День не подходит для уборки в доме: народные приметы на 21 апреля

Православная церковь 21 апреля вспоминает апостола от 70-ти епископа Родиона (Иродиона) Патрасского, одного из первых святых. В народном календаре отмечается день Родиона Ледолома.

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Что не следует делать в грядущее воскресенье?

Использовать для бытовых нужд природные источники воды —реки, озёра, пруды. Есть поверье, что, если зачерпнуть из них воду, можно ненароком вызвать гнев водяного и лишиться достатка;

Идти на рыбалку — улова не будет;

Обманывать, ссориться, иначе можно столкнуться с серьёзными неприятностями;

День не подходит для уборки в доме. Считается, что этот ритуал может разозлить домового;

Этот день крайне неудачен для посещения салона красоты и различных процедур, связанных с волосами и ногтями. Стрижка, окрашивание и другие манипуляции могут негативно сказаться на вашем самочувствии и внешнем виде.

Приметы погоды: