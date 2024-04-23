$93.25-0.1999.36-0.21
Почта

«Хвост самолета упал возле подъезда» Как личные обиды и ссоры приводили к кровавым терактам в СССР и России

В Элисте (Калмыкия) продолжается расследование взрыва, прогремевшего 10 февраля 2024 года в Центре медиации и образовательных услуг «Альтернатива». Самодельное взрывное устройство (СВУ) привел в действие 28-летний местный житель Сергей Данилов, страдающий проблемами с психикой, — на роковой шаг его толкнула ссора с психологом Центра Намджил Ямановой. Данилов получил ранения, несовместимые с жизнью, а Яманову и ее мужа доставили в больницу в тяжелом состоянии. На следующий день от мины-ловушки в квартире бомбиста пострадали трое сотрудников правоохранительных органов, которые пришли туда с обыском. Действия Сергея Данилова криминологи относят к бытовому терроризму, цель которого — не запугать население, а отомстить своим обидчикам. Самые громкие случаи бытового терроризма в СССР и России вспомнила «Лента.ру».

Как личные обиды и ссоры приводили к кровавым терактам в СССР и России
© Lenta.ru

1958 год. Стрельба в общежитии

Комсорга Михаила Целоусова, который работал в стройучилище поселка Лямино (Пермская область), сложно было назвать приятным человеком: его отличали раздутое самомнение, склочность и мстительность. Возглавив комсомольскую организацию, он быстро стал вызывать недовольство у многих учащихся.

Тем, кто был им недоволен, Целоусов мстил, как мог: он лишал их возможности получить матпомощь, отправиться в долгожданный отпуск, заселиться в общежитие или пропустить занятие, пусть и по уважительной причине. Но слабым местом комсорга была его страсть к противоположному полу.

И когда в 1958 году его очередная девушка забеременела, об этом узнало руководство. В начале февраля Целоусова вызвали на комсомольский актив и потребовали от него, во-первых, узаконить отношения, а во-вторых, уладить проблемы со всеми учениками и ученицами, писавшими на него жалобы. В противном случае Сергею пригрозили увольнением.

Ответом Целоусова на неприятную беседу стал алкоголь: 11 февраля он напился. На фоне опьянения в комсорге взыграла мстительность: он украл из сейфа ДОСААФ винтовку и отправился на разборки в общежитие стройучилища. По пути он несколькими выстрелами отправил на тот свет двоих рабочих — 18-летнего Бахонкина и 25-летнего Лалетина.

Трудно представить, что происходило в общежитии. Повсюду раздавались женские крики, некоторые девушки спрятались в шкафы и под кровати. Целоусов принялся ходить по комнатам, проверяя разные потаенные места, пригодные для укрытия, и в упор стрелял в прячущихся там девушек Из книги Алексея Ракитина «Социализм не порождает преступности»

Кровавая бойня унесла жизни четырех студенток и 16-летнего возлюбленного одной из них, еще шестеро девушек получили ранения. Задержать стрелка, рискуя жизнью, сумел местный участковый. Суд приговорил Целоусова к расстрелу. Приговор был приведен в исполнение в феврале 1959 года.

1976 год. Месть обиженного летчика

Около 8:16 утра 26 сентября 1976 года самолет Ан-2 врезался в жилой дом №43/1 на Степной улице Новосибирска: он попал в лестничный пролет первого подъезда между третьим и четвертым этажами и оставил в стене двухметровую дыру.

Удар был такой, что летчику голову оторвало. Двигатель самолета прямо на лестничную площадку третьего этажа вылетел. Хвост упал возле подъезда, топливо вспыхнуло — и начался страшный пожар Из воспоминаний жителя дома Бориса Сулеева

Самолетом управлял 28-летний пилот Владимир Серков: поначалу следователи решили, что он потерял управление Ан-2, поскольку страдал эпилепсией и головными болями, что тщательно скрывал от начальства. Однако позже выяснилось, что он специально протаранил дом, чтобы отомстить своей жене Татьяне.

Та настаивала на невыгодном для Серкова разводе: он мечтал о переводе на Север, а это было возможно только при заключенном браке. 25 сентября Владимир пришел к супруге, которая переехала к родителям в тот самый дом №43/1, чтобы попытаться отговорить ее от развода, но по дороге увидел Татьяну с другим мужчиной.

Устроив скандал с рукоприкладством, Серков ушел, а родители Татьяны уговорили ее тем же вечером уехать с ними на дачу, чем спасли женщине и самим себе жизнь. При таране дома пострадали 30 квартир, он стал летальным для самого пилота, троих взрослых и троих детей, еще 11 человек попали в больницы.

После этой трагедии в СССР ужесточили правила допуска пилотов к полетам, а абитуриентам летных училищ назначили обязательное психологическое тестирование.

2002 год. Бомба в телефоне

1 июня 2002 года 23-летний сотрудник Московского завода полупроводников Александр Гришин возвращался домой в Люберцы и неподалеку от метро «Выхино» увидел на земле новенький мобильный телефон. Он привез его домой и показал жене Ольге — та решила поискать в телефонной книге мобильника контакты владельца. Но при первом нажатии на кнопку грянул взрыв.

У нас все затряслось, окно вылетело. Саша в одних трусах выбежал на балкон и закричал: «Помогите, у нас взрыв!» Мы метнулись к ним, а там всю кухню разворотило Из воспоминаний соседа семьи Гришиных

Сам Гришин получил тяжелые ранения, но выжил, а для Ольги взрыв стал летальным. При этом мать и дочь молодого человека не пострадали лишь чудом — за несколько минут до взрыва они вышли на прогулку. Когда правоохранительные органы начали расследование произошедшего, то быстро выяснили необычный факт.

Дело в том, что к родителям Гришина молодая семья перебралась после того, как в подъезде ее собственной многоэтажки произошел взрыв. Бомба сработала в тот момент, когда Александр подходил к дому. Но тогда никто не подумал о том, что сам Гришин мог быть целью злоумышленников.

Правда скрывалась в прошлом Ольги: пока Александр был в армии, у девушки вспыхнул роман с жителем Химок Алексеем Чудновым. Но как только Гришин вернулся домой, Ольга сразу бросила Чуднова. Однако тот решил любой ценой вернуть девушку и не придумал ничего лучшего, как устранить своего соперника.

Чуднов увлекался химией и хорошо разбирался во взрывчатых веществах, поэтому изготовить бомбы ему не составило труда. Первую из них он заложил в подъезде пары — но просчитался со временем, и Гришин не пострадал.

Тогда бомбист решил заминировать мобильный телефон и подбросить его буквально к ногам Александра

Чуднов рассчитывал, что тот сразу нажмет на кнопку. Но получилось так, что взрыв в конечном счете унес жизнь Ольги, которую он хотел добиться столь чудовищным способом. После двух психиатрических экспертиз злоумышленника признали невменяемым и отправили на лечение.

2004 год. Расплата за увольнение

В ночь на 16 марта 2004 года в Архангельске мощный взрыв обрушил целый подъезд многоэтажного жилого дома на проспекте Советских Космонавтов. Взрыв оборвал жизни 58 человек, еще 170 человек пострадали. При осмотре места происшествия выяснилось, что к взрыву привела утечка газа, причем кто-то специально снял заглушки на газовых трубах.

Мы на 90 процентов уверены в том, что произошел взрыв воздушно-газовой смеси. Скорее всего, где-то произошло замыкание, смесь воспламенилась, как результат — вакуумный взрыв Представитель областного Управления гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций

К слову, заглушки были сняты еще в двух многоэтажках — на Садовой улице и проспекте Обводного канала, — но там бдительность жильцов помогла избежать трагедии. Следователям удалось установить, что утечки газа были делом рук бывшего слесаря «Архангельскоблгаза» Сергея Алексейчика.

Таким образом он мстил за то, что руководство уволило его в 2001 году за плохую работу, а спустя три года отказалось принимать обратно. Сам Алексейчик вначале признался в преступлении: он объяснил свои действия желанием «погонять аварийную бригаду газовщиков». Но потом обвиняемый отказался от своих показаний и заявил о том, что у него их выбили силой.

И хотя многие жители дома, пострадавшего при взрыве, сомневались в виновности Алексейчика, суд все равно приговорил его к 25 годам лишения свободы.

2024 год. Взрывная консультация

10 февраля 2024 года в офисном здании на улице Клыкова в Элисте раздался мощный взрыв, который разрушил внутренние стены и выбил окна. Бомба сработала в помещении Центра медиации и образовательных услуг «Альтернатива», где среди прочего проходили консультации психологов.

При взрыве серьезно пострадала 35-летняя Намджил Яманова, главный внештатный психолог Министерства образования Калмыкии. Ранения также получил ее муж Герман, который приехал забрать женщину с работы. На месте ЧП обнаружили тело 28-летнего Сергея Данилова — пациента Ямановой, который страдал психическим расстройством.

Следователи выяснили, что именно он принес и активировал бомбу. Данилов — специалист по ремонту электроники — вел замкнутый образ жизни после того, как его матери не стало в результате рака в 2019 году. При этом Сергей интересовался взрывными устройствами, что и помогло ему изготовить СВУ.

Мужчина, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере, пришел на прием в Центр по оказанию психологической помощи. В ходе конфликта мужчина произвел подрыв неустановленного взрывного устройства, в результате чего погиб Тамара Эльдеева старший помощник руководителя СУ СК РФ по Республике Калмыкия

На следующий день сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском домой к Данилову и столкнулись там с миной-ловушкой. При ее взрыве три бойца Росгвардии получили ранения, один из них лишился ноги. В квартире оказались и другие ловушки, которые удалось вовремя обезвредить.

По факту взрывов, устроенных Сергеем Даниловым, были возбуждены два уголовных дела, расследование которых продолжается до сих пор.

Истории
Алексей Ракитин
Сергей Данилов
Александр Гришин
Следственный комитет
Росгвардия
ДОСААФ