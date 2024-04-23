Как личные обиды и ссоры приводили к кровавым терактам в СССР и России

В Элисте (Калмыкия) продолжается расследование взрыва, прогремевшего 10 февраля 2024 года в Центре медиации и образовательных услуг «Альтернатива». Самодельное взрывное устройство (СВУ) привел в действие 28-летний местный житель Сергей Данилов, страдающий проблемами с психикой, — на роковой шаг его толкнула ссора с психологом Центра Намджил Ямановой. Данилов получил ранения, несовместимые с жизнью, а Яманову и ее мужа доставили в больницу в тяжелом состоянии. На следующий день от мины-ловушки в квартире бомбиста пострадали трое сотрудников правоохранительных органов, которые пришли туда с обыском. Действия Сергея Данилова криминологи относят к бытовому терроризму, цель которого — не запугать население, а отомстить своим обидчикам. Самые громкие случаи бытового терроризма в СССР и России вспомнила «Лента.ру».

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1958 год. Стрельба в общежитии

Комсорга Михаила Целоусова, который работал в стройучилище поселка Лямино (Пермская область), сложно было назвать приятным человеком: его отличали раздутое самомнение, склочность и мстительность. Возглавив комсомольскую организацию, он быстро стал вызывать недовольство у многих учащихся.

Тем, кто был им недоволен, Целоусов мстил, как мог: он лишал их возможности получить матпомощь, отправиться в долгожданный отпуск, заселиться в общежитие или пропустить занятие, пусть и по уважительной причине. Но слабым местом комсорга была его страсть к противоположному полу.

И когда в 1958 году его очередная девушка забеременела, об этом узнало руководство. В начале февраля Целоусова вызвали на комсомольский актив и потребовали от него, во-первых, узаконить отношения, а во-вторых, уладить проблемы со всеми учениками и ученицами, писавшими на него жалобы. В противном случае Сергею пригрозили увольнением.

Ответом Целоусова на неприятную беседу стал алкоголь: 11 февраля он напился. На фоне опьянения в комсорге взыграла мстительность: он украл из сейфа ДОСААФ винтовку и отправился на разборки в общежитие стройучилища. По пути он несколькими выстрелами отправил на тот свет двоих рабочих — 18-летнего Бахонкина и 25-летнего Лалетина.

Трудно представить, что происходило в общежитии. Повсюду раздавались женские крики, некоторые девушки спрятались в шкафы и под кровати. Целоусов принялся ходить по комнатам, проверяя разные потаенные места, пригодные для укрытия, и в упор стрелял в прячущихся там девушек Из книги Алексея Ракитина «Социализм не порождает преступности»

Кровавая бойня унесла жизни четырех студенток и 16-летнего возлюбленного одной из них, еще шестеро девушек получили ранения. Задержать стрелка, рискуя жизнью, сумел местный участковый. Суд приговорил Целоусова к расстрелу. Приговор был приведен в исполнение в феврале 1959 года.

1976 год. Месть обиженного летчика

Около 8:16 утра 26 сентября 1976 года самолет Ан-2 врезался в жилой дом №43/1 на Степной улице Новосибирска: он попал в лестничный пролет первого подъезда между третьим и четвертым этажами и оставил в стене двухметровую дыру.

Удар был такой, что летчику голову оторвало. Двигатель самолета прямо на лестничную площадку третьего этажа вылетел. Хвост упал возле подъезда, топливо вспыхнуло — и начался страшный пожар Из воспоминаний жителя дома Бориса Сулеева

Самолетом управлял 28-летний пилот Владимир Серков: поначалу следователи решили, что он потерял управление Ан-2, поскольку страдал эпилепсией и головными болями, что тщательно скрывал от начальства. Однако позже выяснилось, что он специально протаранил дом, чтобы отомстить своей жене Татьяне.

Та настаивала на невыгодном для Серкова разводе: он мечтал о переводе на Север, а это было возможно только при заключенном браке. 25 сентября Владимир пришел к супруге, которая переехала к родителям в тот самый дом №43/1, чтобы попытаться отговорить ее от развода, но по дороге увидел Татьяну с другим мужчиной.

Устроив скандал с рукоприкладством, Серков ушел, а родители Татьяны уговорили ее тем же вечером уехать с ними на дачу, чем спасли женщине и самим себе жизнь. При таране дома пострадали 30 квартир, он стал летальным для самого пилота, троих взрослых и троих детей, еще 11 человек попали в больницы.

После этой трагедии в СССР ужесточили правила допуска пилотов к полетам, а абитуриентам летных училищ назначили обязательное психологическое тестирование.

2002 год. Бомба в телефоне

1 июня 2002 года 23-летний сотрудник Московского завода полупроводников Александр Гришин возвращался домой в Люберцы и неподалеку от метро «Выхино» увидел на земле новенький мобильный телефон. Он привез его домой и показал жене Ольге — та решила поискать в телефонной книге мобильника контакты владельца. Но при первом нажатии на кнопку грянул взрыв.

У нас все затряслось, окно вылетело. Саша в одних трусах выбежал на балкон и закричал: «Помогите, у нас взрыв!» Мы метнулись к ним, а там всю кухню разворотило Из воспоминаний соседа семьи Гришиных

Сам Гришин получил тяжелые ранения, но выжил, а для Ольги взрыв стал летальным. При этом мать и дочь молодого человека не пострадали лишь чудом — за несколько минут до взрыва они вышли на прогулку. Когда правоохранительные органы начали расследование произошедшего, то быстро выяснили необычный факт.

Дело в том, что к родителям Гришина молодая семья перебралась после того, как в подъезде ее собственной многоэтажки произошел взрыв. Бомба сработала в тот момент, когда Александр подходил к дому. Но тогда никто не подумал о том, что сам Гришин мог быть целью злоумышленников.

Правда скрывалась в прошлом Ольги: пока Александр был в армии, у девушки вспыхнул роман с жителем Химок Алексеем Чудновым. Но как только Гришин вернулся домой, Ольга сразу бросила Чуднова. Однако тот решил любой ценой вернуть девушку и не придумал ничего лучшего, как устранить своего соперника.

Чуднов увлекался химией и хорошо разбирался во взрывчатых веществах, поэтому изготовить бомбы ему не составило труда. Первую из них он заложил в подъезде пары — но просчитался со временем, и Гришин не пострадал.

Тогда бомбист решил заминировать мобильный телефон и подбросить его буквально к ногам Александра

Чуднов рассчитывал, что тот сразу нажмет на кнопку. Но получилось так, что взрыв в конечном счете унес жизнь Ольги, которую он хотел добиться столь чудовищным способом. После двух психиатрических экспертиз злоумышленника признали невменяемым и отправили на лечение.

2004 год. Расплата за увольнение

В ночь на 16 марта 2004 года в Архангельске мощный взрыв обрушил целый подъезд многоэтажного жилого дома на проспекте Советских Космонавтов. Взрыв оборвал жизни 58 человек, еще 170 человек пострадали. При осмотре места происшествия выяснилось, что к взрыву привела утечка газа, причем кто-то специально снял заглушки на газовых трубах.

Мы на 90 процентов уверены в том, что произошел взрыв воздушно-газовой смеси. Скорее всего, где-то произошло замыкание, смесь воспламенилась, как результат — вакуумный взрыв Представитель областного Управления гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций

К слову, заглушки были сняты еще в двух многоэтажках — на Садовой улице и проспекте Обводного канала, — но там бдительность жильцов помогла избежать трагедии. Следователям удалось установить, что утечки газа были делом рук бывшего слесаря «Архангельскоблгаза» Сергея Алексейчика.

Таким образом он мстил за то, что руководство уволило его в 2001 году за плохую работу, а спустя три года отказалось принимать обратно. Сам Алексейчик вначале признался в преступлении: он объяснил свои действия желанием «погонять аварийную бригаду газовщиков». Но потом обвиняемый отказался от своих показаний и заявил о том, что у него их выбили силой.

И хотя многие жители дома, пострадавшего при взрыве, сомневались в виновности Алексейчика, суд все равно приговорил его к 25 годам лишения свободы.

2024 год. Взрывная консультация

10 февраля 2024 года в офисном здании на улице Клыкова в Элисте раздался мощный взрыв, который разрушил внутренние стены и выбил окна. Бомба сработала в помещении Центра медиации и образовательных услуг «Альтернатива», где среди прочего проходили консультации психологов.

При взрыве серьезно пострадала 35-летняя Намджил Яманова, главный внештатный психолог Министерства образования Калмыкии. Ранения также получил ее муж Герман, который приехал забрать женщину с работы. На месте ЧП обнаружили тело 28-летнего Сергея Данилова — пациента Ямановой, который страдал психическим расстройством.

Следователи выяснили, что именно он принес и активировал бомбу. Данилов — специалист по ремонту электроники — вел замкнутый образ жизни после того, как его матери не стало в результате рака в 2019 году. При этом Сергей интересовался взрывными устройствами, что и помогло ему изготовить СВУ.

Мужчина, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере, пришел на прием в Центр по оказанию психологической помощи. В ходе конфликта мужчина произвел подрыв неустановленного взрывного устройства, в результате чего погиб Тамара Эльдеева старший помощник руководителя СУ СК РФ по Республике Калмыкия

На следующий день сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском домой к Данилову и столкнулись там с миной-ловушкой. При ее взрыве три бойца Росгвардии получили ранения, один из них лишился ноги. В квартире оказались и другие ловушки, которые удалось вовремя обезвредить.

По факту взрывов, устроенных Сергеем Даниловым, были возбуждены два уголовных дела, расследование которых продолжается до сих пор.