англии признали, что контрольный выстрел в голову Григория Распутина сделала Освальд Рейнер из револьвера Webley.455 (то есть калибра 11,56 мм).

Причин революции в России в 1917 году множество. Но детонатором революции стало именно убийство Распутина 17 декабря 1916 года. По возвращении в Англию Освальд Рейнер и Стивен Элли были удостоены высших орденов королевства.

5. Две тысячи иранских проституток

После нападения Гитлера на СССР Уинстон Черчилль решил прибрать к рукам месторождения иранской нефти. Он предложил Сталину провести совместную оккупацию Ирана, чтобы иметь возможность открыть новый маршрут поставок вооружения в СССР. Сталин колебался.

Чтобы подготовить общественное мнение Англии и её союзников, британская разведка вбросила серию фейков о том, что Германия со дня на день захватит Иран. Вершиной их стало сообщение о том, что Абвер завербовал две тысячи тегеранских проституток, чтобы те уговорили молодых иранских офицеров устроить переворот и свергнуть Реза-шаха. Якобы переворот должен был состояться 16 августа 1941 года. Но британская разведка предупредила шаха, и тот заарестовал всех «младоиранцев» и их пассий.

Не будем смеяться над глупостью британских разведчиков. Они – профессионалы высокого класса. А вот англо-саксонский обыватель был всегда предельно туп и поверил в «заговор проституток».

Как и принято у англосаксов, за фейком следует вторжение. И 23 августа 1941 года советские и британские войска начали оккупацию Ирана.

6. Норвегия где-то рядом с Сахарой

Вечером 22 июня 1941 года Черчилль в своем выступлении по радио заявил: «Мы поможем России и русскому народу всем, чем только сможем. Опасность для России – это опасность для нас и для Америки, и борьба каждого русского за свой дом и очаг – это борьба каждого свободного человека в любом уголке земного шара».

И вот в СССР из Англии пошли судовые конвои с военными грузами. Но, увы, конвои несли большие потери от германских самолётов и подводных лодок, базировавшихся в Норвегии.

18 июля 1941 года И.В. Сталин направил Черчиллю письмо с предложением о совместных операциях союзников на Севере.

В случае захвата союзниками Северной Норвегии попали бы в окружение германо-финские войска, наступавшие на район Мурманска. В их числе были 5 германских и 2 финские дивизии. Рейх лишился бы стратегически важного металла – никеля, добываемого в Петсамо.

Ну а после разгрома группировки немцев на мурманском направлении высвободившиеся части Красной Армии можно было перебросить в Карелию для разгрома финнов. В случае высадки англичан в Северной Норвегии следовало ожидать выхода Финляндии из войны. Соответственно, это привело бы к развалу блокадного кольца Ленинграда и т.д.

Черчилль радостно согласился, и в Англии с декабря 1941 года началась подготовка к операции «Юпитер» – вторжению в Норвегию.

Согласно плану «Юпитер», в Норвегии планировали высадить две пехотные дивизии, части усиления, в том числе танковые и артиллерийские, спецназ и т. д. Всего в первом эшелоне должно было быть не менее 25 тысяч человек.

Однако Сталин демонстративно отказался обсуждать с прибывшим в Москву британским генералом Макнотоном план взаимодействия в ходе операции «Юпитер».

Что же получается? Сталин сорвал открытие «второго фронта» на Севере? Вовсе нет, просто Иосиф Виссарионович был умным и вдобавок хорошо информированным политиком. Он прекрасно знал, что Черчилль бессовестно врёт.

Дело в том, что ещё в апреле 1942 года англо-американские штабы начали разработку операции «Торч» («Факел») по высадке англо-американских войск в Северной Африке. Окончательное решение о проведении операции «Торч» было принято в Лондоне 25 июня 1942 года. При этом «Юпитер» стал операцией прикрытия «Торча», то есть дезинформацией, предназначенной для Сталина и Гитлера.

Однако агент «Джонсон» (Энтони Блант) и другие разведчики своевременно проинформировали Москву об изменении планов Черчилля.

7. Язва Пауэлла

Полный перечень только больших мистификаций и провокаций Англии и США займёт не один том. Вспомним, к примеру, как перед вторжением в Ирак американский госсекретарь Колин Пауэлл в ходе заседания Совбеза ООН 5 февраля 2003 года долго тряс пробирку якобы со спорами сибирской язвы, которые в больших объёма изготавливают в Ираке.

Как и положено, после этого спектакля США напали на Ирак и назвали операцию «Иракская свобода».

В итоге погибли миллион граждан Ирака, из которых военных – всего 19,5 тысяч человек. Пять миллионов иракцев стали беженцами. А сам Ирак стал эрзац-государством, состоявшим из нескольких независимых гособразований.

Бактериологического оружия в Ираке американцы там и не нашли.

8. Вьетнамские дырки в эсминце США

2 августа 1964 года американский эсминец «Мэддокс» шёл по кромке территориальных вод Северного Вьетнама, а по версии Ханоя, зашёл в терводы. К «Мэддоксу» стали подходить три вьетнамских торпедных катера. Эсминец сделал якобы предупредительный выстрел, а злодеи-вьетнамцы пробили его борт из 23-мм автоматов. Фото дырок в пробитом борту обошли весь мир. Любопытно, кто их сверлил? Но главное, появился повод США напасть на Северный Вьетнам.

9. «Химатака» в сирийском Думе

7 апреля 2017 года сирийские правительственные войска провели химическую атаку против маленького городка Дума. Западная пресса трубила о 48-150 погибших жителях. Западные телеканалы много дней показывали душераздирающие сцены из больницы, куда доставляли поражённых ОВ взрослых и детей.

И после этого по традиции США, Англия и Франция с самолётов, кораблей и подводных лодок запустили по Сирии 105 крылатых ракет «Томагавк» и «Шторм Шэдоу».

Через некоторое время правительственные войска заняли Думу и пригласили туда иностранных журналистов. Те опросили десятки жителей, и никто их них не слышал про химическую атаку.

Нашли и больницу. Врачи рассказали, что какие-то люди затаскивали туда взрослых и детей, поливали их водой и снимали это мероприятие на видео.

Нашёлся и «умирающий» мальчик Хасан Диод, которого с чувством, толком, расстановкой показывали на переднем плане киношоу. Он оказался жив-здоров и ничего о химатаке не слышал. Хасан шёл по улице, его затащили в больницу, поливали водой, а потом велели лежать на койке и не шевелиться. За всё про всё Хасану дали рису, фиников и печенья. Слова мальчика подтвердил его отец.

10. А в 2022 году была «Буча»…

Ждём новых страшилок. Удивляет одно, почему у нас не дают должных оценок правительствам западных стран, которые делают вид, что верят этим фальшивкам, а главное, пользуются ими для массовых убийств?