Опубликованы письма первого человека, пытавшегося покорить Эверест

Кембриджский университет (Великобритания) открыл доступ к архиву писем Джорджа Мэллори — одного из первых европейцев, попытавшихся взойти на Эверест.

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Большую часть коллекции составляет переписка между ним и его женой Рут с момента их помолвки в 1914 году до его смерти на Эвересте в 1924 году.

Первые на склонах Джомолунгмы

Джордж Ли Мэллори родился 18 июня 1886 года. В 1909 году окончил Кембриджский университет, где изучал историю. Потом несколько месяцев жил во Франции, неподалеку от Альп. По возвращении в Англию работал учителем. Во время Первой мировой войны служил в артиллерии, потом штабным офицером. После пытался стать писателем и продолжал ходить в горы.

«Главной страстью Мэллори был альпинизм, и он лазил по Альпам, озерам и северному Уэльсу. Как скалолаз он славился своей грацией и чувством равновесия, но имел также репутацию порывистого, неосмотрительного и рассеянного человека», — отмечают в университете.

Экспедиции на Эверест начались для Мэллори в 1921 году: тогда он с товарищами и носильщиками из числа местных жителей попытался взойти на гору со стороны Тибета и достиг перевала, называемого северным седлом.

На следующий год он смог подняться на высоту 8200 метров (вершина находится на высоте 8848 м над уровнем моря). Воздух на такой высоте очень рязреженный, и сейчас для восхождений используют баллоны с кислородом. Однако, первые попытки совершались без них, более того — многие альпинисты, в том числе Мэллори, были против его использования. Но когда группа Джорджа Финча побила его результат в 8200 м, Мэллори начал рассматривать вариант восхождений с кислородной поддержкой.

Во время первых экспедиций произошло несколько несчастных случаев. Так, в тот же раз в 1922 году, когда Мэллори достиг 8200 м, он участвовал в спасении троих товарищей, соскользнувших по льду. А немного позднее он предпринял опрометчивую попытку достичь северного седла после сильной метели, в результате чего погибли в лавине семь носильщиков.

В 1924-м Джордаж Мэллори, который уже был одержим идеей покорить гору, назначили руководителем восхождений на Эверест. Вместе с напарником по связке Эндрю Ирвином он разработал план, который предполагал использование кислорода и увеличивал шансы достичь вершины. Они вышли из лагеря на северо-восточном склоне горы 8 июня 1924 года, немногим позже их увидел сквозь просвет облаков один из товарищей, и по его словам связка находилась на Второй ступени — так называют второй из трех скальных отвесов, не покрытых снегов и находящихся в верхней части горы. Вторая ступень начинается на высоте 8610 метров и считается самым сложным участком маршрута.

Мэллори и Ирвин не вернулись с восхождения, поминальные службы в Великобритании провели без их тел. Первые люди поднялись на вершину Эвереста только через 30 лет — в мае 1953 года это сделали новозеландец Эдмунд Хиллари и его напарник из местного народа шерпа Тенцинг Норгей.

«Друзья Мэллори хотели верить, что он достиг вершины, хотя это остается недоказанным, и обычно предполагается, что он этого не сделал. В 1933 году Перси Вин Харрис нашел на голых камнях под Первой ступенью ледоруб с маркировкой, совпадающей с маркировкой Ирвина. В 1975 году Ван Хун-Бао, китайский альпинист, нашел тело «мертвого англичанина» в старомодной одежде, также ниже Первой ступени. В 1999 году экспедиция, посвященная поискам Мэллори и Ирвина, обнаружила замерзшее тело. Мэллори идентифицировали по именной бирке, пришитой к одежде, и после короткой церемонии захоронили там же, в снегу», — добавили в университете.

Письма с Эвереста

В архиве, опубликованном накануне 100-летия со смерти Мэллори, собраны письма и документы, которые относятся к тому времени, когда он был школьником, а потом студентом в Кембридже, а также касающиеся периода его педагогической практики.

Именно из писем, касающихся Эвереста, известно, что первая разведывательная миссия состоялась в 1921 году. Кроме них не было других упоминаний в записях или на картах. В тот раз группа должна была проверить, можно ли вообще добраться до подножия Эвереста.

Также из переписки известно, что Мэллори тяжело переживал гибель местных компаньонов-носильщиков в лавине и винил в этом себя.

Коллекция содержит и три письма, найденные на его теле в 1999 году. Эти письма пролежали в кармане куртки 75 лет, прежде чем тело было обнаружено. В одном из них альпинист написал жене, что шансы на успех примерно 1:50 против них.

Однако в материалах есть и другие документы, показывающие интересные детали начала века. Так, описывается служба Мэллори в годы Первой мировой войны, в том числе есть рассказы очевидца об его участии в масштабной битке на Сомме в качестве артиллериста. С другой стороны, письма Рут показывают жизнь женщины вне зоны боевых действий во время войны.

А в своих письмах 1923 года Мэллори рассказывает о США времен сухого закона: приехав в страну с лекцией об Эвересте, известный альпинист нашел совершенно бытовые приключения при посещении подпольного бара и при покупке виски через секретный люк