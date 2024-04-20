Почему жена Берии отказывалась встречаться с матерью Сталина
Если верить Рою Медведеву, автору книги «Они окружали Сталина», вождь много лет не виделся со своей матерью. Заботу о ней Сталин перепоручил Берии, который в свою очередь подключил к исполнению этого указания собственную мать и жену. Вот только, по словам сына наркома, Марта Джакели в какой-то момент стала избегать встреч с Екатериной Джугашвили. В своих мемуарах Серго Берия привел ряд причин, по которым это произошло.
Поручение для Берии
Как утверждает Николай Зенькович, автор издания «Самые секретные родственники», последние годы жизни Екатерина (Кеке) Георгиевна Джугашвили провела в Тбилиси. Она жила в центре города в небольшом дворце XIX века, который некогда занимал российский наместник на Кавказе. Правда, по словам большинства историков, мать вождя довольствовалась лишь одной комнатой. Зато Джугашвили любила гулять в саду, которым было окружено здание. Несмотря на то, что быт Екатерины Георгиевны был вполне устроен, Сталин наведывался к ней всего один раз. Да и письмами вождь Кеке радовал нечасто. За 13 лет, как пишет Рой Медведев в своей книге «Они окружали Сталина», лидер страны отправил матери всего 11 коротких записок.
Если верить Лилли Марку, автору издания «Сталин. Личная жизнь», в связи с тем, что Екатерина Джугашвили проживала довольно далеко и в Москву переезжать не собиралась, Иосиф Виссарионович поручил патронаж над своей матерью Лаврентию Берии. Нарком тогда еще находился в Закавказье. В Тбилиси жила и мать самого Берии, Марта Джакели. Некоторое время женщины довольно неплохо ладили. Стоит отметить, что Марта Ивановна вообще принимала самое активное участие в жизни Екатерины Джугашвили. Именно она пыталась наладить хоть какие-то отношения между Екатериной Георгиевной и ее внуками. Но последние навестили бабушку лишь однажды: они не знали грузинского, а Кеке русского языка.
Сплетница и безбожница?
А вот с Мартой Ивановной Екатерина Георгиевна беседовала с удовольствием. Да и Нино Берия, супруга наркома, по поручению мужа бывала у Джугашвили не реже одного раза в неделю. Как пишет Саймон Себаг-Монтефиоре в своей книге «Сталин. Двор Красного монарха», Кеке до последних дней любила посплетничать о сексе и не одобряла того, что Нино целиком посвятила себя семье. Джугашвили интересовалась, почему молодая женщина не завела себе любовника, и даже предлагала себя в качестве сводницы. Мать вождя вспоминала себя в былые годы и недоумевала, как такая красотка как Нино может сидеть дома. Услышав это, Марта Ивановна была шокирована и с тех пор старалась избегать встреч с Екатериной Джугашвили.
Марте Джакели не нравилась в Екатерине Джугашвили и еще одна черта. Известно, что мать Берии была очень набожной. Одним из подтверждений тому служит записка секретаря ЦК КП Грузии на имя Хрущева: «Марта Берия – глубоко верующая женщина, посещает церкви и молится за своего сына – врага народа». А вот Кеке к религии не слишком тяготела. По крайней мере, так утверждал сын Берии, Серго, в своих мемуарах «Мой отец Берия. В коридорах сталинской власти». По словам Серго Лаврентьевича, как-то раз Марта Ивановна предложила Екатерине Георгиевне помолиться вместе о сыновьях и попросить, чтобы Бог простил им грехи. Но Кеке лишь рассмеялась в ответ.
Необразованная, но мудрая
Впрочем, Екатерину Джугашвили интересовали не только интимные темы. Мать вождя не была чужда и политики. Как пишет Борис Илизаров в своей книге «Иосиф Сталин в личинах и масках человека, вождя, ученого» со ссылкой на того же Серго Берию, Кеке любила поговорить и о политике. Правда, по утверждению Серго, Джугашвили, будучи не слишком образованной, ничего в политике не смыслила. Однажды Екатерина Георгиевна огорошила своих собеседников заявлением о том, что искренне не понимает, что ее сын не поделил с Львом Троцким. Впрочем, Илизаров называет подобные разговоры не иначе как «великосветскими», но все же сплетнями.
Между тем далеко не все придерживались аналогичного мнения о Джугашвили. Так, в издании «Мемуары матери Сталина. 13 женщин Джугашвили» (проект Игоря Оболенского) приведены слова родственницы Кеке Тамары Геладзе (такую же фамилию носила в девичестве и мать вождя), которая заявляла, что хоть Екатерина Георгиевна и не была образованной женщиной, но зато обладала определенной мудростью. Тамара Геладзе уверяла, что Джугашвили вовсе не была сплетницей или легкомысленной особой. Да и религиозности Кеке было не занимать. Недаром же она мечтала о том, чтобы ее сын стал епископом.