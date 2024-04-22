Как королева Англии вышла замуж за царя зулусов

В 19 веке небольшая ошибка в переводе привела к тому, что нигерийский царек на долгие годы стал считать британскую королеву Викторию своей супругой.

Народ эфик издревле проживает в юго-восточной части Африки, в основном, на территории Нигерии. Представители народа эфик живут в основном в бассейне реки Кросс, на территории провинции Калабар. Ее столица, Калабар, — главный город этой древней народности.

Изначально эфик жили немногочисленными племенами под водительством многочисленных вождей и царьков, пока не объединились вокруг единого царя, который правит и сегодня и известен под титулом Обонг Калабара.

Когда-то эфик жили за счет рыболовства, но в 19 веке они активно занялись торговлей. К их пристаням подходили европейские корабли и обменивали свои товары на рабов и продукты из пальмового масла. Со временем люди эфик стали посредниками между работорговцами из Ливерпуля и Бристоля и поставщиками рабов из континентальной Африки.

Народ эфикс восторгом воспринимал европейскую культуру и активно ассимилировал ее, смешивая с собственной культурой. Уже в 19 веке они одевались в европейскую одежду и даже исповедовали христианство благодаря работе миссионеров, в первую очередь знаменитой в Калабаре Мэри Слессор. Культурное влияние было настолько сильным, что народ эфик даже начал принимать английские фамилии вместо своих традиционных африканских. Таким образом, семьи по имени Дональд, Хеншоу, Герцог и Кларк появились по всему королевству.

Во время правления королевы Виктории в Калабаре было два короля: король Эямба V из Дьюка и король Эйо Хести II из города Крик. В то время Калабар был важным источником пальмового масла для промышленности Британии. Кроме того, хотя работорговля была запрещена британским законом в 1807 году, она продолжала существовать неофициально на многих британских территориях. Считается, что между 1720 и 1830 годами около миллиона рабов покинули Калабар на британских кораблях.

Стремясь укрепить торговые связи с этим африканским королевством, королева Виктория обратилась с письмом напрямую к королю Эямбе. Она пообещала ему поддержку и защиту, если они останутся торговыми партнерами, хотя и указала, что не заинтересована в торговле человеческим грузом. Вместо этого, указала королева, она хотела получать специи, пальмовое масло и стеклянную посуду.

Королева подписывала свои письма как «Королева Виктория, королева Англии». К сожалению, переводчик неправильно перевел это, читая письмо королю Эямбе, и провозгласил ее «Королевой всех белых людей». Такой почтенный титул привлек внимание короля Эямбы и заставил его задуматься. Король Эйамба сообщил своим старейшинам, что если он согласится принять защиту от женщины, было бы правильно, если бы женщина была его женой. Таким образом, он написал ответ с предложением жениться и подписал свое письмо как «Король Эямба, король всех черных людей».

Согласно записи в хронике Чарльза Эффионга Офионг-Обо, одного из вождей народа эфик и писца клана Дьюк, Эямба «написал королеве и сказал, что хочет жениться на ней, чтобы они двое правили миром». Ранее в своих записях он именовал Эямбу «авантюристом и диктатором».

Логично было бы думать, что британские дипломаты быстро исправили это недоразумение. Но, как ни удивительно, история сложилась иначе. Королева Виктория подтвердила получение письма Эямбы, заявив, что она надеется на будущие торговые отношения. Она также прислала ему несколько подарков, в том числе королевский плащ, меч и Библию.

Хотя королева ничего не сказала о том, принимает ли она его предложение, король истолковал отправку подарков как неявное согласие. Соответственно, он устроил отдельное место рядом со своим троном, готовое для его новой невесты, королевы Англии. После этого два монарха продолжали переписываться. Некоторые их письма сегодня выставлены в Национальном музее в Калабаре. Правда, в какой-то момент анонимный покупатель скупил в музее почти все послания. Многие полагают, что это делалось по просьбе британской королевской семьи, которая таким образом попыталась уничтожить доказательства эпистолярного романа между нигерийским царем и британской королевой.

Даже сегодня коронация Обонга Калабара проходит с оглядкой на этот королевский «брак». На церемонии всегда стоят два престола — один для Обонга, другой для королевы Англии. В ее отсутствие на кресло кладут Библию. Настоящая жена Обонга сидит позади. А с началом второй части коронации, которая проходит в местной пресвитерианской церкви, Обонг надевает корону и плащ, изготовленные когда-то для его предшественника по специальному заказу в Англии.

Раскопал эту историю Дональд Дюк, губернатор Калабара с 1999 по 2007 год.

«Я впервые узнал об этом примерно в 2001 году, увидел в музее очень интересную переписку между королевой Викторией и королем Эямбой, — рассказывает он. — Я подумал, что важно в подробностях сохранить эту часть нашей истории».

В 2017 году Калабар посетил Его Королевское Высочество принц Майкл Кентский, кузен королевы Елизаветы II. Правящий Обонг, Калабара Эдидем Экпо Окон Абаси Оту V, принимая принца, рассказал ему историю королевского брака и даже назвал Майкла Кентского «своим зятем».

Как рассказали свидетели, принц с истинным профессионализмом дипломата выразил радость по поводу этой истории и возможной связи между двумя королевствами. Он был назначен вождем и получил титул Ада Идага Ке Эфик Эбуруту, что означает «человек чести и высокого положения в Королевстве Эфик Эбуруту».