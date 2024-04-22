У FPV-дронов - ни шанса. В чем преимущества снарядов с управляемым подрывом

Недавнее сообщение о том, что в войска скоро поступят снаряды, снабженные взрывателями управляемого дистанционного подрыва, сразу стало сенсационным. Увы, за восторгами в различных публикациях осталось неясным, в чем преимущество таких взрывателей и какие задачи с их помощью можно решать наиболее эффективно.

© Ростех

Ростех, выдавший эту новость, упор сделал на то, что дистанционный подрыв разработан для 30-мм осколочно-фугасных снарядов, применяемых в пушке 2А42 и ее модификациях. И что дистанционный подрыв якобы значительно повысит огневую мощь боевых машин поддержки танков "Терминатор-2", вооруженных двумя 30-мм пушками.

При этом осталось непонятно, каким образом возрастет могущество маломощного осколочно-фугасного снаряда, если он взорвется в 20 метрах от цели, тем более защищенной броней, - его немногочисленные осколки не причинят ей никакого вреда.

Тем не менее взрыватели с управляемым дистанционным подрывом воюющей армии нужны, их давно ждут. Постараемся внести ясность.

Идея дистанционного подрыва артиллерийских боеприпасов не нова - ей сотни лет. Например, ядра гладкоствольных пушек часто набивались порохом и снабжались фитилем, воспламенявшимся в момент выстрела. Опытные артиллеристы рассчитывали траекторию полета ядра и поднимали свои орудия на такой угол, чтобы взрыв произошел в воздухе над головами пехоты или кавалерии противника. Потери в этом случае были большими, а ранения тяжелыми.

Позже широкое распространение получили шрапнельные снаряды. В них поражение наносили не осколки чугунных ядер, а тучи металлических шариков. С появлением нарезной артиллерии шрапнелью, уже в виде небольших дротиков, стали снаряжать трубки с вышибным зарядом. Снаряд как бы нес в себе ствол, выстреливавший в урочное время навстречу цели множество поражающих элементов.

Кстати, изобрел и внедрил в войска такие снаряды британский артиллерист Генри Шрапнель в конце XVIII века. И уже с начала XIX столетия шрапнельные снаряды становятся чуть ли не основными в сухопутных войсках Великобритании. А в ХХ веке выяснилось, что такие снаряды весьма эффективны в борьбе с авиацией противника.

В самом конце1990-х годов на вооружение армий НАТО стали поступать 35-мм снаряды с программируемым дистанционным взрывателем. Разработала их фирма Oerlikon Contraves. С учетом качества наведения и скорострельности известных во всем мире зенитных пушек "Эрликон" с внедрением новых снарядов их огневая мощь возросла многократно. Дело в том, что малокалиберные "Эрликоны" стреляют не простыми осколочно-фугасными снарядами, а специальными картечными.

В каждом 35-мм снаряде содержится более полутора сотен поражающих элементов. Навстречу воздушной цели после срабатывания взрывателя со скоростью, превышающей 1000 м/с, мчится рой дротиков, буквально разрывающих воздушный объект при попадании. Так, во всяком случае, было при полигонных испытаниях. Заявлялось, что такие боеприпасы наиболее эффективны против беспилотников средних размеров, летящих на высоте до двух километров.

На форуме "Армия-2023" был показан отечественный 23-мм картечный снаряд с программируемым дистанционным подрывом для зенитных установок ЗУ-23-2. Предположительно, каждый содержит около сотни поражающих элементов в виде миниатюрных дротиков. Двуствольные 23-мм пушки широко применяются российскими войсками в спецоперации, в том числе для борьбы с дронами. Появление снарядов, снаряженных огромным количеством поражающих элементов, да еще с программируемыми взрывателями, конечно, внесло бы вклад в дело борьбы с вражескими беспилотниками. Появление их в зоне СВО, кстати, обещали в этом году. И странно, что про 23-мм шрапнельные снаряды замолчали, а про 30-мм осколочно-фугасные заговорили.

Многие артиллеристы, в том числе воевавшие не только в СВО, считают, что пора вспомнить о крупнокалиберных шрапнельных боеприпасах. В арсеналах армии РФ они есть. Это 100-мм 3Ш5, 115-мм 3Ш6, а также 122-мм снаряды 3Ш1 и 152-мм 3Ш2. Буква Ш как раз и означает, что они шрапнельные. Количество поражающих элементов в них от 1800 у 100-мм снаряда до 9000 у 152-мм.

Когда-то их разрабатывали для борьбы с живой силой противника, укрывавшейся в окопах. Действительно подрыв над окопом шрапнельного снаряда засыплет их плотным градом убойных поражающих элементов. Для этого и программируемые взрыватели не нужны. Достаточно тех, что есть в штатных боеприпасах. Однако эксперты-артиллеристы считают, что в настоящее время крупнокалиберные шрапнельные снаряды окажутся наиболее эффективными не столько в борьбе с пехотой, сколько с малыми FPV-дронами. И вот им дистанционно программируемые взрыватели нужны в первую очередь.

122-мм и 152-мм орудия есть в варианте самоходных шасси. Угол подъема ствола - 60 градусов, а то и выше. То есть поражать летящие над ними цели они способны. Дооборудовать эти САУ в зенитные самоходки для борьбы с беспилотниками - дело не столь уж и сложной техники.

"РГ" неоднократно писала о радарах "Репейник", обнаруживающих за два километра самые небольшие мультикоптеры, и созданных на основе этих радаров комплексах борьбы с малыми дронами "Пероед". В зоне СВО они доказали свою эффективность. Если установить эти комплексы на башни САУ, интегрировать их системы обнаружения вражеских дронов в систему управления огнем самоходных пушек, то получится идеальная мобильная крупнокалиберная установка для обнаружения и уничтожения любых типов беспилотников на дальности и высоте в несколько километров. Естественно, при наличии дистанционно управляемого взрывателя.

Один выстрел в сторону вражеского дрона, подрыв снаряда в определенной системой наведения точке - и тысячи дротиков, летящих стальным облаком и с огромной скоростью, не оставят шанса самому малому и самому юркому FPV-дрону.