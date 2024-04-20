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День не подходит для уборки в доме: народные приметы на 21 апреля

Православная церковь 21 апреля вспоминает апостола от 70-ти епископа Родиона (Иродиона) Патрасского, одного из первых святых. В народном календаре отмечается день Родиона Ледолома.

День не подходит для уборки в доме: народные приметы на 21 апреля
© Архив «Клопс»

Что не следует делать в грядущее воскресенье?

  • Использовать для бытовых нужд природные источники воды —реки, озёра, пруды. Есть поверье, что, если зачерпнуть из них воду, можно ненароком вызвать гнев водяного и лишиться достатка;
  • Идти на рыбалку — улова не будет;
  • Обманывать, ссориться, иначе можно столкнуться с серьёзными неприятностями;
  • День не подходит для уборки в доме. Считается, что этот ритуал может разозлить домового;
  • Этот день крайне неудачен для посещения салона красоты и различных процедур, связанных с волосами и ногтями. Стрижка, окрашивание и другие манипуляции могут негативно сказаться на вашем самочувствии и внешнем виде.

Приметы погоды:

  • Если день туманный — лето будет дождливым;
  • Ходило поверье, что если в эту дату грянул гром, то необходимо начинать пахать землю;
  • Дождливый день — к плохому урожаю.
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