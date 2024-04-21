«Ссылка была лучше расстрела». как Сталин и Хрущев пытались удержать советскую власть в Центральной Азии

Приход советской власти на территорию Центральной Азии был периодом неспокойным — как для местных жителей, так и для большевиков, которым нужно было в короткие сроки перековать население, заставив принять чуждый большинству миропорядок. Ради достижения своей цели партия вкладывала силы в политическое просвещение, отправляя повсюду агитбригады с их плакатами, газетами и фильмами. Марши, демонстрации и собрания коллективов очень быстро стали новой нормой жизни. Чуть позже была развернута масштабная кампания по латинизации всех алфавитов республик Центральной Азии, а затем объявлена война с исламскими институтами. Не обошел регион и Большой террор. Но даже после него оставались еще очаги инакомыслия, с которым продолжал бороться Сталин, а после него и Хрущев. «Лента.ру» с разрешения издательства «Альпина нон-фикшн» публикует отрывок из книги профессора истории Карлтонского колледжа (США) и ведущего специалиста по Центральной Азии Адиба Халида «Центральная Азия. От века империй до наших дней».

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Первые послевоенные годы никак не назовешь благоприятными. Советская власть стремилась восстановить контроль над обществом и зажать даже те небольшие свободы, которые просочились в общество во время войны. Южные республики Центральной Азии снова столкнулись с настойчивыми требованиями сосредоточиться на хлопке, поутихшими из-за необходимости выращивать зерно в годы войны.

В июле 1945 года, всего через пару месяцев после падения Берлина, Москва издала указ, предписывавший восстановить довоенный уровень производства хлопка в Узбекистане. Узбекское руководство само проявило инициативу в этом вопросе, однако оно надеялось, что Москва предоставит финансирование, оборудование и техническую помощь, необходимые для этих изменений.

Помощь была оказана незначительная, а вот давление по выполнению квот продолжалось. Из-за нехватки продовольствия узбекские крестьяне медлили с переходом на хлопок, и довоенный уровень производства был достигнут только в 1949 году. К тому времени Москва навязала Узбекистану полномочного представителя, который занимался наймом и увольнениями на высочайшем уровне. Этот чиновник, С.Д. Игнатьев, основательно перетряс все руководство республики и провел очередную чистку Коммунистической партии Узбекистана, в результате которой тысячи ее членов уволили по обвинению в коррупции, национализме или карьеризме.

Усмана Юсупова, первого секретаря партии после большой чистки 1937 года, продвинули наверх, чтобы он возглавил свежеиспеченное Министерство хлопководства СССР в Москве, несколько членов его коллектива понизили в должности, а многих чиновников низкого ранга и вовсе уволили и исключили из партии.

Однако это не было продолжением Большого террора: понижения в должности, высылки и синекуры были намного лучше расстрелов, постигших жертв чисток 1936-1937 годов

Тем не менее действия центральной власти были решительными и грозными, и они поставили руководство республики на место.

Эта встряска сопровождалась возобновлением кампании по борьбе за идеологическую чистоту. Под руководством Андрея Жданова в 1949 году началась кампания против «безродных космополитов». В этом термине содержался слегка завуалированный намек на евреев — народ, не имеющий корней в Советском Союзе, в лояльности которого сталинский режим начал сомневаться. Эта кампания была неотъемлемой частью советского патриотизма, поскольку разворачивалась она под лозунгом социализма в одной стране, однако война изменила направленность этого патриотизма.

Патриотизм должен был иметь корни, однако не любые корни считались приемлемыми

Оказалось, что литература, слишком глубоко уходящая корнями в центральноазиатскую почву, тоже вызывает подозрения, но уже не в космополитизме, а в «буржуазном национализме», «феодально-байской отсталости» и этом вездесущем жупеле — «панисламизме». Вероятно, Сталин в какой-то момент поддерживал антиколониальный национализм мусульманского населения Восточного Туркестана, однако ситуацию внутри Советского Союза он видел совершенно по-другому. Во время войны Сталин стал рассматривать русских как главную опору советского строя. На торжественном приеме в Кремле в честь командующих войсками Красной армии 24 мая 1945 года Сталин произнес тост:

За здоровье нашего советского народа, и прежде всего русского народа. Я пью прежде всего за здоровье русского народа потому, что он является наиболее выдающейся нацией из всех наций, входящих в состав Советского Союза. Я поднимаю тост за здоровье русского народа потому, что он заслужил в этой войне общее признание как руководящей силы Советского Союза среди всех народов нашей страны

Таким образом, нерусские национальности могли считаться советскими постольку, поскольку признавали опеку над собой русского народа. Патриотические произведения, созданные во время войны и прославлявшие местных героев, сражавшихся против иноземных захватчиков, оказывается, были пропитаны национализмом.

Пьеса Хамида Олимджона «Восстание Муканны» теперь считалась перенасыщенной исламской символикой, а пьеса Максуда Шайхзоды «Джалалуддин» 1941 года, повествующая о героической обороне Хорезма от монголов, вообще провозглашала лозунг «великого Узбекистана». В 1951 году настала очередь эпической поэзии. В предыдущие десятилетия национальный характер такой поэзии намеренно акцентировался: «Алпамыш» стал считаться узбекским национальным эпосом, а «Манас» объявили национальным достоянием Киргизии.

Но теперь туркменский эпос «Книга моего деда Коркута» осуждали и называли «кровожадной хроникой огузских феодалов, поэмой религиозного фанатизма и жестокой ненависти к немусульманам». «Алпамыш», как выяснилось, был «пропитан ядом феодализма и реакции, дышал мусульманским фанатизмом и ненавистью к немусульманам», а «Манас» выглядел «опасным с точки зрения воспитания киргизской молодежи в духе пролетарского интернационализма, сталинской дружбы народов и советского патриотизма».

Центральноазиатская музыкальная среда подвергалась нападкам за акцент на национальных особенностях и сопротивление европейским музыкальным влияниям (в отличие от русского музыкального канона, ставшего идеологическим эталоном). Также местное творчество очерняли за «примитивность» и монофонию музыки.

Не прошло и пятнадцати лет после того, как центральноазиатскую интеллигенцию уничтожил Большой террор 1937–1938 годов, как на нее начались новые нападки

На этот раз жертв отправили в тюрьму, а не в могилу, но страх вернулся. А нерусские граждане, даже с глубоко советскими убеждениями, обнаружили, что любое проявление национальной специфики может оказаться преступлением.

Несмотря на то что сам Сталин был грузином, он постепенно превращал Советский Союз в новую Российскую империю. Однако и Сталину не суждено было жить вечно, и 5 марта 1953 года страна услышала объявление о его смерти. После себя он оставил ряд серьезных проблем: чудовищно низкий уровень жизни, низкую производительность сельского хозяйства.

Кроме того, Советский Союз оказался вынужден соперничать с гораздо более богатыми Соединенными Штатами в мировой борьбе за власть и влияние. Преемникам было ясно, что методы правления Сталина, основанные на терроре и насилии, после его смерти более не могут использоваться. Восстановление страны после военной разрухи происходило прежде всего в сфере тяжелой промышленности, тогда как предметов повседневного обихода было практически не добыть.

Никита Хрущев, одержавший в 1953 году победу в борьбе за власть, осудил Сталина за преступления против партии и приступил к десталинизации. Этот процесс избавления от наследства вождя включал в себя программы децентрализации экономики, увеличения производства продуктов питания и улучшения условий жизни советских граждан. Хрущев столкнулся с серьезной оппозицией со стороны приросших к своим должностям элит, и ему пришлось прилагать серьезные усилия, чтобы оттеснить их от власти. В Центральной Азии ему удалось сместить многих назначенцев Сталина, особенно на самых высоких уровнях, и заменить их людьми, готовыми к реформам.

Кроме того, Хрущев занялся разоблачением культа личности Сталина. Хрущевская оттепель характеризовалась сокращением цензуры и смягчением или отменой многих идеологических крайностей позднего сталинизма. Кроме того, Хрущев начал процесс реабилитации жертв чисток. Специальные суды рассматривали обвинения, по которым многих людей отправили в лагеря или расстреляли, и снимали большинство обвинений.

Те, кто уцелел, смогли продолжить карьеру, а семьи реабилитированных посмертно избавились от стигмы, связанной со статусом «врага народа»

Однако Хрущев был не либералом, а настоящим энтузиастом, который ощущал, что Советский Союз при Сталине сдал свои революционные позиции. Он стремился восстановить энтузиазм революционного периода, и с помощью ряда мобилизационных программ ему это удалось.

Первая из этих программ была направлена на решение глобальных проблем в сельском хозяйстве. Коллективизация не увенчалась успехом, и продовольствия по-прежнему не хватало. Хрущев стремился повышать урожайность и общую эффективность, а также вводить в сельскохозяйственный оборот новые земли. В Казахстане и Сибири были обширные открытые пространства, которые никогда не использовались для выращивания продовольственных культур. Теперь же, когда от кочевого населения избавились, эти земли в коллективном воображении представлялись невозделанной целиной, которая ждет не дождется, когда по ней пройдется своим плугом активный советский гражданин, горящий революционным пылом. В 1954 году партия запустила широкомасштабную программу по использованию этих территорий в сельском хозяйстве. Проект освоения целинных земель и в самом деле вызвал воодушевление в обществе, и на протяжении следующих нескольких лет было распаханы 40 миллионов гектаров, половина из которых располагалась в Казахстане.

Более 300 000 человек, в основном комсомольцев, откликнулись на призыв заселить степь и сделать ее плодородной. В последующие годы к ним присоединились десятки тысяч других людей, которые приехали оказать техническую поддержку и наладить инфраструктуру строящихся новых городов и поселков. Подавляющее большинство иммигрантов приезжали из России и Украины, мечтая оказаться на передовой светлого коммунистического будущего. Земли, по которым всего одно поколение назад бродили кочевники, превратились в колхозы и совхозы, где выращивали пшеницу и разводили скот в промышленных масштабах. Эта кампания изменила демографию Казахстана.

К 1959 году славяне составляли уже 52 процента населения республики, а казахи всего 30 процентов. Переселенцы, осваивавшие целину, были не единственной причиной демографического сдвига.

Депортации поляков перед войной, затем чеченцев и других народов Кавказа во время войны плюс принудительно привезенные сюда сотни тысяч заключенных из системы ГУЛАГа — все это тоже повлияло на демографический баланс Казахстана. Как только Хрущев начал расформировывать ГУЛАГ, лагеря превратились в промышленные или шахтерские города, и так по всему Советскому Союзу.

Многим заключенным некуда было идти и негде было искать работу, поэтому они оставались жить в этих городах. Как раз таким городом, очень тесно связанным с деятельностью бывшего лагеря, стала Караганда, которая, согласно данным переписи 1959 года, оказалась вторым по численности городом Казахстана. Интеграция республики в Советский Союз приняла форму демографического наводнения.

Москва по-прежнему была одержима хлопком. Хрущев настаивал на постоянном увеличении производственных показателей, при этом никак не стимулируя эту отрасль. Многие из тех, кого Хрущев назначил на руководящие посты в республиках, были лояльны ему, поскольку он обещал децентрализовать власть, что позволило бы республикам лучше контролировать процессы непосредственно на местах. В 1957 году эти лидеры помогли Хрущеву пресечь бунт сталинистов старой закалки, скептически относившихся к политическому курсу Хрущева.

Однако, укрепив позиции, Хрущев отвернулся от своих союзников и стал проводить политику централизации, которая не встретила особого сопротивления

В период с 1959 по 1962 год он отстранил от должности лидеров всех пяти центральноазиатских республик за «недочеты» в экономической или национальной политике.

В 1959 году Сабира Камалова, первого секретаря Коммунистической партии Узбекистана, отстранили от должности за невыполнение квот на хлопок, а также за другие упущения. На посту его сменил Шараф Рашидов, герой войны и писатель, который на тот момент был в значительной степени компромиссным кандидатом. В 1961 году Турсунбай Ульджабаев, первый секретарь Коммунистической партии Таджикистана, потерял должность из-за скандала с заполнением отчетов о производстве хлопка местными чиновниками. Первого секретаря Туркменистана Сухана Бабаева сняли за национализм. Его киргизского коллегу Исхака Раззакова, пережившего сталинскую эпоху, также отстранили от должности. В следующем году в Казахстане сместили с поста Динмухамеда Кунаева за несогласие с передачей орошаемых земель на юге Узбекистану и желанием Хрущева перенести столицу республики в Акмолинск, на целинные территории. (Парадокс состоит в том, что в 1996 году президент независимого Казахстана по нескольким причинам совсем другого характера сам перенесет столицу в Акмолинск — на тот момент Акмолу.)

К 1962 году все пять новых лидеров центральноазиатских республик оказались в ненадежном положении и, по-видимому, в зависимости от центра. Однако благодаря везению и новым событиям в Москве эта когорта еще долго пробудет у власти. Хоть они, вероятно, об этом и не подозревали, но им предстояло править в Центральной Азии в самый стабильный советский период, в эпоху процветания.