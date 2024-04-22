Для чего майя сжигали своих правителей

Канадские археологи из Университета Монреаля пролили свет на причины ритуального сжигания умерших правителей народа майя в начале IX века нашей эры. Исследование, опубликованное в научном журнале Antiquity, показало, что этот обряд был тесно связан с крупными политическими потрясениями, вызванными сменой правящей династии.

Смена власти

Ученые изучали город майя Уканал, расположенный на территории современной Гватемалы, который был столицей королевства Канвицнал. Во время раскопок они обнаружили вход в храм-пирамиду Уканала, где нашли следы сожжения останков и украшения, обычно помещаемые в гробницы умерших правителей.

Текстовые свидетельства

Анализ текстовых источников показал, что на рубеже VIII-XI веков в королевстве Канвицнал произошел переход от классических династий к правлению нового типа. Этот переход был связан с приходом к власти правителя Папмалила, который, вероятно, не принадлежал к народу майя. Чтобы укрепить свой авторитет и подчеркнуть смену режима, Папмалил решил уничтожить останки своих предшественников.

Символический акт

"Сожжение праха предыдущих царей с приходом правителя Папмалила способствовало появлению новых форм монументальных образов, которые подчеркивали горизонтальные политические связи и фундаментальные изменения в социальной структуре общества", - отметила ведущий автор исследования, доктор Кристина Гальперин.