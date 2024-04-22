Кто придумал электронную почту, которая навсегда изменила мир

Электронная почта появилась куда раньше, чем обычные люди смогли получить к ней доступ. Ее придумал более 50 лет назад — в 1971 году — программист Рэй Томлинсон, работавший тогда над улучшением аналога интернета того времени, который называл ARPANET. Именно Томлинсон стал и автором идеи отделять логин от доменного имени символом @, известным на просторах российского сегмента интернета как «собака». Каким было первое письмо и почему с тех пор мир не может жить без электронной почты — в материале «Ленты.ру».

© Getty Images

«Не было причин не использовать технологию»

Test 123, или QWERTYUIOP — таким было первое в истории интернета электронное письмо, которое в 1971 году отправил его создатель, американский инженер Рэй Томлинсон. Тогда он работал в компьютерной компании Raytheon BBN, занимавшейся улучшением сети ARPANET.

Инженер разработал программу, которая позволяла пользователям отправлять сообщения на различные компьютеры, входившие в систему ARPANET. Тогда программист не осознавал масштаб своего изобретения. Поэтому десятилетия спустя, когда электронная почта уже стала феноменом, ему было сложно вспомнить, какой точно текст содержало то самое первое письмо.

Телефоны тогда уже существовали, но кто-то всегда должен был быть по ту сторону звонка. Поэтому идея о том, что люди могут отправлять сообщения на компьютер, так всех зацепила Рэй Томлинсон создатель электронной почты

«Как отправить имейл», 1984 год

Томлинсон даже не думал, что его изобретение изменит мир. «Я понимал, что у тех, кто имел доступ к компьютеру и сети, не было причин не использовать технологию. Но в то время очень мало людей могли себе это позволить, возможно, тысяча человек», — отмечал инженер.

В конце 1970-х и начале 1980-х годов электронную почту в основном использовали для переписки в рамках определенной сети, например, в компаниях или исследовательских организациях

Все дело в том, что до появления электронной почты сообщения передавались между людьми, использующими терминалы, подключенные к одному и тому же компьютеру. Томлинсон же смог создать первую систему, которая позволила бы отправлять сообщения от одного человека по сети кому-то, кто использовал совершенно другой компьютер.

Рэй Томлинсон в 2004 году

Компьютеры были очень дорогим и дефицитным ресурсом Рэй Томлинсон создатель электронной почты

Только спустя два десятилетия после создания, в 1990-х годах, когда у людей начали появляться персональные компьютеры и доступ к сети, электронную почту смогли оценить по достоинству. По словам Томлинсона, электронную почту начали использовать в бизнесе, поэтому для многих предпринимателей стало важно приобретение компьютера.

«Это, конечно, привело к спросу на более дешевые компьютеры и более доступные сети. Тот факт, что тогда эти люди переписывались, означал, что сообщество, с которым вы могли общаться, разрасталось. Таким образом, вместо тысячи человек — уже десять тысяч, сто тысяч, а затем и миллионы людей имели компьютер и доступ к сети», — объяснил инженер.

Спрос на компьютеры и сети снижал их цены. Это превратилось в постоянно расширяющуюся спираль, которая охватывала все больше и больше людей, способных использовать электронную почту Рэй Томлинсон создатель электронной почты

По Андрея Яблонских, не все сразу поняли, насколько революционным изобретением была электронная почта. «Люди могли выходить в интернет, но не иметь почты. Помню, как сам пытался написать письмо другу в Канаду из интернет-кафе и потерпел неудачу: почтовый клиент не был настроен… Понадобилось время, чтобы во всем разобраться», — вспоминал он.

И вот сегодня мы пришли к тому, что электронная почта наряду с различными цифровыми сервисами заменяет нам бумажную. Это не просто фигура речи: вспомните, что на имейл нам приходят уведомления о штрафах или, скажем, налогах, без нее уже невозможно представить корпоративные коммуникации и много чего еще Андрей Яблонских интернет-эксперт

В то же время интернет-эксперт Антон Меркулов отмечал, что электронная почта сама по себе не была открытием. «Каждые несколько лет в электронной почте что-то меняется, переизобретается. Наши короткие беседы переместились из почты в мессенджеры. Корпоративное общение из мессенджеров, в свою очередь, уходит в системы управления проектами. При этом я уверен: электронная почта была, есть и в ближайшие годы будет», — утверждал он.

Откуда взялась «собака»?

Идея использовать в почтовом адресе символ @ также принадлежит Томлинсону. Программист использовал знак для разделения имени пользователя и домена в адресе электронной почты. Это позволило создать удобную и эффективную систему рассылки сообщений. С тех пор символ стал неотъемлемой частью электронных адресов и различных сервисов в интернете.

Этот символ, вероятно, исчез бы, если бы не электронная почта Джойс Кузман представитель компании Raytheon

«Мне нужен был символ на клавиатуре, который обычно не появляется в имени пользователей или в имени домена. Это исключило буквы, цифры и многие знаки препинания, включая запятые, точки, двоеточия, точки с запятой, квадратные скобки, угловые скобки и скобки», — отметил Томлинсон. По этой причине, по его словам, он выбирал из нескольких знаков препинания.

Названия символа @ в разных языках На русском — «собака» или «собачка». На белорусском — «слімак» — «улитка». На болгарском — «маймунско а» — «обезьянье А». На датском — snabel-a — «а с хоботом». На итальянском — chiocciola — «улитка». На казахском — «айқұлақ» — «ухо луны». На немецком — klammeraffe — «обезьяна». На польском — małpa — «обезьяна». На татарском — «эт» — «собака». На турецком — et — «мясо».

Знак @ — это английский предлог at, в переводе означающий «в». «Из всех доступных знаков препинания только знак at давал ощущение места», — объяснял свой выбор создатель электронной почты.

А вот версий того, почему символ @ на русском языке читается как «собака», существует несколько. Как гласит одна из них, обозначение этого знака связано с персонажем компьютерной игры Adventure («Приключения»), которая пользовалась популярностью во времена распространения компьютерных технологий и интернета.

Поскольку игра была текстовой, сам игрок, стены лабиринта, монстры и клады обозначались различными символами. Главного героя сопровождала собака, которая обозначалась на экране символом @. А стены, к примеру, были построены из «!», «+» и «–»).

Согласно другой версии, появление «собачки» связано с «Фидонетом» — одним из аналогов интернета. Первые пользователи компьютерных сетей могли видеть на изображении, которое, как утверждалось, было эмблемой «Фидонета», собаку. Знак @ располагался в центре морды и выполнял роль носа.

«Письмо от ее Величества Королевы»

Стандарты электронной почты, которые используются до сих пор, разработали в 1973 году. Их создали в Агентстве Министерства обороны США по перспективным исследованиям (DARPA). Они, в частности, включали поля «кому» и «от».

Уже к 1976 году 80 процентов всего трафика ARPANET приходилось на электронную почту. С появлением интернета же начали появляться сервисы, которые предоставляли возможность создать электронный почтовый ящик. А интернет-провайдеры при подключении пользователя предоставляли бесплатный почтовый ящик.

Новыми стандартами заинтересовалась даже королева Великобритании Елизавета II. Программист Питер Кирштейн, который помог ей отправить ее первое письмо, рассказывал, что выбрал для нее имя пользователя HME2 (Her Majesty, Elizabeth II — Ее Величество Елизавета II). «Все, что ей нужно было сделать, это нажать пару кнопок», — вспоминал он. Такой роли Кирштейн удостоился неспроста — именно он впервые привез ARPANET в Великобританию, создав сетевой узел в Лондонском университете в 1973 году.

26 марта 1976 года королева Елизавета II отправила свое первое электронное письмо

Королева Елизавета II, 1976 год

В получателе отправленных писем значился «Букингемский дворец», а в теме: «Письмо от ее Величества Королевы». Елизавета II обратилась в письме ко всем молодым британцам и предложила им писать в объединенном блоге.

Электронную почту быстро взяли на вооружение спамеры

Практически сразу, уже в 1978 году, в электронной почте появился и спам, который до сих пор досаждает пользователям интернета. Маркетолог Гэри Туэрк из американской компании Digital Equipment Corporation отправил первое рекламное сообщение по электронной почте нескольким пользователям ARPANET. Позднее он уверял, что сумел заработать около 13 миллионов долларов на рассылке фишинговых и спамерских сообщений по электронной почте.

393 человека получили первый в истории спам по электронной почте, всего на тот момент в ARPANET было зарегистрировано 2,4 тысячи человек

Получателями сообщения стали калифорнийцы, чьи электронные адреса были указаны в последнем справочнике ARPANET. «Это явное и вопиющее злоупотребление», — возмущался в ответ один из получателей спама. Туэрку пригрозили судом, и он больше такого не повторял.

Возможность прикреплять файлы к письмам появилась чуть позже. Это произошло после выпуска протокола MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions — многоцелевые расширения интернет-почты). В то время объем почтовых ящиков был сильно ограничен, особенно если сравнивать их с современным. Например, в 2001 году объем электронного почтового ящика в сервисе Mail.ru составлял два мегабайта.

В 1996 году произошла еще одна революция в том, как работала электронная почта. Программисты Сабиром Бхатия и Джек Смит разработали сервис Hotmail, который не привязывался к интернет-провайдеру и понимал электронные письма, написанные на языке разметки HTML. Позднее его купила компания Microsoft за 400 миллионов долларов. А уже в следующем 1997 году интернет-гигант того времени Yahoo! выкупил почтовый сервис RocketMail и на его основе запустил сервис Yahoo Mail.

В России сервисы бесплатной почты запустили тоже в 90-е. В 1998 году появился Mail.ru, а в 2000 году запустились «Яндекс» и Rambler-почта.

***

«Я вижу, что электронная почта используется по большому счету именно так, как я себе представлял. Это не строго рабочий инструмент или строго что-то личное. Все используют его по-разному. Люди используют ее именно так, как им нужно», — оценивал сам Рэй Томлинсон свое изобретение, которому десятилетиями предрекают крах, но которое продолжает оставаться востребованным.