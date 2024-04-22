За какие подвиги на фронте наградили Солженицына

К Александру Солженицыну с советских времён прочно прикрепилось прозвище «литературный власовец». Однако будущий нобелевский лауреат вместе с миллионами других фронтовиков защищал Советский Союз во время Великой Отечественной войны, за что дважды был представлен к военным наградам.

Орден Отечественной войны

Морозовский районный военкомат Ростовской области призвал в армию 23-летнего школьного учителя Александра Солженицына осенью 1941 года. Сам он к тому времени писал в одном из стихотворений, что ему «опостылели безопасность и тыл». Первое время новобранец служил ездовым в 74-м гужево-транспортном батальоне – воспоминания об этих голодных месяцах нашли отражение в ранней повести «Люби революцию». В апреле 1942 года Солженицын по его собственной просьбе был направлен в 3-е Ленинградское артиллерийское училище, эвакуированное в Кострому. Закончив учёбу, в декабре 1942 года Александр Исаевич получил звание лейтенанта, осенью 1943 года сделался старшим лейтенантом, а в мае 1944 года сменил погоны на капитанские. Находясь на офицерских должностях, Солженицын дослужился до двух наград. Подлинные документы, связанные с награждением писателя, сегодня можно увидеть в базе данных Минобороны на сайте «Память народа».

Первую награду – Орден Отечественной войны II степени – Солженицын заслужил 10 августа 1943 года. К тому моменту он командовал второй батареей звуковой разведки 794-го отдельного армейского разведывательного артиллерийского дивизиона. Его подчинённые использовали показания приборов-звукоприёмников для того, чтобы определить местонахождение артиллерии врага по звуковым волнам, возникающим при выстрелах. Наградной лист Солженицына подписал лично командир артиллерии 63-й армии генерал-майор Семёнов.

В документе отмечалось, что, приняв в начале 1943 года в бригаду новых бойцов, к марту, обучив пополнение, Солженицын уже мог доверить им серьёзные разведывательные задачи. С мая по июнь бойцы БЗР-2, проанализировав собранные данные, обнаружили местонахождение крупной группировки немецкой артиллерии на участке Малиновец – Сетуха – Большой Малиновец (Орловская область). В ходе июньского наступления три выявленных звукометристами Солженицына фашистских батареи были подавлены, а окончательно наши артиллеристы уничтожили группировку 12 июля. Награду Александру Исаевичу вручили «за успешную и быструю подготовку личного состава», а также за успешное обнаружение группировки вражеской артиллерии.

Орден Красной Звезды

В июне 1944 года, когда шла операция «Багратион», бригада, которой командовал Солженицын, оказалась в районе белорусского Рогачёва. Здесь звуковые разведчики вновь отличились во время наступления, Собранные ими данные помогли обеспечить прорыв на левом фланге Красной Армии.

Речь шла об уничтожении двух артиллерийских батарей противника, которые своим огнём 24 июня не давали советской пехоте устроить переправу на реке Друть.

«Товарищ Солженицын, несмотря на сплошной шум, сумел обнаружить эти две батареи и скорректировать по ним огонь наших трёх батарей, которые (батареи противника) были подавлены, тем самым обеспечил беспрепятственную переправу наших войск и продвижение их вперёд. Товарищ Солженицын достоин правительственной награды ордена «Красная Звезда»,– утверждалось в документе за подписью командира РАД 68 А майора Пшеченко (синтаксис оригинала сохранён).

Вопреки критикам, утверждающим, что Солженицын фактически «не видел фронта», как любой разведчик, он находился в близком контакте с противником. Значение звуковой разведки высоко ценило и армейское командование.

«Основываясь на опыте Великой Отечественной войны, можно сказать, что артиллерийское инструментальное разведывание играет исключительно важную роль в деле обеспечения боевой работы артиллерии и является одним из главнейших средств разведки артиллерии противника», – писал инженер-полковник Александр Таланов.

Дойти до Берлина капитану Солженицыну не удалось. Он был арестован в феврале 1945 года в Восточной Пруссии, после чего началась уже не военная, а лагерная эпопея писателя.