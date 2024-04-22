Новому виду «призрачных» муравьев дали имя злодея из книг о Гарри Поттере

Глубоко под землей в регионе Пилбара на северо-западе Австралии был обнаружен новый вид муравьев, который отнесли к роду Лептанилла. Он получил название Волдеморт из-за его жутковатого вида – у него длинные тонкие усики и ноги, вытянутые острые челюсти, он бледный и предпочитает жить в подземелье.

Ученые нашли всего два экземпляра таких насекомых на глубине 25 метров. Они считают, что этот вид почти наверняка является хищником, как и другие виды Лептанилла, которые кусают свои жертвы, которые могут быть крупнее них, чтобы обездвижить и перетащить в укромное место, а затем питаться. Что является кормовой базой Волдеморта – неизвестно. Скорее всего то же, чем питаются и его беспозвоночные соседи – многоножки, жуки, мухи.

Лептанилла – род муравьев, делящийся примерно на 60 известных видов. Они образуют небольшие колонии, добывают пищу под землей. Муравьи этого рода бледные, слепые и маленькие – около 1-2 миллиметров. Волдеморт стал вторым видом, зарегистрированным в Австралии. Первым был Лепланила свани, который был описан в 1932 году и с тех пор почти не попадался ученым, говорится в журнале ZooKeys.

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