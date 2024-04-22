Почему в СССР изменили порядок цветов в светофоре

Мы привыкли, что в светофорах красный цвет находится вверху, а зеленый внизу. Но в старых советских книжках 60-70 летней давности можно встретить иллюстрации, на которых все наоборот. Неужели в то время художники халатно относились к работе и не придавали значения расположению цветов?

В начале 30-х годов в СССР движение автомобилей в больших городах стало достаточно плотным. Регулировщики не справлялись с потоком машин и на улицах появились первые светофоры. Они были похожи на современные, только вот красный цвет в них располагался внизу. Так что картинки в старых книгах совершенно точно отображают существовавшее тогда положение вещей.

© Первый в мире светофор не имел ламп

Но спустя время красный и зеленый цвет поменяли местами. Поэтому в новых изданиях известных всем книжек светофоры выглядят привычно для нас. Но зачем понадобилось что-то менять и переделывать тысячи светофоров по всей необъятной стране? Причиной стали новые мировые стандарты знаков дорожного движения, которые пришлось признать и СССР.

Дядя Степа и «неправильный» светофор

Первые светофоры появились еще в середине 19 века, когда автомобилей не было, а на дорогах безраздельно царили повозки и экипажи. В 1868 году жители Лондона с удивлением увидели на одном из перекрестков странный механизм на столбе, с попеременно поднимающимися и опускающимися лопастями. К концу 19 столетия, когда появились автомобили, в Европе и США светофор уже не был диковинкой.

В Союзе первый светофор появился только в 1930 году, в Ленинграде. Как и в других странах, красный цвет в нем находился внизу. В 1935 году советский поэт Сергей Михалков выпустил первую книгу о милиционере дяде Степе. Иллюстрации к ней нарисовал художник Аминодав Моисеевич Каневский. На них можно увидеть те самые «неправильные» светофоры, смущающие наших современников. Детские книжки про высокого доброго милиционера переиздавались много раз. В 1959 году, в очередном издании, иллюстрации Каневского отредактировали и разместили красный цвет вверху. Это было единственное изменение в изображении и его мог заметить только внимательный читатель.

© Светофор на улице в Москве. 1931 год

Конвенция и новые стандарты ПДД

До Второй мировой войны в мире существовали две основные системы дорожных знаков. Первая, самая старая, использовала для информирования участников движения надписи. Вторая, появившаяся в 1931 году на конференции в Женеве, включила в себя 26 дорожных знаков. Они делились на указательные, предупреждающие и предписывающие. Тогда еще не было шуточных знаков, которые можно встретить на дорогах сегодня.

В 1949 году в той же Женеве снова собрали представителей разных стран. В этот раз конференция утвердила два важных документа: «Конвенцию о дорожном движении» и «Протокол о дорожных знаках и сигналах». Представители СССР тоже присутствовали, но к новым правилам не присоединились.

Согласно введенным в Женеве стандартам, на базе которых десятки стран разработали свои ПДД, порядок цветов на светофорах изменили. Советский Союз долго игнорировал новшества и присоединился к конвенции только в 1959 году. Именно тогда были изменены все светофоры страны, а светофоры на иллюстрациях в книгах приобрели привычный вид.