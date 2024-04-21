Женщина разбогатела на 14 миллионов и месяц не знала об этом

Жительница США сорвала куш в лотерее и месяц об этом не знала. Об этом сообщает Michigan Lottery Connect.

© Lenta.ru

41-летняя Дженнифер Хортон из города Маунт-Плезант, штат Мичиган, купила лотерейный билет на заправке, согласившись на предложение продавца. Она положила покупку в сумку и забыла о ней. Женщина нашла билет лишь через месяц. Осознав, что розыгрыш уже прошел, она сразу отсканировала билет в магазине. Внезапно ей пришло сообщение с приглашением в офис лотереи.

В этот момент Хортон поняла, что ее билет оказался выигрышным. Женщина сорвала куш в размере 150 тысяч долларов (14 миллионов рублей).

«Это было невероятное чувство — держать в руках билет, который стоит столько денег!» — вспоминает она.

Победительница рассказала, что планирует потратить приз на оплату счетов и отпуск с семьей.

Ранее сообщалось, что житель США случайно разбогател благодаря тому, что последовал примеру героя фильма. Мужчина планирует потратить деньги на детей, а также отправиться в отпуск.