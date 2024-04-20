День не подходит для уборки в доме: народные приметы на 21 апреля
Православная церковь 21 апреля вспоминает апостола от 70-ти епископа Родиона (Иродиона) Патрасского, одного из первых святых. В народном календаре отмечается день Родиона Ледолома.
Что не следует делать в грядущее воскресенье?
- Использовать для бытовых нужд природные источники воды —реки, озёра, пруды. Есть поверье, что, если зачерпнуть из них воду, можно ненароком вызвать гнев водяного и лишиться достатка;
- Идти на рыбалку — улова не будет;
- Обманывать, ссориться, иначе можно столкнуться с серьёзными неприятностями;
- День не подходит для уборки в доме. Считается, что этот ритуал может разозлить домового;
- Этот день крайне неудачен для посещения салона красоты и различных процедур, связанных с волосами и ногтями. Стрижка, окрашивание и другие манипуляции могут негативно сказаться на вашем самочувствии и внешнем виде.
Приметы погоды:
- Если день туманный — лето будет дождливым;
- Ходило поверье, что если в эту дату грянул гром, то необходимо начинать пахать землю;
- Дождливый день — к плохому урожаю.