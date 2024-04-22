Операция «Восточный танец»: кто готовил ликвидацию Ельцина

Операция «Восточный танец» могла бы остаться в истории как самая первая попытка устранения Бориса Ельцина. Однако полковник КГБ, пожелавший остаться неизвестным, сообщил о ней лишь спустя 3 года. Тогда заказчик преступления уже находился за решеткой, правда, по другому делу.

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Операция в Таджикистане

Считается, что самое первое покушение на Бориса Николаевича Ельцина было совершено в конце сентября 1989 года, когда будущего президента, по одной из версий, столкнули с моста в воду неизвестные. Однако, как выяснилось, Ельцина должны были ликвидировать еще летом того же года. Об этом стало известно в декабре 1992 года благодаря бывшему полковнику КГБ, который разоткровенничался с журналистами. По его словам, Бориса Николаевича планировалось устранить во время рабочей поездки в Таджикистан, где тогда шло строительство Сангтудинской ГЭС. Наверное, именно поэтому эта операция, организованная чекистами, носила название «Восточный танец».

Примечательно, что, если верить Федору Раззакову, автору книги «За чьей спиной прячется президент?», упомянутый полковник утверждал, что в операции принимал участие даже Председатель КГБ Таджикской ССР Владимир Петкель. Исполнителем убийства Ельцина или, как его называли «подельники», Беспалого был назначен сам полковник, а вот заказчиком являлся Владимир Крючков, глава комитета госбезопасности СССР. Назвав главных «заговорщиков», сам полковник предпочел остаться неизвестным. Впрочем, в интервью он заявил о том, что в скором будущем раскроет свою личность и обратится в соответствующие органы с требованием о возбуждении уголовного дела в отношении Петкеля и Крючкова.

Обвиняемый из «Матросской Тишины»

Сенсационное признание чекиста-анонима прогремело на всю страну тогда, когда Владимир Крючков уже был взят под стражу. Правда, в «Матросской Тишине» руководитель КГБ находился совсем по другому поводу: он являлся одним из участников августовского путча 1991 года и членом ГКЧП. Именно после того, как Крючков был арестован, на него посыпались всевозможные обвинения. Так, Александр Форманчук в своей книге «Мифы советской эпохи», пишет, что соратник Михаила Горбачева, «архитектор» Перестройки Александр Яковлев вдруг поведал о том, что Владимир Крючков собирался расправиться и с ним. Для того, чтобы обезопасить себя, Яковлеву даже пришлось написать несколько разоблачающих Крючкова писем. Эти письма в случае смерти «архитектора» должны были отправиться к неким трем адресатам.

Владимир Крючков все слова Яковлева отрицал, как отрицал и рассказ экс-полковника КГБ о подготовке покушения на Бориса Ельцина. Мало того, если верить Николаю Зеньковичу, автору издания «Покушения и инсценировки: от Ленина до Ельцина», Крючков попросил своего адвоката Иванова обратиться к генеральному прокурору с требованием провести проверку откровений и Яковлева, и несостоявшегося киллера Ельцина. Иванов очень удивился такой просьбе и поинтересовался у Крюкова, неужели тот хочет, чтобы его обвинили еще и в этих преступлениях.

Завершение дела и причины клеветы

Проверка по факту обращения Владимира Крючкова в прокуратуру затягивалась в связи с тем, что необходимо было получить информацию за пределами Российской Федерации. Однако в конце концов Крючков все же получил ответ на свой запрос. О том, каков был этот ответ, Крючков написал в своих мемуарах «Личное дело». Сотрудники прокуратуры отказались возбуждать уголовное дело по поводу покушения на Бориса Ельцина «за отсутствием самого события». Аналогичное решение было вынесено и в связи с обвинениями Александра Яковлева. По крайней мере, так утверждал сам Владимир Крючков.

Экс-председатель КГБ СССР сетовал только на то, что Яковлев не был привлечен к ответственности за клевету. Впрочем, сделать это не представлялось возможным, так как в материалах фигурировало не заявление самого идеолога Перестройки, а лишь статьи, размещенные в средствах массовой информации. Между тем большинство историков и биографов считают слова Яковлева, равно как и информацию об операции «Восточный танец» откровенной ложью. Например, Федор Раззаков предполагает, что интервью полковника КГБ, который якобы должен был убить Ельцина, было всего-навсего газетной «уткой», предназначенной для того, чтобы усугубить состояние и положение арестованного Владимира Крючкова.