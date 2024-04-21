Почему в СССР отказались от применения детектора лжи

Так называемый полиграф или «детектор лжи» был изобретен еще в 1920-х годах. Начиная с этого момента, во многих государствах полиграф не только активно применялся, но и совершенствовался. Однако в СССР дела обстояли с точностью до наоборот.

© Кадр из сериала "Обмани меня"

Все работы над «детектором лжи» в Союзе были свернуты, а его применение в других странах подвергалось резкой критике со стороны советской верхушки.

Первые из первых

Как утверждает Михаил Стародумов, автор издания «Кто придумал велосипед», первый полиграф, который был использован в судебном разбирательстве, изобрел в 1921 году студент Калифорнийского университета Джон Ларсон. Именно Ларсон впервые зафиксировал изменение физиологических процессов человека (пульс, кровяное давление, дыхание) в процессе высказывания заведомо лживых формулировок. Также Ларсону принадлежит идея применения теста с вопросами, не относящимися к самому факту совершения преступления. Впрочем, «отцом» современного полиграфа считается американец Лэнэрд Килэр, который в 1931 году получил на полиграф соответствующий патент.

Своя версия, касательно, истории «детектора лжи», имелась и в Советском Союзе. Так, Всеволод и Родмонга Потаповы, авторы издания «Язык, речь, личность», утверждают, что основоположником данного направления в России являлся психолог и невропатолог Александр Лурия. По словам Потаповых, Лурия еще в конце 1920-х годов разработал метод так называемой «сопряженной методики». Причем Александр Романович проводил эксперименты над подозреваемыми в совершении настоящих преступлений. Труд советского ученого по данной тематике был опубликован не только на родине, но и в Соединенных Штатах. В США исследования Лурия имели ошеломительный успех.

«Детектор лжи» как мракобесие

А вот в СССР Александр Лурия не получил заслуженного признания. Напротив, его работы подверглись резкой критике, причем не столько со стороны коллег-ученых, сколько со стороны представителей различных ветвей власти. Так, Андрей Вышинский, занимавший пост прокурора страны с 1935 по 1939 годы, заявлял о том, что применение психологической диагностики в судебной системе является абсурдом и грубейшим нарушением прав человека. Борис Геллер, автор издания «Наука раскрытия преступлений», сообщает, что в те годы такие методы объявлялись «варварством, мракобесием и недопустимым психологическим нажимом на личность, искажающим реальные факты».

Алексей Леонтьев в издании «Основы психолингвистики» упоминает о том, что отношение к полиграфу не изменилось и через много лет. По словам Леонтьева, даже в конце 1970-х годов патриарх советского права М. Строгович высказывался против использования полиграфа. По мнению Валерия Варламова, автора книги «Детектор лжи», подобное отношение к «детектору лжи» было обусловлено вовсе не советской идеологией, искажением фактов или нарушением прав личности, а тем, что с помощью полиграфа можно было получить информацию и о самих руководителях страны. А тем, безусловно, было что скрывать.

Последствия разоблачения агентов «Штази»

Советское правительство сменило гнев на милость только после того, как нависла угроза над госбезопасностью. Развитию подобных методов в Советском Союзе, по утверждению Юрия Харина, автора издания «Детектор лжи: как это делается», способствовали события, произошедшие в конце 1960-х годов. Именно тогда разведка Германской Демократической Республики «Штази» понесла большие потери, причем на территориях других государств. Выяснилось, что хорошо обученные агенты были разоблачены благодаря полиграфам. Об этом власти ГДР проинформировали руководителей КГБ СССР. И только тогда в Советском Союзе поняли, что легкомысленно отмахиваться от «детектора лжи» все-таки не стоит.

В СССР начали появляться научные исследования по данной тематике, а в одном из научно-исследовательских институтов по инициативе КГБ была создана специальная группа для изучения психофизиологических процессов. Если верить Ф. К. Свободному, автору издания «Судебная психологическая экспертиза информированности личности о расследуемом событии», в 1975 году в соответствии с приказом Председателя Комитета госбезопасности Юрия Андропова было организовано подразделение по прикладному применению аппаратного метода детекции лжи. Сотрудники этого подразделения за время своей работы доказали эффективность полиграфа, усовершенствовали его и подготовили специалистов.