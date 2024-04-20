Тайна смерти Андропова: был ли генсек отравлен

На посту генерального секретаря ЦК КПСС Юрий Владимирович Андропов успел побыть всего год с небольшим. В начале февраля 1984 года жизнь Андропова оборвалась. Кончина генсека породила множество слухов, одним из которых стала версия об отравлении главы страны. Некоторые до сих пор считают, что подобные домыслы не были лишены оснований.

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Хроническое заболевание почек

Юрий Владимирович Андропов никогда не отличался идеальным состоянием здоровья. Еще в юности Андропов заработал заболевание почек. Как утверждает Олег Хлобустов, автор книги «Феномен Андропова», недуг развился у будущего генсека после того, как тот во время практики в Рыбинском техникуме водного транспорта упал с борта судна в холодную осеннюю воду. Именно хроническая болезнь почек впоследствии и стала причиной освобождения Юрия Андропова от армейской службы. Некоторые считали, что Андропов попросту эксплуатировал свой диагноз. Например, секретарь ЦК партии Варламов недоумевал, почему «молодой и здоровый» Юрий «околачивается в тылах».

И действительно, если верить книге «Дин Рид: трагедия красного ковбоя» Федора Раззакова, пока Андропов не пришел к власти, почки не слишком его беспокоили. Но стоило ему стать у руля государства, как заболевание резко обострилось. Вот и врач Евгений Чазов в своих мемуарах «Хоровод смертей» отмечает, что «болезнь Андропова стремительно прогрессировала». Тем не менее на фоне проводимой терапии, по словам того же Чазова, генсек чувствовал себя удовлетворительно. Однако 9 февраля 1984 года Юрий Владимирович скончался. Как утверждает Анатолий Терещенко, автор книги «Руины некомпетентности», согласно официальной версии, Андропов умер вследствие отказа почек.

Подозрительные обстоятельства смерти

Но далеко не все поверили в официальную причину смерти Юрия Андропова. И на то были веские основания. Так, заместитель начальника охраны Андропова, Борис Клюйков, слова которого приведены в книге Александра Островского «Кто поставил Горбачева?», вспоминал, что еще утром 9 февраля, то есть в день внезапной кончины генсека, «все было нормально». Медсестра лишь пожаловалась Клюйкову на то, что Андропов не хотел есть. Тогда Борис Владимирович зашел к патрону, помог ему принять пищу и побриться. Но буквально через несколько минут, как выразился Клюйков, началась «необычная врачебная суета». Андропов впал в кому, а в 16 часов 50 минут его уже не стало.

Причем смерть Юрия Андропова наступила не «самостоятельно», а «принудительно». По крайней мере так утверждает Александр Коржаков в своей книге «Бесы 2:0. А цари-то ненастоящие!». Дело в том, что Андропова попросту отключили от системы жизнеобеспечения, в то время как, по мнению Коржакова, агония могла продолжаться еще несколько месяцев. Однако неожиданно приехали Черненко и Плеханов, которые потребовали у начальника охраны генсека Иванова сдать ключи от сейфа с секретными документами, что было равносильно передаче власти. Вот только в тот момент Андропов был еще жив.

Возникновение версии об отравлении

Именно в связи с перечисленными выше обстоятельствами некоторые исследователи и очевидцы тех событий выказывали уверенность в том, что Юрий Андропов умер не своей смертью, а был убит. Известный политик Гавриил Попов считает, что генсек умер подозрительно «вовремя», а потому, скорее всего, был отравлен и не исключено, что кем-то из медицинского персонала. Версию об отравлении в свое время поддержала и иностранная пресса. Например, парижская газета «Русская мысль» в июле 1984 года упоминала о подобных слухах. А журнал «Голос зарубежья» в том же году сообщил, что в СМИ США имеются данные об отравлении Юрия Андропова радиоактивным стронцием-90.

Причиной возникновения домыслов, согласно которым Андропов мог быть отравлен, являлся и сам генеральный секретарь. По словам самого Юрия Владимировича, в своей жизни он страдал от отравления не единожды. Так, глава партии утверждал, что в 1969 году его отравили вьетнамцы. Тогда после возвращения из Ханоя Андропов впервые почувствовал себя по-настоящему плохо. Кроме того, как пишут М. А. Панкова и другие авторы «100 знаменитых загадок истории», резкое ухудшение здоровья председателя КГБ наступило и после поездки в Афганистан в 1977 году. Несмотря на то, что предположительно Андропов стал жертвой вирусной инфекции, ни в том, ни в другом случае точных причин недомоганий генсека так и не было установлено.