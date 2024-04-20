Главный предатель ГРУ: какой ущерб причинил СССР разведчик Олег Пеньковский

Что заставило советского разведчика встать на сторону врага во время холодной войны, не знает никто. Военный из «трудовой» семьи, ветеран Великой Отечественной войны, получивший два ранения и ставший уже после войны сотрудником главного разведывательного управления, полковник Олег Владимирович Пеньковский в 1960 году поменял политические убеждения и сам буквально «навязался» ЦРУ.

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Подлец и карьерист

Что послужило спусковым механизмом метаморфозы? Возможно то, что его так и не назначили военным атташе в Индию, а быть может, он с самого начала был готов продать родину за тридцать сребреников. Недаром во время службы Пеньковского в Турции его характеризовали как мстительного, злобного человека, карьериста, способного «на любую подлость».

Тут же, в Турции, его подозревали в попытке навести контакты с турецкими спецслужбами, и однажды «застукали» на рынке, где он якобы пытался сбыть золотые украшения. Пеньковского даже уволили из разведки, но за него вступились старые друзья – сослуживцы по Украинскому фронту. В 1957 году Пеньковского восстановили в ГРУ, а с 1960-го года он стал зам.начальника Управления внешних сношений, – отдела, который специализировался на научном шпионаже.

Как пишут историки Д. А. Ильин и З. И. Мамедов в работе «Олег Пеньковский – первый советский шпион, завербованный ЦРУ» 9 августа 1960 года два агента ЦРУ с позывными СООБ и СОХ приехали из Киева в Москву, остановились в «Балчуге», а вечером решили погулять по городу. В районе Москворецкого моста с ними заговорил превосходно одетый человек; он передал привет «старому знакомому» полковнику Чарльзу Маклину, рассказал, что работал с ним в Турции и попросил передать письмо военному атташе США.

В качестве «затравки» Пеньковский сообщил информацию, которой не было у американцев. 1 мая 1960 года над Свердловской областью был сбит самолет-шпион U-2, а пилот Фрэнсис Пауэрс сумел спастись. Штаты считали, что у СССР появились новые ракеты, способные сбивать самолеты на большой высоте. Но Пеньковский заверил, что U-2 потерял высоту и был сбит ракетами земля-воздух.

Предательство

В письме Пеньковский обращался к президенту США, сообщал, что готов стать «воином света», защищать «идеалы свободного мира» и умолял «освободить» его от госсекретов и указать тайник, в котором он мог бы оставлять информацию. Когда ответа не последовало, Пеньковский написал второе письмо, адресованное королеве Великобритании Елизавете II, ее премьер-министру Гарольду Макмиллану и целому ряду высокопоставленных лиц в США, в том числе Джону Кеннеди, вице-президенту Линдону Джонсону, госсекретарю Дину Раску и директору ЦРУ Аллену Даллесу. В письме он уверял всех в своей преданности, в готовности сотрудничать за небольшие преференции, среди которых было получение гражданства США, предоставление ему работы в армии США и получение вознаграждения, которое следовало положить в один из американских банков.

Вербовка шпиона состоялась в апреле 1961 года в Лондоне, куда предатель поехал сопровождать жену и дочь главы ГРУ Ивана Александровича Серова. В отеле «Маунт Ройял» его перехватила спецбригада из британских и американских шпионов, которая допрашивала предателя в течение 140 часов, настрочила 1200 листов ценнейшей информации и убедилась в том, что шпионом действительно двигают личные интересы. «Добро» на разработку было получено с самых верхов ЦРУ и Ми-6. Пеньковскому дали кличку Hero – «герой». И действительно, советский перебежчик стал для американцев настоящим подарком судьбы.

Грандиозный провал

За два года работы Пеньковский успеть «слить» США 5500 секретных документов на 7650 страницах, отснял и передал 111 фотопленок со сверхсекретными данными, среди которых были описания советских ракет серий ЗР, Р и В-75, оперативные коды, разработки по стратегии и тактике, списки 150 тыс. высших офицеров, которых следовало убить первыми в случае войны, списки работников ЦК с адресами, адреса Генштаба и штабквартиры ВВС СССР, компромат на Хрущева. В случае начала боевых действий Пеньковский предлагал совершить ряд диверсий, которые могли бы обеспечить победу США.

Он рассекретил всю агентурную сеть КГБ в Европе и в Америке, но самое главное – в разгар «Карибского кризиса» передал ЦРУ информацию о ядерной программе СССР. Так американцы узнали, что ядерные силы двух держав несопоставимы. СССР обладал всего 300 атомными бомбами, против почти 5 тыс. атомных зарядов у США.

Подобного провала советская разведка не знала. Благодаря перебежчику ЦРУ узнало и про ядерные ракеты на Кубе.

Конец резидента

Историк советской разведки Геннадий Евгеньевич Соколов писал, что Пеньковского заподозрили в шпионаже быстро: его фамилия стала известна благодаря парижскому резиденту ГРУ Вадиму Георгиевичу Ильину. Но ему не поверили – настолько обширными связями обладал Пеньковский. Когда Ильин стал настаивать на проверке шпиона, его просто уволили.

Предателя вычислил через два года советский агент Джордж Блейк, работваший в Ми-6 в Западном Берлине. Он сообщил, что в СССР выехали шпионы – супруги Чисхолм. В Москве за Чисхолмами была установлена слежка, которая и вывела контрразведку на Пеньковского. Случилось это вовремя – тот собирался уехать в США, но его быстро «уложили» в больницу, обыскали квартиру, где нашли минифотоаппараты, диктофоны, шифры, инструкции и валюту.

Пеньковского арестовали и доставили на Лубянку, где он сразу признался и предложил свои услуги в качестве двойного агента. Но доверия к нему не было, а масштаб потерь был таков, что разведка СССР навсегда лишилась большей части агентуры. Спасти, отозвав на родину, удалось лишь половину разведчиков – 300 человек. Началась беспрецедентная чистка в аппарате ГРУ – Серов лишился поста, многие офицеры были разжалованы.

16 мая 1964 года предатель был расстрелян по приговору суда. После чего США объявили Пеньковского героем, якобы спасшим мир от ядерной катастрофы. Однако это было не так: понимая, что близок к провалу, Пеньковский в свои последние часы на свободе отправил в ЦРУ ложную шифрограмму о том, что СССР в ближайшие дни нападет на США. Однако в Лэнгли сообщение задержали как сомнительное, и оно не попало на стол к шефу ЦРУ Джону Маккоуну. Мир уцелел чудом.