Что такое коридор затмений и как он влияет на человека

По ВЦИОМ, более половины россиян не верят в гороскопы. Однако число тех, кто предпочитает согласовывать свою жизнь с астрологическими событиями, все равно остается довольно большим. Одним из явлений, которое особенно волнует эзотерически настроенных людей, является коридор затмений. Что это такое, рассказывает «Лента.ру».

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Что такое коридор затмений

Коридор затмений — это время между двумя затмениями: лунным и солнечным. Как правило, длится он около двух недель, например, весной 2024 года лунное затмение пришлось на 25 марта, а солнечное — на 8 апреля.

Само затмение — это астрономическое событие, при котором одно небесное тело закрывает собой свет от другого. Наиболее известны солнечные и лунные затмения, но также этот феномен может происходить и с планетами, их спутниками и звездами.

В большинстве случаев в течение года бывает от двух до четырех коридоров затмений. Их количество зависит от того, как часто Луна и Земля оказываются на одной линии. Происходит это довольно редко, ведь лунная орбита наклонена по отношению к земной примерно на пять градусов.

Календарь коридоров затмений на 2024 год

На 2024 год выпало два коридора затмений: весной и осенью.

Даты весеннего коридора затмений: лунное затмение 25 марта — солнечное затмение 8 апреля. 25 марта 2024 года мы могли наблюдать полутеневое лунное затмение. В это время лунную поверхность закрывала лишь часть тени Земли. Увидеть явление можно было над Северной и Южной Америкой, Северо-Восточной Азией, Австралией, большей частью Африки и Антарктиды, а также над акваториями Тихого и Атлантического океанов. А вот 8 апреля 2024 года произошло уже не частичное, а полное солнечное затмение, однако им могли полюбоваться только жители Северной Америки. Даты осеннего коридора затмений: лунное затмение 18 сентября — солнечное затмение 2 октября. 18 сентября 2024 лунное затмение вновь будет неполным: лишь часть Луны попадет в земную тень. Увидеть явление можно будет в Северной и Южной Америке, Западной Европе и Восточной Азии. 2 октября 2024 произойдет кольцеобразное солнечное затмение: Солнце «потемнеет», а вокруг него «загорится» блестящая каемка. Это астрономическое событие будет видно из Антарктиды, Северной и Южной Америки, а также в небе над Тихим и Атлантическим океанами.

Невооруженным глазом в России затмения видны не будут. Но ими можно будет полюбоваться в прямом эфире на YouTube-каналах NASA или The Weather Channel.

Как коридор затмений влияет на человека

На протяжении всего существования астрологии ее приверженцы считали, что затмения приносят с собой беды и неудачи.

Так, по словам астролога Маргариты Терехиной, в период коридора затмений возможны:

чересчур сильные и неадекватные эмоциональные реакции; потеря связи с реальностью; травмы и чрезвычайные происшествия; конфликты в отношениях.

«Затмение, как правило, приходится на новолуние и полнолуние вблизи кармических узлов. Из-за этого часто данное астрономическое явление называют кармическим. Это непростой период, но в то же время он дарит массу возможностей для каждого из нас», — говорит она «Ленте.ру».

При этом, по словам астролога, лунное затмение всегда обращает наше внимание на внутренние, психологические процессы, а солнечное — на внешние, социальные.

Весенний коридор затмений 2024 года

«Недавний весенний коридор затмений (с 25 марта по 8 апреля) проходил на оси Овен/Весы. Результаты этого периода мы будем ощущать еще следующие 18-19 лет жизни», — подчеркивает Терехина.

Главной темой этого коридора затмений, по мнению астролога, стали межличностные отношения и свобода проявления. Во время периода между затмениями люди могли столкнуться с переживаниями и страхами, касающимися этих сфер жизни

«Всплывало то, что мы умалчивали, на что закрывали глаза. Особенно яркой была тема личных границ и баланса "брать-отдавать" в отношениях. Нам показывали наши слабые места, в которых мы должны взяться за ум и пересмотреть свое поведение. Иногда приходилось вовсе отказываться от каких-либо отношений, — рассказывает астролог. — Кто-то в то же время смог перейти на новый уровень во взаимодействии с близкими. Многие ощутили в себе жажду перемен, изменений».

Как отмечает Терехина, сильнее всего затмения почувствовали на себе следующие знаки зодиака: Овен, Весы, Рак, Козерог.

Осенний коридор затмений 2024 года

«18 сентября осеннее лунное затмение станет "вратами" в очередной коридор затмений. Оно будет в знаке Рыбы. Завершит коридор солнечное затмение 2 октября — в знаке Весы. Снова станет актуальной тема отношений», — говорит астролог.

Только на этот раз акцент будет сделан на проверке самоценности людей и их эмоциональной удовлетворенности отношениями и степенью близости Маргарита Терехина астролог

Астролог отмечает, что в этот период многие также захотят изменить внешность, обратят свое внимание на здоровье. А кому-то придется пересмотреть условия партнерства, сотрудничества и работы в целом.

5 затмений, которые связывают с изменениями в ходе истории Всего за историю существования Земли лунных и солнечных затмений было несметное количество. Но некоторые, как уверены приверженцы астрологии, повлияли на человечество особенно сильно. Полное солнечное затмение 1 мая 1185 года. Проигрыш князя Игоря. «И в солнци учинися яко месяць, из рог его яко угль жаров исхожаше», — так зафиксировано это астрономическое событие в Лаврентьевской летописи. О нем же мы читаем в «Слове о полку Игореве». В день, когда князь Игорь Святославич собирался идти на половцев, он увидел дурное предзнаменование — затмение. В итоге его войско было разбито, но самому Игорю удалось бежать. Солнечное затмение летом 1908 года. Тунгусский метеорит. Через два дня после солнечного затмения, 30 июня возле реки Подкаменная Тунгуска упал метеорит. Он был такой мощности, что повалило все деревья в лесу, только вот обнаружить фрагменты небесного тела так и не удалось. Лунное затмение 31 мая 1911 года. «Титаник». В день первого спуска корабля на воду стояла кровавая Луна — так называют полное лунное затмение. К слову, сама трагедия произошла 15 апреля 1912 года, а через два дня, 17 апреля, вновь можно было наблюдать затмение — на этот раз солнечное. Затмения 1912 и 1917 годов. Революционные события в России. Во время того же самого затмения 17 апреля 1912 года в России под Иркутском было подавлено мирное шествие Ленского золотопромышленного товарищества в знак протеста против тяжелых условий труда. Затем это событие стали называть Ленским расстрелом. Между тем в 1917-м, в год Октябрьской революции, в России можно было увидеть два солнечных затмения: 23 января и 19 июня. После каждого из них появлялась кровавая Луна. Лунное затмение 24 апреля 1986 года. Чернобыль. Спустя два дня после очередной кровавой Луны на Чернобыльской АЭС взорвался реактор, из-за чего погибли несколько десятков и пострадали сотни тысяч людей, а многие жители тогдашних Украинской ССР и некоторых районов Белорусской СССР и РСФСР были вынуждены навсегда покинуть свои дома.

Что делать в коридор затмений

Что, по мнению астрологов, стоит делать во время коридора затмений, чтобы он прошел максимально легко? Маргарита Терехина дает следующие рекомендации для всех знаков Зодиака.

Работать со своими страхами; Учиться понимать своего партнера; Не принимать решений в эмоциональном состоянии; Задуматься, чего хочется на самом деле, что важно в жизни и в отношениях, каковы настоящие приоритеты; Работать со своими личными границами; Быть особенно внимательным к своим мыслям, менять образ мышления; Вводить новые привычки; Брать аскезу; Писать личный дневник или заметки; Слушать свою интуицию и запоминать идеи, которые приходят; Обратить внимание на тело, направлять лишнюю энергию на любые физические нагрузки; Заняться духовными практиками, например, медитацией.

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