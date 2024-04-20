Почему жена Берии отказывалась встречаться с матерью Сталина

Если верить Рою Медведеву, автору книги «Они окружали Сталина», вождь много лет не виделся со своей матерью. Заботу о ней Сталин перепоручил Берии, который в свою очередь подключил к исполнению этого указания собственную мать и жену. Вот только, по словам сына наркома, Марта Джакели в какой-то момент стала избегать встреч с Екатериной Джугашвили. В своих мемуарах Серго Берия привел ряд причин, по которым это произошло.

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Поручение для Берии

Как утверждает Николай Зенькович, автор издания «Самые секретные родственники», последние годы жизни Екатерина (Кеке) Георгиевна Джугашвили провела в Тбилиси. Она жила в центре города в небольшом дворце XIX века, который некогда занимал российский наместник на Кавказе. Правда, по словам большинства историков, мать вождя довольствовалась лишь одной комнатой. Зато Джугашвили любила гулять в саду, которым было окружено здание. Несмотря на то, что быт Екатерины Георгиевны был вполне устроен, Сталин наведывался к ней всего один раз. Да и письмами вождь Кеке радовал нечасто. За 13 лет, как пишет Рой Медведев в своей книге «Они окружали Сталина», лидер страны отправил матери всего 11 коротких записок.

Если верить Лилли Марку, автору издания «Сталин. Личная жизнь», в связи с тем, что Екатерина Джугашвили проживала довольно далеко и в Москву переезжать не собиралась, Иосиф Виссарионович поручил патронаж над своей матерью Лаврентию Берии. Нарком тогда еще находился в Закавказье. В Тбилиси жила и мать самого Берии, Марта Джакели. Некоторое время женщины довольно неплохо ладили. Стоит отметить, что Марта Ивановна вообще принимала самое активное участие в жизни Екатерины Джугашвили. Именно она пыталась наладить хоть какие-то отношения между Екатериной Георгиевной и ее внуками. Но последние навестили бабушку лишь однажды: они не знали грузинского, а Кеке русского языка.

Сплетница и безбожница?

А вот с Мартой Ивановной Екатерина Георгиевна беседовала с удовольствием. Да и Нино Берия, супруга наркома, по поручению мужа бывала у Джугашвили не реже одного раза в неделю. Как пишет Саймон Себаг-Монтефиоре в своей книге «Сталин. Двор Красного монарха», Кеке до последних дней любила посплетничать о сексе и не одобряла того, что Нино целиком посвятила себя семье. Джугашвили интересовалась, почему молодая женщина не завела себе любовника, и даже предлагала себя в качестве сводницы. Мать вождя вспоминала себя в былые годы и недоумевала, как такая красотка как Нино может сидеть дома. Услышав это, Марта Ивановна была шокирована и с тех пор старалась избегать встреч с Екатериной Джугашвили.

Марте Джакели не нравилась в Екатерине Джугашвили и еще одна черта. Известно, что мать Берии была очень набожной. Одним из подтверждений тому служит записка секретаря ЦК КП Грузии на имя Хрущева: «Марта Берия – глубоко верующая женщина, посещает церкви и молится за своего сына – врага народа». А вот Кеке к религии не слишком тяготела. По крайней мере, так утверждал сын Берии, Серго, в своих мемуарах «Мой отец Берия. В коридорах сталинской власти». По словам Серго Лаврентьевича, как-то раз Марта Ивановна предложила Екатерине Георгиевне помолиться вместе о сыновьях и попросить, чтобы Бог простил им грехи. Но Кеке лишь рассмеялась в ответ.

Необразованная, но мудрая

Впрочем, Екатерину Джугашвили интересовали не только интимные темы. Мать вождя не была чужда и политики. Как пишет Борис Илизаров в своей книге «Иосиф Сталин в личинах и масках человека, вождя, ученого» со ссылкой на того же Серго Берию, Кеке любила поговорить и о политике. Правда, по утверждению Серго, Джугашвили, будучи не слишком образованной, ничего в политике не смыслила. Однажды Екатерина Георгиевна огорошила своих собеседников заявлением о том, что искренне не понимает, что ее сын не поделил с Львом Троцким. Впрочем, Илизаров называет подобные разговоры не иначе как «великосветскими», но все же сплетнями.

Между тем далеко не все придерживались аналогичного мнения о Джугашвили. Так, в издании «Мемуары матери Сталина. 13 женщин Джугашвили» (проект Игоря Оболенского) приведены слова родственницы Кеке Тамары Геладзе (такую же фамилию носила в девичестве и мать вождя), которая заявляла, что хоть Екатерина Георгиевна и не была образованной женщиной, но зато обладала определенной мудростью. Тамара Геладзе уверяла, что Джугашвили вовсе не была сплетницей или легкомысленной особой. Да и религиозности Кеке было не занимать. Недаром же она мечтала о том, чтобы ее сын стал епископом.