Подвиг челюскинцев. Спасательная операция, за которой следила вся планета

90 лет назад было утверждено звание «Герой Советского Союза». Первые золотые звезды получили семь летчиков, участвовавших в спасении экипажа парохода «Челюскин». О спасательной операции, за которой следила вся планета, – в сюжете специального корреспондента «МИР 24» Анастасии Глебовой.

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Она родилась 31 августа 1933 года и стала самым юным участником экспедиции Челюскина. В ее паспорте в графе место рождения – Карское море. Отсюда и имя такое – Карина.

«Хорошая, спокойная девочка. Ну, вот поместили меня там, корзиночку для огурцов сделали колыбелькой», – рассказала участница экспедиции Карина Васильева.

Сейчас Карине Васильевой 90 лет. Она ровесница экспедиции, про которую почти век назад писала вся мировая пресса.

«Подвиг челюскинцев, их рейс, героическое спасение это, пожалуй, вообще визитная карточка советской эпохи по освоению Арктики», – отметил научный сотрудник Музея Арктики и Антарктики Илья Рудь.

Благодаря журналистам судьба Челюскина с первого дня похода стала «блокбакстером», за которым без преувеличения следил весь мир. 16 июля 1933 года пароход вышел из Ленинграда. На борту, кроме экипажа, корреспонденты, в том числе газеты «Правда» . За год она напечатала почти 50 полос, как Советский Союз осваивает Северный морской путь. «1 января 1933 года Северный морской путь официально начал свое существование, и надо было в этом же году, когда это было положено, какие-то показать результаты», – отметил писатель, историк Арктики Савва Сафонов.

Северный морской путь – кратчайший маршрут между европейской частью России и Дальним Востоком. Проходит через пять морей от незамерзающего порта в Мурманске до Владивостока. Цель – доставка грузов.

«Большой транспортный путь, который связывал протяженную страну в одну единую артерию. И главное, что он был совершенно независим от внешнего воздействия. Его эксплуатацию не нужно было делить с другими государствами», – рассказала главный специалист редакционно-издательской группы Арктического и Антарктического Научно-исследовательского института Маргарита Емелина.

Экспедицией руководил Отто Юльевич Шмидт – математик, исследователь, начальник главного управления Северного морского пути, который годом ранее на судне «Сибиряков» дошел до Берингова пролива. Основная задача теперь – за короткую летнюю навигацию пройти от Мурманска до Владивостока без зимовки.

«Удалось выцарапать буквально у других ведомств, утащить судно «Лена», которое строилось в Копенгагене, и оно не было даже судном ледового класса, как и «Сибиряков», – рассказал писатель, историк Арктики Савва Сафонов.

«Лену» переименовали в «Челюскина» – в честь русского мореплавателя и исследователя Севера. Пароход прошел почти весь Северный морской путь. Но в Чукотском море, когда до конечной точки Берингов пролив уже рукой подать, корабль оказался полностью затерт льдами, потерял управление. Начался дрейф длиной пять месяцев.

Будни экспедиции снимал оператор Аркадий Шафран. Вот амфибия Ш-2 с летчиком Бабушкиным и капитаном Ворониным отправляется в ледовую разведку. Тогда, в 1933, редкость, чтобы на судне был свой самолет, у «Челюскина» он есть. Позже при управлении Северного морского пути будет создано Управление полярной авиации, разведка с воздуха станет обязательной.

13 февраля 1934-го Шафран также не выпустит камеру из рук. Успеет запечатлеть момент гибели парохода… Напор льдов ломает корпус «Челюскина». Вода хлынула в трюмы и каюты. Погиб один человек. 104 эвакуируются на дрейфующую льдину и наблюдают как корабль тонет.

«Поскольку корабль был вообще грузовой, а не какой-нибудь ледокол, на котором ничего нету, там много чего было. Они же везли на Врангеля сборный дом, такой небольшой бревенчатый, который очень помог, кстати, сказать. Продукты, там всякие матрасы. Ну много чего, во всяком случае», – поделилась участник экспедиции Карина Васильева.

Новость о том, что «Челюскин» раздавлен льдами и затонул, моментально облетела планету. Запад не поверил, что спасение экспедиции возможно.

«И история с «Челюскиным» была драматическая, трагическая, она была очень красивая. То есть это было реалити-шоу, которым все с удовольствием пользовались», – подчеркнул писатель, историк Арктики Савва Сафонов.

В суровых условиях, при температуре ниже 30 градусов, челюскинцы развернули палаточный лагерь, построили деревянный барак и даже пекарню и начали выпуск стенгазеты под названием «Не сдаемся!»

В 1934-м первым после десятков неудачных попыток до челюскинцев смог добраться летчик Анатолий Ляпидевский.

«Он рассказывал, что летишь и не знаешь, то ли ты вверх ногами, пурга, ни черта не видно, вообще приборов нету. Так что он только на 29 й раз, что ли, прилетел туда», – рассказала Карина Васильева.

5 марта со льдины он эвакуировал женщин и детей, хотя западные СМИ уже успели похоронить участников экспедиции. «На льдине Отто Шмидт встретил врага, которого никто еще не мог победить. Он умер как герой, чье имя будет жить среди завоевателей Северного Ледовитого океана», – писала датская газета Politiken.

Последних челюскинцев забрали со льдины 13 апреля. Всего летчики совершили более 20 рейсов.

А 16 апреля всех пилотов – участников спасательной операции – представили к государственной награде. Они стали первыми в истории Героями Советского Союза: Анатолий Ляпидевский, Сигизмунд Леваневский, Маврикий Слепнев, Василий Молоков, Николай Каманин, Михаил Водопьянов и Иван Доронин.

«Бернард Шоу сказал советскому послу на приеме: «Вы удивительный народ! Вы даже из ледовой драмы сумели сделать национальный триумф и на роль главного героя вы нашли настоящего Деда Мороза. Уверяю вас, борода Шмидта привлекла к вам тысячи новых сторонников», – отметил писатель Савва Сафонов.

Сейчас по Северному морскому пути запущены регулярные рейсы. Везут товары, уголь, пиломатериалы, зерно и углеводороды. Строятся новые терминалы.

«Мы приглашаем зарубежные логистические компании, государства активно использовать возможности этого глобального транспортного коридора. В прошлом году по нему прошло 36 миллионов тонн груза (склейка) это в пять раз больше рекордного показателя во времена Советского Союза. Обеспечим круглогодичную навигацию на Севморпути, будем увеличивать обороты наших северных портов, включая Мурманский транспортный узел, и, конечно, наращивать арктический флот», – подчеркивал президент России Владимир Путин.

Сегодня Россия единственная страна в мире, обладающая самым мощным ледокольным флотом. Особая гордость «Сибирь», построенный на Балтийском заводе в Петербурге. Он – последнее слово в судостроении.

«По предварительным оценкам мы должны выйти в район 2030 года с порядка 12 – 14 арктическими ледоколами. Скорее всего, из них минимум должно быть восемь атомных ледоколов, включая наш новый первый ледокол класса «Лидер». Это атомный ледокол «Россия», который строится сегодня на «Звезде» дальневосточной», – сказал руководитель Дирекции Северного морского пути «Росатома» Вячеслав Рукша.

Сегодня Северный морской путь – действующий транспортный коридор соединяющий запад с востоком, Азию с Европой. В перспективе – альтернатива Суэцкому каналу и Красному морю.

После экспедиции «Челюскина» все дети страны Советов мечтали стать полярными летчиками, а имена Карина и Оюшминальд – аббревиатура от «Отто Юльевич Шмидт на льдине, но оно как-то не прижилось. А вот Карина до сих пор популярно в странах бывшего СССР.