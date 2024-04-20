Чем удивила Австралия русских моряков в 1914 году

В начале XX века путешествия на автомобиле очень сильно отличалось от современных поездок. Если сегодня можно преодолеть за день и тысячу километров по скоростным трассам, то столетие назад даже относительно небольшое расстояние становилось настоящим приключением. Благодаря сотрудничеству с Национальной электронной библиотекой (НЭБ) редакция Quto смогла познакомиться с рассказом о поездке практически через всю Австралию, которую совершили русские моряки в 1914 году.

© rusneb.ru

Новый работодатель действительно прислал с утра провожатого, который сопроводил бывших моряков Руденко и Строгова на его ферму. Стоит отметить, усадьба привела парней в восторг своей чистотой и ухоженностью.

«Лучше, чем в Петергофе! А сад! Розы, пальмы какие, чисто как в раю! Богато живут здешние фермеры, не то что наши помещики в Малороссии», — говорили вчерашние матросы.

© rusneb.ru

За работу водителями и механиками, а также сопровождение себя и своей супруги на север страны мистер Дейтон обязался платить жалованье по 10 фунтов в месяц каждому, обеспечить одеждой, обувью, питанием и всем необходимым в пути, а по окончании путешествия выдать премию в размере 25 фунтов.

Условия оказались приемлемыми, так что на следующее утро готовые отправиться в путь мужчины прибыли на виллу нового работодателя, который как раз изучал свою новую машину.

Руденко и Строгов с восхищением смотрели на великолепный автомобиль, стоящий под навесом. Он был разделён на два отделения — переднее для механиков и заднее для пассажиров. Заднее купе было красиво обито шагренем, окна его были из толстого стекла и завешены зелёными занавесями.

© rusneb.ru

Поехать путешественникам предстояло от порта Аделаиды до порта Дарвина — если смотреть по прямой, то протяжённость пути составляет около 5 558 вёрст (5 929 км).

За первый день удалось преодолеть порядка 100 миль (160 км) по побережью, обжитому переселенцами из Англии, главным занятием которых было выращивание апельсинов, ананасов, яблок, груш и вишни. У одной из таких вилл мистер Дейтон сказал остановиться на обед и последующий ночлег, к несказанной радости бывших моряков.

В итоге, пока их начальник вместе с хозяевами отправились отдыхать, водители решили пообщаться с рабочими. Выяснилось, что трудиться на ферме было бы хорошо во всех отношениях, если бы не представители местной фауны — коалы, кенгуру и эму. Однако чем именно звери досаждают фермерам, они не объяснили.

На следующий день автомобилисты добрались до эвкалиптовой рощи, где моряки близко познакомились с особенностями австралийской кухни. В частности, на обед было принято решение приготовить жаркое, для чего мистер Дейтон с Руденко отправились на охоту на коал и попугаев какаду. Его супруга вместе со Строговым остались у костра готовить еду.

© rusneb.ru

Вскоре за рощей начался животноводческий регион. В частности, за одним из ручьёв дорогу им перегородила отара овец, которая, по оценке путешественников, достигала 40 тысяч голов.

Владельцем этого стада оказался некий Томас Колинс, который заранее знал о предполагаемом маршруте автомобилистов и пригласил путников на обед, попутно обеспечив их припасами, а его пастухи — рассказами о своей работе, которой живо интересовались бывшие матросы. Оказалось, что главные проблемы здесь доставляли эму, кенгуру и австралийские собаки динго. Причём если последние пытались охотиться на скот, то первые просто пугали его.

Спустя несколько дней неспешной езды супруги Дейтон со своими провожатыми добрались до небольшого городка под названием Счастливый, практически всё население которого состояло из бывших моряков.

© rusneb.ru

Ещё полгода тому назад город состоял из нескольких грязных палаток. Но теперь, благодаря большому количеству золота, найденного в залежах кварца, а также в россыпях на берегу ручья, он разросся в крупный город.

На отдых и осмотр золотых промыслов было выделено два дня, после чего путники отправились дальше, в безлюдный район близ Голубых гор.

«Местность имела то ровный, то гористый вид. Всюду были разбросаны фермы. Около них, за высокими оградами из колючей проволоки, защищённый от динго и эму, пасся скот. То там, то сям стояли эвкалиптовые рощи с зелёными стволами. Нередко попадались гомовые деревья с растрескавшейся корой, из которой вытекала молочная масса — жидкая резина. Но её здесь некому собирать, и она текла на землю. На деревьях нередко попадался пересмешник: он то смеялся, то лаял, как динго, то кричал, как какаду», — говорится в книге.

Именно здесь путешественники впервые увидели стадо кенгуру, которые скакали навстречу, делая «огромные прыжки». Вскоре они увидели и причину бегства: за животными скакали охотники. Звероловы успешно застрелили одного из животных, но им оказалась самка, из сумки которой выглядывал детёныш. Щенка решила забрать миссис Дейтон, которая пожалела зверька. В итоге малыш очень быстро привык к людям и всю дорогу провёл с путешественниками, став полностью ручным.

© rusneb.ru

Кенгуру — самый крупный из австралийских зверей. Он достигает 5 футов в длину (примерно 150 см), не считая хвоста, имеющего 3 фута длины (3,5 метра). Тело кенгуру покрыто серой шерстью. Голодный или находящийся в опасности кенгуру громко блеет. Мясо его вкусно, особенно язык. Мех ценится довольно дорого. В зоологическом саду в Аделаиде кенгуру живут до 20 лет.

Чуть дальше в горах путники повстречали погонщиков быков. Несмотря на то, что стадо было достаточно крупным, все животные были очень спокойными и не боялись автомобиля, так что обошлось без происшествий.

Бывшие моряки отметили, что в горной местности климат заметно мягче, так что ближе к Голубым горам простирались фруктовые сады и было множество пастбищ для скота. А непосредственно в горах за одной из скал они увидели ровное плато, на котором было построено несколько усадеб. На одной из них красовалась надпись «Отель Виктория», и здесь автомобилисты решили отдохнуть несколько дней после двух недель в пути.

Работодатели в это время гуляли по окрестностям, а Строгов и Руденко ходили с кенгурёнком по окрестным фермам за молоком. Кстати, разводили в этой местности не только коров, но и верблюдов — их ценили за шерсть и выносливость в пустынной степи.

К северу от гор стало значительно больше признаков цивилизации, всё чаще попадались города и селения. Однако, как отмечается, везде чувствовалась острая нехватка рабочих рук, которые смогли бы окончательно придать стране «культурный характер».

© rusneb.ru

«Проезжая незаселёнными местами, пассажиры ехали иногда среди шруба (местный кустарник), в котором водились летучие собаки. На пространствах, заросших шрубом, выделялись пальмы и высокие эвкалипты. Почва здесь была до такой степени сырая, что автомобиль должен был двигаться совсем медленно, чтобы не увязнуть в грязи», — пишет автор.

Сами собаки, как с удивлением обнаружили русские путешественники, оказались крайне вонючими. Чуть поодаль, у реки, путники впервые увидели утконосов и даже нашли их гнездо, а моряки поразились тому, что «есть звери, которые несутся, как куры».

Однако совсем без происшествий поездка не обошлась. Примерно за 300 миль (482 км) от порта Дарвин, неподалёку от городка Брадлей, у автомобиля сломался двигатель.

Все трое мужчин долго бились, стараясь починить машину, но она упорно отказывалась работать. Руденко пришлось идти на ближайшую ферму просить лошадей, чтобы довести автомобиль до Брадлея.

© rusneb.ru

Однако, пока товарищ скал альтернативный транспорт, Строгову удалось обнаружить причину поломки: заклинил предохранительный клапан, из-за чего движение газа в моторе задерживалось. Вместе с работодателем они смогли отремонтировать двигатель, так что лошадей пришлось отправить обратно.

«В Брадлее машина была подробно осмотрена механиком с кварце-дробильного пресса, было кое-что поправлено, и на другой день путешественники благополучно достигли конечной цели своего путешествия — порта Дарвина», — говорится в книге.

По окончании пути автомобилисты остановились в лучшей гостинице города, съездили на несколько экскурсий к морю и садам, после чего сели на пароход, чтобы морем вернуться в Аделаиду.

Полностью ознакомиться с книгой «На автомобиле через Австралию» от 1914 года вы можете на сайте Национальной электронной библиотеки.

По возвращении в исходную точку Строгов и Руденко вернулись на службу на корабль «Орсова», который как раз собирался отплывать обратно, в Россию.