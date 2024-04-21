Какой праздник сегодня: 21 апреля

«МИР 24» рассказывает о знаменательных датах, которые отмечаются в этот день в России, других странах СНГ и мире.

© Unsplash

День местного самоуправления

21 апреля в России отмечается День местного самоуправления. Дата была установлена указом президента РФ от 10 июня 2012 года.

21 апреля 1785 года Екатерина Вторая подписала документ, положивший начало развитию российского законодательства о местном самоуправлении. Грамота на права и выгоды городам Российской империи (Жалованная грамота городам) состояла из манифеста, шестнадцати разделов и 178 статей. В ней были установлены новые выборные городские учреждения и несколько расширен круг избирателей.

День главного бухгалтера в России

21 апреля свой профессиональный праздник отмечают главные бухгалтеры. День Главбуха (День главного бухгалтера) был учрежден несколько лет назад редакцией журнала «Главбух». Цель этого праздника – напомнить руководству и сотрудникам компаний о том, что финансовые потоки и финансовые отчеты не формируются сами собой, за ними ответственно следят бухгалтеры.

Всемирный день творчества и инновационной деятельности

21 апреля в мире День творчества и инновационной деятельности. Памятная дата ООН была установлена резолюцией Генассамблеи ООН в 2017 году.

События 21 апреля:

85 лет назад (1939 год) в Ленинграде был открыт первый трехзальный кинотеатр в СССР – кинотеатр «Москва».

80 лет назад (1944 год) женщины во Франции получили избирательное право.

70 лет назад (1954 год) СССР стал официальным членом Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

15 лет назад (2009 год) заработала Мировая цифровая библиотека.

Кто родился 21 апреля: