Голая женщина: как ее вид влияет на сознание мужчины

Вид обнажённой женщины определённым образом влияет на мужское сознание. На это обращали внимание ещё в древности. Так голая дама стала своеобразным оружием, позволяющим добиться нужных целей заинтересованным лицам.

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Во всём виноваты женщины!

В начале XXI века учёные смогли наконец-то обосновать то, что было хорошо известно уже давно. Выяснилось, что мужчины с высоким уровнем тестостерона, увидев соблазнительную женщину, теряют способность к принятию верных решений. В начале эксперимента исследователи из Университета Лейвена в Бельгии попросили участников сыграть в игру, в которой нужно разделить между собой определённую сумму денег.

«Высокотестостероновые» джентльмены торговались жёстче всех, но ровно до того момента, как перед ними появились фото девушек в бикини. После этого они начали демонстрировать худший результат. А вот вид полуобнажённых красавиц практически не сказался на игровой тактике мужчин с низким уровнем тестостерона.

Голая опасность

Учёные Брэм Ван ден Берг и Зигфрид Девитт обратили внимание, что «высокотестостероновые» мужчины находятся в определённой зоне риска. Чтобы ими манипулировать, достаточно просто дать подержать в руках бюстгальтер. При виде голой леди они и вовсе теряют контроль над ситуацией. Такого же эффекта не наблюдалось при демонстрации фотографий пейзажей, животных или пожилых женщин.