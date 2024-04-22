Живее всех живых: как образ вождя мирового пролетариата воплощали артисты театра и кино

Вождь мирового пролетариата Владимир Ленин родился 22 апреля: в этом году исполняется 154 года со дня его рождения. Загадку личности Владимира Ильича уже век пытаются разгадать ученые, писатели, художники и режиссеры. А вот как образ этого человека воплощали артисты отечественного кино и театра.

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Первые фильмы о Ленине начали выходить на экраны только через три года после его смерти, к годовщине Октябрьской революции. Можно понять, почему образ Ильича не спешили увековечивать в важнейшем из искусств: для современников он оставался живым, земным человеком. Поэтому Сергею Эйзенштейну, которому поручили снимать юбилейную — немую — киноленту «Октябрь», было важно создать максимально точный портрет вождя. В консультанты он пригласил близких Владимира Ильича: сестру Марию Ильиничну Ульянову, вдову Надежду Константиновну Крупскую и соратника — Николая Ильича Подвойского. Последний, кстати, сыграл в фильме камео — самого себя.

Слишком вжился в роль

Родственницы выразили пожелание, чтобы вождя сыграл непрофессионал, лучше даже — простой пролетарий. И кандидат сыскался: первым Ильичом в советской кинолениниане стал уроженец деревни Бачевка Костромской губернии Василий Никандров. Он владел рядом рабочих специальностей — от токаря-оружейника до судового механика, участвовал в Гражданской войне и даже играл в самодеятельном театре. А главное, эта многогранная личность поразила киношников удивительным сходством с «оригиналом».

Сцен у Никандрова в картине было немного: несколько немых монументальных эпизодов. Но работа в кадре актеру-любителю давалась трудно. К тому же однажды Василий Николаевич решил «снять напряжение» — традиционным русским способом. Он напился в незнакомой компании и подрался с собутыльниками. Милиционерам, которые прибыли на место происшествия, Никандров объяснил: «Кого забираете, гады! Я Ленин, я вам свободу дал!» Артиста чуть не выгнали из съемочной группы. Но, к счастью, обошлось...

Чуть позже Никандров еще несколько раз выступал в роли Ленина — в фильмах «Великий путь» и «Москва в Октябре». И даже выходил на сцену Малого театра в спектакле «1917».

Образцовый Ильич

17 апреля исполняется 130 лет со дня рождения прекрасного русского актера Бориса Щукина, чье исполнение роли вождя многие критики считают образцовым.

— Лучше всех, на мой взгляд, Ленина в кино воплотил великий Борис Васильевич Щукин, — рассказал «Вечерней Москве» член правления Гильдии киноведов и кинокритиков России Давид Шнейдеров. — Возможно, я субъективен, поскольку сам учился в Высшем театральном училище имени Щукина. Но есть и объективные причины считать Бориса Васильевича «автором» лучшего Ильича. Юрий Петрович Любимов рассказывал нам: когда его взяли в Театр Вахтангова, первый спектакль, в котором он участвовал, был «Человек с ружьем» (1937), где Ленина как раз играл Щукин.

Юрий Петрович выходил на сцену в крошечной роли солдата. Он подбегал к товарищу Ленину и кричал: «Солдаты и матросы собрались!» Конечно, в репетициях с молодым артистом Щукин не участвовал. Любимов говорил свою реплику помощнику режиссера.

В день премьеры Юрий Петрович впервые в жизни вышел на сцену Вахтанговского театра — и видит: а Щукина-то нет! Потом оказалось, что Борис Васильевич специально отошел в другой конец сцены, чтобы Любимов его поискал, побегал — и сыграл натурально, ярко, а не просто «оттарабанил» вызубренную фразу.

Так и получилось — настоящее живое действо. Борис Васильевич создавал на сцене и в кадре особую реальность. Михаил Ромм, снимавший Щукина в фильмах «Ленин в Октябре» (1937) и «Ленин в 1918 году» (1939) отмечал «пронзительное, небывалое» обаяние артиста, магнетизм личности огромного масштаба. Будучи совсем не похож на вождя внешне, Щукин интуитивно точно воспроизводил особенности личности Ильича: его «ленинский» смех удивлял даже тех, кто знал Ленина при жизни. Наверняка, если бы болезнь сердца не оборвала жизнь великого артиста в 1939 году, он еще не раз подарил бы нам образ вождя мирового пролетариата в своем исполнении.

Приз симпатий от Крупской

Еще один выразительный Ильич нашего кино, в некотором смысле наследник Щукина по лениниане, — замечательный актер Максим Штраух. Он исполнил роль вождя в четырех фильмах Сергея Юткевича.

По иронии судьбы Штраух работал помощником Эйзенштейна на съемках «Октября», и именно ему выпала обязанность помогать Никандрову перевоплощаться в Ленина. Актер так мастерски овладел мимикой, жестами и пластикой Ильича, что игру Штрауха в фильме «Человек с ружьем» Юткевича (1938) высоко оценила сама Надежда Крупская: вдова Ильича признала, что внешне артист на ее мужа не очень похож, но его индивидуальность уловил очень точно. В последний раз Штраух появился на экране в роли Ленина в 1965 году, в фильме Юткевича «Ленин в Польше». Тогда артист был старше своего героя на целых 20 лет.

Новая жизнь

В послевоенных и оттепельных фильмах подход к образу Владимира Ильича постепенно меняется. Если раньше Ленин представал как фигура эпически монументальная, наставник «отца народов» Сталина, то теперь он больше похож на великого гуманиста, «человечного человека», пекущегося о судьбах страны. Так, в фильме «Аппассионата» режиссера Юрия Вышинского (1963) мы видим Ленина таким, каким его прежде не показывали: он наслаждается творчеством Бетховена и признается, что эта музыка пробуждает в нем теплые чувства к людям. В этой картине — и еще в семи — Ильича воплотил Борис Смирнов, получивший в народе прозвище «главный Ленин страны» из-за удивительного портретного сходства. У Иннокентия Смоктуновского в фильмах 1965 года «На одной планете» и «Первый посетитель» Ленин получился самым многослойным: очень умным, простодушным и ироничным одновременно. Возможно, такой Владимир Ильич тоже понравился бы Надежде Константиновне.

Однако Смоктуновский за своего Ленина чуть не лишился роли Юрия Деточкина в картине «Берегись автомобиля». Министр кинематографии Алексей Романов вызвал режиссера Эльдара Рязанова на ковер и пытался его убедить, что после роли «верховного советского святого» актеру никак нельзя давать роль афериста. Но Рязанов настоял на кандидатуре Смоктуновского.

Устал лежать

Абсолютный рекорд по количеству появлений на экране в образе Ленина принадлежит Юрию Каюрову. С 1961 по 1987 год он сыграл создателя СССР в кино аж 18 раз. На роль Ильича в киноленте «В начале века» актера Саратовского театра Каюрова утвердил сам знаменитый директор «Мосфильма» Иван Пырьев: обаятельный прищур Каюрова выглядел очень по-ленински. Однажды артист попал в анекдот: съемки фильма «Шестое июля» (1968) проходили в особняке Морозовых, где располагался детский сад санаторного типа. Малышей вывели на прогулку, когда Каюров — прямо в гриме Ленина — присел отдохнуть на крыльцо. Один из детсадовцев спросил актера: «Дедушка Ленин, вы же должны там лежать!» (и показал рукой в сторону Кремля). Каюров возразил: «Я, малыш, устал лежать. Встал, походил, теперь вот в вашем садике присел отдохнуть».

Минимум грима

В позднесоветскую и — особенно — постсоветскую эпохи наш кинематограф продолжил пополняться «авторски осмысленными» Ильичами.

— Мне хотелось проникнуть в мышление этого человека, в его внутреннюю динамику. Мне очень хотелось, чтобы это был живой человек. Очень не люблю грим, поэтому старался минимально пользоваться им, — вспоминал свою работу над ролью Ильича один из «канонических Лениных» эпохи застоя Кирилл Лавров. Второй «патентованный» исполнитель роли вождя, Михаил Ульянов, запомнился широкому зрителю больше как маршал Жуков. А в роли Ленина актер дебютировал в телеспектакле Леонида Пчелкина «Штрихи к портрету В. И. Ленина». Его партнерами в этой постановке стали Игорь Кваша, Олег Табаков, Олег Ефремов. Образ Ленина получился искренним, но спектакль... положили на полку на 20 лет. Став уже маститым «кино-Ильичом», Ульянов получал горы писем от зрителей с просьбами не играть «плохих» героев: исполнитель роли Ленина не имеет на это права.

На расстоянии вытянутой руки

В архиве «Мосфильма» хранится множество фотоальбомов с пробами на роль Владимира Ильича. Например, на вождя «замахивался» народный артист Леонид Броневой в фильме «Ленин в 1903 году», однако картину так и не сняли. На центральную роль в том же фильме пробовался и Олег Табаков. Молодого Владимира Ульянова в фильме «Семья Ульяновых» (1957) режиссера Валентина Невзорова могли бы сыграть Михаил Державин и Кирилл Столяров. Ни одного не утвердили (роль получил Владимир Коровин). Но Державин перенес неудачу легко. Как объяснял артист, у него уже была роль Ленина — в «Ленкоме». А Столярова почти утвердили, но дело сорвалось.

— На пробах присутствовали представители Института марксизма-ленинизма, они должны были решить, кто будет играть и как. Искали актера с положительным обаянием (актерам с отрицательным обаянием разрешалось играть только меньшевиков). Хотели, чтобы Володей Ульяновым стал популярный у молодежи актер. Я прославился после картины «Повесть о первой любви», и утвердили меня. Но у меня начались проблемы во ВГИКе, и мне пришлось отказаться, — вспоминал Столяров с сожалением, ведь Ленин в актерском портфолио открывал великолепные перспективы.

Однажды сыграть Ленина (как раз в картине «На одной планете») предложили Алексею Баталову. Он отказался наотрез и чуть не погубил свою карьеру, ведь такие престижные предложения отвергать было не принято. Защитил Алексея Баталова писатель Юрий Герман, на собрании студии он заявил: «Товарищи, мне сказали, что какой-то умник предложил роль Ленина долговязому, курносому пацану Алеше Баталову, который не является даже членом партии. Это глупый анекдот или кто-то осмелился сделать пародию на Ильича?!»

После этого все как будто забыли про отказ Баталова от роли и переключились на критику его кандидатуры в качестве возможного исполнителя.

А вот Янковский был хорош!

— Перечень звезд киноленинианы можно продолжать бесконечно, — подчеркивает киновед Давид Шнейдеров. — В позднесоветское время Ленина на экране воплощали Андрей Мягков, Виктор Сухоруков, в современном кино — Евгений Миронов и Евгений Стычкин. Но эти Ильичи не производят сильного впечатления. Они в той или иной степени подражают авторитетным предшественникам. В каждом из них — немного от Бориса Щукина. А из Ильичей позднесоветского времени, мне кажется, самый интересный и неожиданный образ получился у Олега Янковского в спектакле по пьесе Шатрова «Синие кони на красной траве» (1978) в «Ленкоме». Он играл без грима: без бородки, без лысины... Но когда Янковский выходил на авансцену и страшно кричал: «Я не говорил, что каждая кухарка будет управлять государством, я говорил, что каждая кухарка должна уметь управлять государством!» — это звучало очень мощно и актуально — на все времена.