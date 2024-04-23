«Криминогенная клоака»: как Таиланд стал могилой для сотен россиян

На днях в Таиланде произошло очередное ЧП с участием российских туристов. 40-летний житель Москвы разбился насмерть, слетев на мопеде в кювет. Его жена выжила, но получила травмы. Из-за большого числа несчастных случаев с нашими соотечественниками российские страховщики называют это королевство одним из самых опасных туристических направлений. NEWS.ru поговорил с экспертами о том, насколько такая точка зрения верна и каковы причины гибели россиян.

© News.ru

Правда ли, что в Таиланде регулярно гибнут россияне

17 апреля Telegram-канал SHOT сообщил о гибели российского туриста в Таиланде. 40-летний москвич Павел Урядов разбился на второй день отдыха на острове Пхукет, слетев с обрыва на арендованном скутере. Он направлялся вместе с супругой к статуе Большого Будды. Женщина выжила, упав с мопеда на дорогу.

Несчастные случаи с участием россиян в Таиланде происходят постоянно. В минувшем декабре российский посол Евгений Томихин сообщил, что в 2023 году в королевстве погибли свыше 120 граждан РФ. Большинство из них попали в ДТП или утонули. Кроме того, возникали «бытовые ситуации», которые приводили к трагедии. Дипломат видит корень проблемы в безалаберности туристов при использовании транспорта и в беспечности во время отдыха.

С начала этого года россияне также неоднократно попадали в местные криминальные сводки. В марте 36-летняя гражданка РФ утонула, упав в море с бетонного парапета в поселке Бангсаре, недалеко от Паттайи, куда ездила заниматься спортом. Полиция не обнаружила следов борьбы на месте происшествия. При этом женщина оказалась в воде, еще будучи живой.

«Предварительно могу сказать, если аутопсия не обнаружит ничего подозрительного, что, скорее всего, женщина поскользнулась на бетонном парапете пляжа ночью, во время прилива, сильно ударилась и упала в море, вполне вероятно, потеряв сознание, и утонула», — сообщил РИА Новости следователь отдела района Саттахип лейтенант полиции Пхонгпхисут Махасетворанун.

В январе 2024 года 42-летний россиянин выпал из окна квартиры на восьмом этаже в Паттайе. ЧП произошло в районе пляжа Джомтьен. Соседи рассказывали, что мужчина вел себя странно, из-за чего они вызвали охранника. Тот обнаружил мертвого нарушителя порядка под окнами.

В январе 48-летний житель Красноярского края погиб в ДТП на острове Самуи. Мужчина проезжал на скутере рядом с груженой фурой и, потеряв равновесие, упал с него под колеса машины.

© Global Look Press

Почему россияне так часто гибнут в Таиланде

Вице-президент ассоциации «Альянс туристических агентств» (АТА) Алексан Мкртчян считает, что основная причина частых несчастных случаев с участием российских туристов в Таиланде — небезопасное вождение мототранспорта. По его мнению, если погибших в прошлом году насчитали больше сотни, то пострадавших было, вероятно, больше тысячи.

«Многие люди зимуют в Таиланде, живут по два-три-четыре месяца. Соответственно, там они чувствуют себя очень хорошо, как местные. Берут на прокат байки, хотя многие толком не умеют их водить. А движение там хаотичное, к тому же левостороннее», — отметил собеседник NEWS.ru.

Мкртчян добавил, что порядка 80% смертей россиян приходится на тех, кто живет в королевстве по несколько месяцев, так называемых бэкпэкеров. Проблема состоит в том, что такие люди, как правило, не страхуют здоровье и жизнь, тогда как туристы «застрахованы поголовно», объяснил вице-президент АТА.

«Скажу честно: алкоголь, наркотики, проституция — все это очень доступно в Таиланде. Эта клоака — по-другому сказать невозможно — очень криминогенна. Надо умудриться, чтобы не погибнуть там от передоза или чего-то подобного», — подчеркнул эксперт, отметив, что именно бэкпэкеры чаще всего попадают во всякого рода неприятные ситуации.

Мкртчян назвал алкоголь и наркотики главными факторами ДТП. «Человек накурился или выпил, сел на байк — и разбился», — сказал собеседник NEWS.ru. К тому же, по его словам, взять скутер в Таиланде напрокат — не проблема. Никого не интересует, умеет человек водить или нет, главное заплатить, добавил вице-президент АТА.

© Global Look Press

Смертность россиян в Таиланде связана с наркотиками?

В Таиланде с 2022 года частично легализовано употребление и оборот марихуаны. Местным жителям разрешено выращивать коноплю для личного пользования, не получая предварительно никаких разрешений. Но курить ее в общественных местах запрещено.

В местных чатах российских экспатов и туристов, которые изучил NEWS.ru, употребление конопли обсуждается нечасто. В одном из них можно найти приглашение в тематический Telegram-канал для лиц, заинтересованных «в лечебном применении каннабиса».

Кроме того, некоторые отдыхающие и живущие в Таиланде россияне делятся в чатах историями, когда курение конопли приводило к проблемам с полицией.

В материалах ряда дел, связанных с гибелью российских туристов, приводятся данные о наркотиках. Например, сотрудники полиции обнаружили в вещах женщины, утонувшей в Бангсаре, банку пива и пакетик с марихуаной. При этом не сообщалось, имели ли находки отношение к гибели россиянки.

В июле прошлого года россиянин залез на крышу пагоды Ват-Чалонг на Пхукете. Спасатели четыре часа уговаривали мужчину спуститься, он сопротивлялся, а затем спрыгнул вниз. Турист упал на надувной матрас, но все равно разбился насмерть. Telegram-канал Mash писал, что россиянин находился под действием наркотических веществ.

© Global Look Press

Что о смертности россиян в Таиланде говорят страховщики?

По словам Юлии Алчеевой, директора филиала российской компании, специализирующейся на страховании туристов, употребление наркотиков — не частая причина ЧП с участием россиян, если говорить о страховых случаях. Во всяком случае, таких на ее памяти нет.

Собеседница NEWS.ru разделяет мнение Мкртчяна о том, что значительная доля несчастных случаев с российскими туристами связана с использованием мопедов.

«Многие не имеют опыта и прав управления мотоциклом. К огромному сожалению, есть и фактор пренебрежения средствами защиты. Мы как страховщики часто отмечаем, что человек мог и не погибнуть, если бы он был хотя бы в шлеме», — сказала Алчеева в разговоре с NEWS.ru.

Инциденты в воде нередко происходят из-за легкомыслия туристов, отметила она. Люди игнорируют запреты на купание и предупреждения о неблагоприятных погодных условиях, объяснила собеседница NEWS.ru.

Правда ли, что Таиланд — самая опасная для россиян страна?

В сентябре прошлого года компания «Страховой Дом ВСК» опубликовала результаты исследования, согласно которому по итогам летнего отпускного сезона 2023-го Турция оказалась «самой опасной страной для туристов». На нее пришлось 44% всех происшествий с участием россиян за рубежом. На второй строчке разместился Египет (33%), на третьей с большим отрывом — Абхазия (7%).

С результатами исследования не согласилась компания «ЕВРОИНС Туристическое Страхование». Ее представители сочли некорректным сравнение абсолютных показателей при определении «опасности» той или иной страны и предложили считать по частоте страховых случаев.

По подсчетам ERV, в летнем сезоне 2023 года наивысшая частота страховых случаев была отмечена в Таиланде и составила 5,2%. То есть в среднем пять человек из ста попадали в страховые случаи. Турция с показателем 1,6% оказалась только на четвертом месте антирейтинга.

«Таиланд сильно отрывается от остальных стран, к сожалению. Именно из-за мотобайков. На других массовых направлениях — в Египте, Турции, на Кубе — ДТП тоже случаются, но редко. Тогда как в Таиланде очень много индивидуальных случаев, не связанных с автобусами, то есть крупными перевозками, как в других странах», — заявила Алчеева NEWS.ru.

Мкртчян согласен с тем, что Таиланд с большим отрывом лидирует по количеству смертей среди россиян. На втором месте, по его наблюдениям, находится Египет, на третьем — Турция. В последней несчастные случаи происходят, как правило, по вине водителей трансферного транспорта, которые мало спят, подытожил эксперт.