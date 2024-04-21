Китайцы вывели рис-мутант, который накормит 1,5 млрд жителей

Стремительный экономический рост, который сделал главным приоритетом Си Цзиньпин, привел к резкому сокращению недоедающего населения Китая. Скажем, если в 2000 году в Китае недоедал почти каждый шестой житель (16%), то уже в 2017 году это был каждый одиннадцатый китаец (менее 9%). А сейчас недоедает только 2% населения страны.

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Да что там недоедание! В Китае вырос городской средний класс, который хочет очень хорошо питаться.

Даже в годы бедности Китай стремился к тому, чтобы полностью обеспечивать себя продуктами питания. Исторические передряги научили китайцев, что доверять никому (даже ближайшим соседям) нельзя.

Правда, полностью отказаться от импорта не удалось. Слишком быстро в Китае росло население, а особенно – платежеспособное население. Вот еды на всех и не хватало. И это несмотря на то, что значительные инвестиции в сельское хозяйство позволили китайским фермерам производить большие объемы основных культур.

Так, за последние несколько десятилетий в Китае в разы выросло потребление зерна. Сейчас Китай производит столько же зерна, сколько потребляет (в таких странах, как Россия, США или Австралия производится намного больше зерна, чем потребляется).

Что касается мяса, то его потребление после окончания культурной революции выросло на порядок! Сейчас Китай - главный на планете потребитель мяса. Причем с гигантским отрывом лидирует свинина. И ведь есть, куда расти: как пишет China Power, даже с учетом астрономического роста потребления средний китаец съедает намного меньше мяса, чем средний американец или европеец.

- Появление в городах Китая среднего класса совпало с переходом от рациона, ориентированного на зерно, ко все большему потреблению мяса. У более состоятельных городских жителей также развился аппетит к другим ресурсоемким продуктам питания, таким как молочные продукты, - пишет China Power.

Китай становится все более зависимым от аграрного и продуктового импорта, пишет Standard & Poor’s Global: вот уже 30 лет Китай был важнейшим драйвером мировой торговли продовольствием.

Так, сейчас на долю Китая приходится 35% мирового импорта говядины и телятины, 56% жидкого молока, 61% сухого молока и 92% арахисового масла. И это не считая того, что Китай активно закупает за рубежом основные крупы (кукурузу, ячмень, рис, сою) и растительные масла (пальмовое, пальмоядровое, кокосовое, рапсовое).

Китаю требуется все больше денег, чтобы закупать импортное продовольствие. Если еще в 2017 году на это потратили $105 млрд, то в прошлом году - уже почти $140 млрд.

Неудивительно, что Си Цзиньпин давно поставил перед учеными задачу: увеличить внутреннее производство важнейших агрокультур. Результаты есть. Как минимум в случае с рисом. Китай всегда ассоциировался с рисом, но его для растущего населения не хватает. 11% всего мирового импорта риса приходится на Китай, а это примерно $2,5 год. Дошло до того, что Китаю пришлось впервые после окончания Культурной революции импортировать рис из соседней Индии.

И вот на этом экономическом фоне китайские ученые отчитались: они разгадали генетическую основу формирования риса со сгущенными колосками. Эта культура почти столетие интересовала сельскохозяйственную науку. Зато теперь открыт путь для выращивания высокоурожайных сортов риса.

Исследование проводила исследовательская группа во главе с Тонг Хуннингом, научным сотрудником Института растениеводства Китайской академии сельскохозяйственных наук. Статья опубликована в журнале Science.

Рис со сгущенными колосками - это по сути мутант. Он способен «производить» несколько зерен из одного места. Как если бы из одного яйца вылуплялось пять цыплят.

Неудивительно, что такой рис давно привлекает внимание ученых-аграриев. Были проведены обширные исследования. Однако конкретный ген, контролирующий образование сгущенных колосков так и не был идентифицирован. Механизм мутации оставался загадкой.

До недавних пор.

Ученые создали 10 тысяч генетических линий риса и изучили их метелки одну за другой в полевых условиях. Уже только объем проделанной работы вызывает восхищение и уважение.

Неудивительно, что исследование заняло много лет.

Однако ученые были вознаграждены открытием. Они обнаружили растительный гормон, который регулирует количество зерен в метелке риса. Ну а теперь дело техники - осталось научиться впрыскивать этот гормон растениям, чтобы они плодоносили гуще. И это в конечном итоге повысит урожайность, говорит профессор Тонг.

Полевые эксперименты показали, что урожай риса можно увеличить вдвое. И особенно рады будут казначеи, которым теперь придется тратить намного меньше на закупки импортного риса.