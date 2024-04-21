Какой праздник сегодня, 21 апреля
«МИР 24» рассказывает о знаменательных датах, которые отмечаются в этот день в России, других странах СНГ и мире.
День местного самоуправления
21 апреля в России отмечается День местного самоуправления. Дата была установлена указом президента РФ от 10 июня 2012 года.
21 апреля 1785 года Екатерина Вторая подписала документ, положивший начало развитию российского законодательства о местном самоуправлении. Грамота на права и выгоды городам Российской империи (Жалованная грамота городам) состояла из манифеста, шестнадцати разделов и 178 статей. В ней были установлены новые выборные городские учреждения и несколько расширен круг избирателей.
День главного бухгалтера в России
21 апреля свой профессиональный праздник отмечают главные бухгалтеры. День Главбуха (День главного бухгалтера) был учрежден несколько лет назад редакцией журнала «Главбух». Цель этого праздника – напомнить руководству и сотрудникам компаний о том, что финансовые потоки и финансовые отчеты не формируются сами собой, за ними ответственно следят бухгалтеры.
Всемирный день творчества и инновационной деятельности
21 апреля в мире День творчества и инновационной деятельности. Памятная дата ООН была установлена резолюцией Генассамблеи ООН в 2017 году.
События 21 апреля:
- 85 лет назад (1939 год) в Ленинграде был открыт первый трехзальный кинотеатр в СССР – кинотеатр «Москва».
- 80 лет назад (1944 год) женщины во Франции получили избирательное право.
- 70 лет назад (1954 год) СССР стал официальным членом Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).
- 15 лет назад (2009 год) заработала Мировая цифровая библиотека.
Кто родился 21 апреля:
- Русский механик-самоучка, изобретатель Иван Кулибин (1735 – 1818).
- Британская писательница Шарлотта Бронте (1816 – 1855).
- Британская королева Елизавета II (1926 – 2022).
- Американский музыкант Игги Поп (1947).
- Российский певец Крис Кельми (1955 – 2019).
- Американская актриса Энди Макдауэлл (1958)