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Как живой: 154 года со дня рождения вождя мирового пролетариата Владимира Ленина

Вождь мирового пролетариата Владимир Ленин родился 22 апреля: в этом году исполняется 154 года со дня его рождения. Загадку личности Владимира Ильича уже век пытаются разгадать ученые, писатели, художники и режиссеры. А вот как образ этого человека воплощали артисты отечественного кино и театра.

Живее всех живых: как образ вождя мирового пролетариата воплощали артисты театра и кино
© АГН Москва

Первые фильмы о Ленине начали выходить на экраны только через три года после его смерти, к годовщине Октябрьской революции. Можно понять, почему образ Ильича не спешили увековечивать в важнейшем из искусств: для современников он оставался живым, земным человеком. Поэтому Сергею Эйзенштейну, которому поручили снимать юбилейную — немую — киноленту «Октябрь», было важно создать максимально точный портрет вождя. В консультанты он пригласил близких Владимира Ильича: сестру Марию Ильиничну Ульянову, вдову Надежду Константиновну Крупскую и соратника — Николая Ильича Подвойского. Последний, кстати, сыграл в фильме камео — самого себя.

Слишком вжился в роль

Родственницы выразили пожелание, чтобы вождя сыграл непрофессионал, лучше даже — простой пролетарий. И кандидат сыскался: первым Ильичом в советской кинолениниане стал уроженец деревни Бачевка Костромской губернии Василий Никандров. Он владел рядом рабочих специальностей — от токаря-оружейника до судового механика, участвовал в Гражданской войне и даже играл в самодеятельном театре. А главное, эта многогранная личность поразила киношников удивительным сходством с «оригиналом».

Сцен у Никандрова в картине было немного: несколько немых монументальных эпизодов. Но работа в кадре актеру-любителю давалась трудно. К тому же однажды Василий Николаевич решил «снять напряжение» — традиционным русским способом. Он напился в незнакомой компании и подрался с собутыльниками. Милиционерам, которые прибыли на место происшествия, Никандров объяснил: «Кого забираете, гады! Я Ленин, я вам свободу дал!» Артиста чуть не выгнали из съемочной группы. Но, к счастью, обошлось...

Чуть позже Никандров еще несколько раз выступал в роли Ленина — в фильмах «Великий путь» и «Москва в Октябре». И даже выходил на сцену Малого театра в спектакле «1917».

Образцовый Ильич

17 апреля исполняется 130 лет со дня рождения прекрасного русского актера Бориса Щукина, чье исполнение роли вождя многие критики считают образцовым.

— Лучше всех, на мой взгляд, Ленина в кино воплотил великий Борис Васильевич Щукин, — рассказал «Вечерней Москве» член правления Гильдии киноведов и кинокритиков России Давид Шнейдеров. — Возможно, я субъективен, поскольку сам учился в Высшем театральном училище имени Щукина. Но есть и объективные причины считать Бориса Васильевича «автором» лучшего Ильича. Юрий Петрович Любимов рассказывал нам: когда его взяли в Театр Вахтангова, первый спектакль, в котором он участвовал, был «Человек с ружьем» (1937), где Ленина как раз играл Щукин.

Юрий Петрович выходил на сцену в крошечной роли солдата. Он подбегал к товарищу Ленину и кричал: «Солдаты и матросы собрались!» Конечно, в репетициях с молодым артистом Щукин не участвовал. Любимов говорил свою реплику помощнику режиссера.

В день премьеры Юрий Петрович впервые в жизни вышел на сцену Вахтанговского театра — и видит: а Щукина-то нет! Потом оказалось, что Борис Васильевич специально отошел в другой конец сцены, чтобы Любимов его поискал, побегал — и сыграл натурально, ярко, а не просто «оттарабанил» вызубренную фразу.

Так и получилось — настоящее живое действо. Борис Васильевич создавал на сцене и в кадре особую реальность. Михаил Ромм, снимавший Щукина в фильмах «Ленин в Октябре» (1937) и «Ленин в 1918 году» (1939) отмечал «пронзительное, небывалое» обаяние артиста, магнетизм личности огромного масштаба. Будучи совсем не похож на вождя внешне, Щукин интуитивно точно воспроизводил особенности личности Ильича: его «ленинский» смех удивлял даже тех, кто знал Ленина при жизни. Наверняка, если бы болезнь сердца не оборвала жизнь великого артиста в 1939 году, он еще не раз подарил бы нам образ вождя мирового пролетариата в своем исполнении.

Приз симпатий от Крупской

Еще один выразительный Ильич нашего кино, в некотором смысле наследник Щукина по лениниане, — замечательный актер Максим Штраух. Он исполнил роль вождя в четырех фильмах Сергея Юткевича.

По иронии судьбы Штраух работал помощником Эйзенштейна на съемках «Октября», и именно ему выпала обязанность помогать Никандрову перевоплощаться в Ленина. Актер так мастерски овладел мимикой, жестами и пластикой Ильича, что игру Штрауха в фильме «Человек с ружьем» Юткевича (1938) высоко оценила сама Надежда Крупская: вдова Ильича признала, что внешне артист на ее мужа не очень похож, но его индивидуальность уловил очень точно. В последний раз Штраух появился на экране в роли Ленина в 1965 году, в фильме Юткевича «Ленин в Польше». Тогда артист был старше своего героя на целых 20 лет.

Новая жизнь

В послевоенных и оттепельных фильмах подход к образу Владимира Ильича постепенно меняется. Если раньше Ленин представал как фигура эпически монументальная, наставник «отца народов» Сталина, то теперь он больше похож на великого гуманиста, «человечного человека», пекущегося о судьбах страны. Так, в фильме «Аппассионата» режиссера Юрия Вышинского (1963) мы видим Ленина таким, каким его прежде не показывали: он наслаждается творчеством Бетховена и признается, что эта музыка пробуждает в нем теплые чувства к людям. В этой картине — и еще в семи — Ильича воплотил Борис Смирнов, получивший в народе прозвище «главный Ленин страны» из-за удивительного портретного сходства. У Иннокентия Смоктуновского в фильмах 1965 года «На одной планете» и «Первый посетитель» Ленин получился самым многослойным: очень умным, простодушным и ироничным одновременно. Возможно, такой Владимир Ильич тоже понравился бы Надежде Константиновне.

Однако Смоктуновский за своего Ленина чуть не лишился роли Юрия Деточкина в картине «Берегись автомобиля». Министр кинематографии Алексей Романов вызвал режиссера Эльдара Рязанова на ковер и пытался его убедить, что после роли «верховного советского святого» актеру никак нельзя давать роль афериста. Но Рязанов настоял на кандидатуре Смоктуновского.

Устал лежать

Абсолютный рекорд по количеству появлений на экране в образе Ленина принадлежит Юрию Каюрову. С 1961 по 1987 год он сыграл создателя СССР в кино аж 18 раз. На роль Ильича в киноленте «В начале века» актера Саратовского театра Каюрова утвердил сам знаменитый директор «Мосфильма» Иван Пырьев: обаятельный прищур Каюрова выглядел очень по-ленински. Однажды артист попал в анекдот: съемки фильма «Шестое июля» (1968) проходили в особняке Морозовых, где располагался детский сад санаторного типа. Малышей вывели на прогулку, когда Каюров — прямо в гриме Ленина — присел отдохнуть на крыльцо. Один из детсадовцев спросил актера: «Дедушка Ленин, вы же должны там лежать!» (и показал рукой в сторону Кремля). Каюров возразил: «Я, малыш, устал лежать. Встал, походил, теперь вот в вашем садике присел отдохнуть».

Минимум грима

В позднесоветскую и — особенно — постсоветскую эпохи наш кинематограф продолжил пополняться «авторски осмысленными» Ильичами.

— Мне хотелось проникнуть в мышление этого человека, в его внутреннюю динамику. Мне очень хотелось, чтобы это был живой человек. Очень не люблю грим, поэтому старался минимально пользоваться им, — вспоминал свою работу над ролью Ильича один из «канонических Лениных» эпохи застоя Кирилл Лавров. Второй «патентованный» исполнитель роли вождя, Михаил Ульянов, запомнился широкому зрителю больше как маршал Жуков. А в роли Ленина актер дебютировал в телеспектакле Леонида Пчелкина «Штрихи к портрету В. И. Ленина». Его партнерами в этой постановке стали Игорь Кваша, Олег Табаков, Олег Ефремов. Образ Ленина получился искренним, но спектакль... положили на полку на 20 лет. Став уже маститым «кино-Ильичом», Ульянов получал горы писем от зрителей с просьбами не играть «плохих» героев: исполнитель роли Ленина не имеет на это права.

На расстоянии вытянутой руки

В архиве «Мосфильма» хранится множество фотоальбомов с пробами на роль Владимира Ильича. Например, на вождя «замахивался» народный артист Леонид Броневой в фильме «Ленин в 1903 году», однако картину так и не сняли. На центральную роль в том же фильме пробовался и Олег Табаков. Молодого Владимира Ульянова в фильме «Семья Ульяновых» (1957) режиссера Валентина Невзорова могли бы сыграть Михаил Державин и Кирилл Столяров. Ни одного не утвердили (роль получил Владимир Коровин). Но Державин перенес неудачу легко. Как объяснял артист, у него уже была роль Ленина — в «Ленкоме». А Столярова почти утвердили, но дело сорвалось.

— На пробах присутствовали представители Института марксизма-ленинизма, они должны были решить, кто будет играть и как. Искали актера с положительным обаянием (актерам с отрицательным обаянием разрешалось играть только меньшевиков). Хотели, чтобы Володей Ульяновым стал популярный у молодежи актер. Я прославился после картины «Повесть о первой любви», и утвердили меня. Но у меня начались проблемы во ВГИКе, и мне пришлось отказаться, — вспоминал Столяров с сожалением, ведь Ленин в актерском портфолио открывал великолепные перспективы.

Однажды сыграть Ленина (как раз в картине «На одной планете») предложили Алексею Баталову. Он отказался наотрез и чуть не погубил свою карьеру, ведь такие престижные предложения отвергать было не принято. Защитил Алексея Баталова писатель Юрий Герман, на собрании студии он заявил: «Товарищи, мне сказали, что какой-то умник предложил роль Ленина долговязому, курносому пацану Алеше Баталову, который не является даже членом партии. Это глупый анекдот или кто-то осмелился сделать пародию на Ильича?!»

После этого все как будто забыли про отказ Баталова от роли и переключились на критику его кандидатуры в качестве возможного исполнителя.

А вот Янковский был хорош!

— Перечень звезд киноленинианы можно продолжать бесконечно, — подчеркивает киновед Давид Шнейдеров. — В позднесоветское время Ленина на экране воплощали Андрей Мягков, Виктор Сухоруков, в современном кино — Евгений Миронов и Евгений Стычкин. Но эти Ильичи не производят сильного впечатления. Они в той или иной степени подражают авторитетным предшественникам. В каждом из них — немного от Бориса Щукина. А из Ильичей позднесоветского времени, мне кажется, самый интересный и неожиданный образ получился у Олега Янковского в спектакле по пьесе Шатрова «Синие кони на красной траве» (1978) в «Ленкоме». Он играл без грима: без бородки, без лысины... Но когда Янковский выходил на авансцену и страшно кричал: «Я не говорил, что каждая кухарка будет управлять государством, я говорил, что каждая кухарка должна уметь управлять государством!» — это звучало очень мощно и актуально — на все времена.

Истории
Юрий Вышинский
Леонид Пчелкин
Василий Никандров
Кирилл Столяров
Леонид Броневой
Юрий Каюров
Максим Штраух
Владимир Коровин
Мария Ульянова
Кирилл Лавров
Надежда Крупская
Владимир Ульянов
Игорь Кваша
Михаил Державин
Алексей Баталов
Евгений Стычкин
Андрей Мягков
Олег Янковский
Юрий Деточкин
Борис Смирнов
Сергей Эйзенштейн
Михаил Ульянов
Иннокентий Смоктуновский
Алексей Романов
Иван Пырьев
Юрий Герман
Юрий Любимов
Евгений Миронов
Михаил Ромм
Олег Ефремов
Эльдар Рязанов
Виктор Сухоруков
Олег Табаков
Человек с ружьем
Ленин в октябре
Берегись автомобиля