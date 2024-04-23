Астрономам удалось сфотографировать «солнечную» комету незадолго до гибели

Комета SOHO-5008 была обнаружена на снимках, сделанных в день солнечного затмения 8 апреля Солнечной и гелиосферной обсерваторией SOHO, работающей в космосе. Однако позднее стало понятно, что в этот день получены первые и последние фотографии объекта — как выяснилось, комета вскоре разрушилась. О ней сообщает ESA.

© Institute of Physics in Opava / Astronomy Society in Hradec Králové

Кроме снимка космического аппарата SOHO комета попала на еще одну фотографию. Она была сделана Петром Горалеком из Института физики в Опаве (Чехия), который в момент солнечного затмения находился в Мексике, откуда его было видно в отличие от Европы.

На обоих снимках комету можно различить в левом нижнем углу, неподалеку от Солнца. На фото Горалека это возможно, потому что снимок на самом деле представляет собой 100 скомпонованных кадров с высоким разрешением.

«Вскоре после того, как Петр заснял комету на камеру, она погибла, подойдя так близко к Солнцу, что распалась. Наблюдения этих «солнечных» комет с земли крайне редки, и это наблюдение стало возможным только благодаря полному солнечному затмению», — пояснили в ESA.

В агентстве также отметили, что SOHO, благодаря которому стало известно о существовании SOHO-5008, как и 5007 комет до этого, на самом деле не «охотится» за ними. Все они попадают в кадр случайно, но благодаря четкости съемки пространства рядом с Солнцем ученые и их добровольные помощники могут выявить такие небесные тела.