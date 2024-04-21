Какие загадки хранит дно Черного моря

Чёрное море – один из самых загадочных водоёмов на планете. Уж чего только не «спрятано» в его недрах. Именно поэтому оно с каждым годом привлекает всё больше исследователей – как официальных, так и «чёрных копателей».

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Глубокое синее море

На данный момент затонувшие корабли и самолёты, потерпевшие крушение в регионе, можно разделить на несколько групп: те, которые были подняты со дна; те, местонахождение которых известно, но из-за большой глубины подъём на поверхность пока что невозможен; те, которые гипотетически могут находиться в Чёрном море.

Самый яркий пример из третьей категории – пассажирско-грузовой теплоход «Армения», вышедший из Ялты в начале 40-х годов прошлого столетия. Через три часа судно было атаковано немецким самолётом-торпедоносцем, а ещё через четыре минуты «Армения» вместе с пятью тысячами человек на борту затонула. Спастись посчастливилось только восьмерым. Уже после окончания Великой Отечественной войны затонувшее судно искали всем миром. Напасть на след не удалось даже американцу Роберту Балларду, который ранее нашёл знаменитый «Титаник».

Ещё одна «черноморская потеряшка» – немецкий транспорт «Кларисон», который так и не дошёл до румынских берегов. По одной из легенд, в трюмах перевозились сокровища, награбленные в музеях Крыма и Краснодарского края. Но обладателем этого клада пока ещё никто так и не стал.

Кстати, аналогичная легенда существовала в отношении судна «Харьков». Развеялась же она в 2017 году, когда корабль был обнаружен на глубине 95 метров. Выяснилось, что никаких золотых слитков, антиквариата, секретного оружия транспорт не перевозил.

Наша эра

Таинственные исчезновения в Чёрном море продолжают происходить с завидной регулярностью. Так, в 1996 году в ночь с 27 на 28 сентября на связь перестал выходить небольшой рыболовецкий сейнер «САОР-3», который вышел из севастопольского порта. Корабль просто исчез. Выдвигались различные версии: и причастность пиратов, и бегство экипажа вместе с судном, и случайное потопление в ходе учений Черноморского флота РФ. Но ни одно из предположений так и не было признано достоверным.

Через два года примерно в том же районе пропал сейнер-траулер «Шторм». Но на этот раз выжить удалось коку. Он рассказал, что после поднятия трала на борту оказалась «большая чёрная бочка», а спустя несколько мгновений прогремел взрыв. Так что не исключено, что «САОР-3» стал также жертвой «бочки». В 1996 году пропал с радаров и МИГ-29 ВВС Украины. Он поднялся с военного аэродрома в посёлке Кировское, после чего самолёт уже никто больше не видел. Связь с бортом прервалась над Чёрным морем. Глубина на месте предполагаемого падения – 800 метров, а поэтому достать «чёрный ящик», чтобы узнать истинные причины катастрофы, даже не пытались.